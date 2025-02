Cem Özdemir hat das alles schon einmal hinter sich. Kisten packen, eine letzte Rede halten, all das. „Die letzte Bundestagssitzung war schon ein besonderer Moment“, sagt er. Abgeordneter des deutschen Volkes zu sein, das sei ihm immer eine Ehre gewesen. „Das ist mir ja nicht in die Wiege gelegt worden.“

Özdemir, Grüner, Agrarminister und zuletzt auch Bildungsminister, schwäbischer Abgeordneter mit türkischen Eltern, hat anderes vor. Im Frühjahr 2026 will er Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Weswegen er nun zum zweiten Mal nach 2002 den Bundestag verlässt.

Cem Özdemir will Ministerpräsident in Stuttgart werden. (Foto: Hannes P Albert/dpa)

Bis eine neue Regierung vereidigt ist, bleibt Özdemir noch geschäftsführend Minister

1994 war Özdemir zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen, damals noch in Bonn. Bundeskanzler war Helmut Kohl. Jede Menge prüfende Blicke und kritische Fragen habe er auf sich gezogen, sagt Özdemir. „Da haben Leute ganz offen gefragt, was eigentlich so einer wie ich im Bundestag zu suchen hat.“ Acht Jahre bleibt er im Parlament, dann stolpert er über eine Affäre um dienstlich erworbene Flugmeilen. Damals habe er sich nicht auf eine Rückkehr eingestellt, sagt er. „Im Unterschied zu heute war das damals ein Abschied aus der Politik.“

Doch es kommt anders. 2013 kehrt er zurück, zu diesem Zeitpunkt ist er Parteichef. Erst zieht er über die Landesliste ein, 2021 als Stuttgarter Direktkandidat. Zusammengenommen kommt er mittlerweile auf fast 20 Jahre im Bundestag. Ist es damit jetzt vorbei? Ein Bundestagsmitarbeiter habe ihn kürzlich mit den Worten ‚Wir sehen uns wieder nächstes Jahr‘ verabschiedet, erzählt Özdemir nun gern. Offenbar habe er darauf anspielen wollen, dass auch ein Ministerpräsident im Bundestag sprechen darf. So ungefähr stellt Özdemir sich das auch vor.

Ganz vorbei ist die Episode für ihn ohnehin noch nicht. Bis eine neue Regierung vereidigt ist, bleibt die alte geschäftsführend im Amt. Solange darf Özdemir zumindest noch auf der Regierungsbank Platz nehmen.

Axel Schäfer war 1969 wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten

Bei Axel Schäfer ist es endgültiger, und mit dem Sozialdemokraten geht ein wenig auch die alte Zeit. Zu seinem Abschied singen im Fraktionssaal der SPD die Vorwärts-Liederfreunde noch einmal das Steigerlied. 1969 trat der Bochumer wegen Willy Brandt in die SPD ein, um die 50 Parteitage hat er erlebt. Schäfer saß erst fünf Jahre im Europaparlament, seit 2002 im Bundestag.

Zuletzt nagte diese neue Zeit an ihm, einem Demokraten durch und durch. Er konnte nicht verstehen, warum so viele in der Union duldeten, dass man für den Antrag zu Asylverschärfungen eine Mehrheit mit der AfD in Kauf nahm. In seiner allerletzten Rede im Bundestag verband er seine beide Herzensthemen, Europa und den Kampf für die Demokratie. Er knöpfte sich Friedrich Merz vor, der behaupte, die Regierung von Kanzler Olaf Scholz habe sich wegen der Uneinigkeit der Ampel auf EU-Ebene immer enthalten müssen, als „German Vote“ sei dieses Führungsversagen bekannt.

Der Mann mit dem roten Schal: Sozialdemokrat Axel Schäfer. (Foto: Sarah Knorr/dpa)

„Das ist Quatsch!“, rief Schäfer. „Ich habe gerade noch mal beim Institut für Europäische Politik nachgefragt. Von 2010 bis 2024 hat sich Deutschland mit einer schwarz-roten beziehungsweise schwarz-gelben Regierung, dann unter Rot-Grün mit FDP in 2,58 Prozent der Fälle enthalten. 2,58 Prozent!“ Und da tue Merz so, als wäre German Vote etwas, „wofür wir in uns Deutschland schämen müssten“.

Am Ende sei doch heute das zentrale Problem die Radikalisierung aus der Mitte. „Was wir in Amerika unter Trump bis Österreich erleben: Herr Merz, das sind Ihre Parteifreundinnen und -freunde in der Internationalen demokratischen Union; das ist die Entwicklung nach rechts.“ Und dass bei der AfD, als sie ins Parlament kam, auch viele ehemalige CDU-Mitglieder dabei waren, das gehöre doch zu den „von Ihnen sehr verdrängten Wahrheiten“. Er hoffe, dass sich genug bei der Union dem Rechtsruck widersetzten. „Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein herzliches Glückauf.“

Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) dankte für eine beeindruckende politische Arbeit, immer mit Leidenschaft dabei. Schäfer sei und bleibe „der Mann mit dem roten Schal, sozusagen immer gut erkennbar“, sagte Magwas, die ebenfalls nicht mehr kandidiert hat.

Gesine Lötzsch hat sechsmal das Direktmandat für die Linke gewonnen

Was bei Schäfer der rote Schal ist, ist bei Gesine Lötzsch die rote Lederjacke. Die trug sie gerne und oft im Parlament. Als Haushaltsexpertin hat sie sich einen Namen gemacht – und nur dank ihr saß die Linke von 2021 an weiter im Bundestag. Denn die Partei blieb unter der Fünf-Prozent-Hürde, aber Lötzsch gewann eins von drei Direktmandaten, was dennoch den Einzug in den Bundestag ermöglichte. Sechsmal hat sie seit 2002 das Direktmandat in Berlin-Lichtenberg gewonnen, mit ihrer authentischen, bürgernahen Art. Von 2010 bis 2012 war sie auch Parteichefin der Linken. Im Parlament brachte sie bis zuletzt Anträge ein, wie eine Mindeststeuer für Milliardäre.

Gesine Lötzsch vertrat die Linken im Bundestag. (Foto: Britta Pedersen)

Immer wieder kritisierte sie in ihren Reden den Mangel an bezahlbarem Wohnraum und dass zu wenig getan werde gegen die wachsende Einkommenskluft. „Das hohe Maß an sozialer Ausgrenzung steht hierzulande in keinem Verhältnis zum Reichtum. Also, wer Armut bekämpfen will, muss Reichtum begrenzen. Wir müssen endlich die Krisengewinne gerecht besteuern, meine Damen und Herren“, forderte sie in einer ihrer letzten Bundestagsreden.

Gerade im vergangenen Jahr entfremdete sie sich von ihrer Partei, teilte mit, nicht erneut anzutreten. Sie kritisierte eine Abkehr von den Kernthemen wie soziale Gerechtigkeit und Frieden und die Nominierung der Klima- und Seenotrettungsaktivistin Carola Rackete als Spitzenkandidatin für die Europawahl. Nach der Niederlage und dem Aufstieg des abgespaltenen Bündnisses Sahra Wagenknecht galt die Linke schon als abgeschrieben, um plötzlich, durch eine Rückkonzentration auf die Kernthemen, das Comeback dieses Wahlkampfes zu erleben.

Und Lötzsch stellt sich noch einmal ganz in den Dienst der Partei. Statt ihrer tritt nun im Wahlkreis Berlin-Lichtenberg die neue Linken-Chefin Ines Schwerdtner an, das Direktmandat wird zwischen Linkspartei und AfD entschieden. „Um einen Sieg der AfD in Lichtenberg zu verhindern, bitte ich Sie, Ines Schwerdtner mit Ihrer Erststimme zu wählen“, mahnt Lötzsch. Und wie es aussieht, wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen – mit der AfD-Frau Beatrix von Storch.

Nadine Schön ist eigentlich genau der Typ Politikerin, den Merz jetzt bräuchte – aber sie steigt aus

Nadine Schön ist 22 Jahre jünger als Gesine Lötzsch, 41 statt 63. Aber sie hat sich ebenfalls fürs Aufhören entschieden. Und das, obwohl sie jetzt beste Chancen gehabt hätte, noch weiter aufzusteigen. Die Christdemokratin aus dem Saarland zog bereits 2004 in den Landtag ein, seit 2009 sitzt sie im Bundestag. Seit 2014 ist sie dort stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion. Ihre Fachgebiete sind die Bildungs-, Forschungs- und Digitalpolitik. Nadine Schön ist also all das, was Friedrich Merz jetzt dringend bräuchte: eine in diesen Zukunftsthemen extrem kompetente Frau, die trotz ihres für CDU-Verhältnisse vergleichsweise jungen Alters schon mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in Parlamenten hat.

Aber warum verlässt so jemand den politischen Betrieb? Schön will mehr Zeit für ihre Familie und sich. „Ich wollte meinen Ausstieg deshalb nicht noch einmal um vier Jahre schieben“, sagt sie. „Selbstbestimmter über meine Zeit zu sein, vor allem an den Wochenenden“, darauf freue sie sich jetzt. „Ich kann künftig leichter die Fußballspiele meiner Jungs anschauen.“ Acht und zehn Jahre sind Schöns Kinder alt. Wenn die bisherigen Bundestagsabgeordneten am Dienstag zum letzten Mal an einer Unionsfraktionssitzung teilnehmen dürfen, wird sie schon nicht mehr dabei sein. Sie wird dann bereits mit ihrer Familie im Ski-Urlaub sein.

Nadine Schön war seit mehr als zehn Jahren stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion. Sie ist Spezialistin für Forschungs- und Digitalthemen. (Foto: Michael Kappeler)

„Es fühlt sich richtig an, aber es ist auch ein Stück Wehmut dabei“, sagt Schön. Aber sie habe ja „einige Leidenschaftsthemen“, um die sie sich weiter kümmern werde. Schön ist zum Beispiel stellvertretende Beiratsvorsitzende beim Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg. Und sie kümmert sich um das Bündnis #Shetransformsit, das die Rolle der Frauen beim digitalen Wandel stärken will. Wegen derlei Verpflichtungen leere sich „der Kalender leider nicht so schnell, wie ich dachte“.

Und was bleibt von ihr im Bundestag? Zum Beispiel „die Neustaat-Initiative“, findet Schön. „In unserem Staat muss nicht nur Bürokratie abgebaut werden, wir müssen auch die Strukturen grundsätzlich überarbeiten.“ Zusammen mit einem Kollegen habe sie „das bereits 2020 auf die Agenda gebracht, auch mit einem Buch voller Vorschläge“. Inzwischen kümmere sich „sogar der Bundespräsident um eine Initiative für einen handlungsfähigen Staat“.

Kann es sein, dass sie irgendwann in die Politik zurückkommt, sie ist ja erst 41? „Man soll niemals nie sagen“, sagt Schön. „Aber mein Plan ist es auf jeden Fall nicht.“

Michael Kruse hat eine Legislaturperiode im Bundestag gereicht. Der Hamburger war für die FDP eingezogen. Und als deren energiepolitischer Sprecher der FDP wird er auch zum Seismografen der Zerrüttung – nämlich jener der Ampel. Im Januar 2022 tritt der Hamburger Unternehmer zum ersten Mal ans Mikrofon des Hohen Hauses. Er lobt den Grünen Robert Habeck. „Der Start ist geglückt“, sagt Kruse.

Der Energieexperte Michael Kruse (FDP) macht nach einer Legislatur schon wieder Schluss. (Foto: Metodi Popow/Imago)

Der Stil der neuen Koalition werde ein ganz anderer „als der, den die Groko in den letzten Jahren gelebt hat“. Damit soll Kruse recht behalten – nur ganz anders, als er damals ahnt. Daran freilich ist er selbst nicht ganz unschuldig. Denn über die Jahre entwickelt er sich zunehmend zum Stachel im Fleisch des grünen Wirtschaftsministers.

Die Wende kommt für den Liberalen im Sommer 2022. Bis dahin verteidigt er noch die gemeinsamen Vorhaben, dann wechselt er zusehends in die koalitionsinterne Opposition. Den Anfang macht der Streit um eine längere Nutzung der Atomkraft, der auch die Koalition spaltet. Fortan wird Kruse zu einem der schärfsten Kritiker Habecks. Erst wirft er nur die Frage auf, ob es sich in Wahrheit bei dem Grünen um einen „Planwirtschaftsminister“ handelt. Dann attestiert er ihm „Staatswirtschaftsfantasien“. Als der frühe Entwurf für das Heizungsgesetz öffentlich wird, warnt Kruse vor „Verschrottungsorgien“ durch „Habecks Heizungsverbotsgesetz“. Freundlicher wird der Ton nicht mehr, quasi im Gleichschritt mit dem Niedergang der Ampelkoalition.

Kruse will sich nun wieder um sein Unternehmen kümmern. Als er Ende Januar zum letzten Mal im Bundestag spricht, erinnert er an ein Wort, das Bismarck zugeschrieben wird: Gesetze seien wie Würste – man wolle lieber nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. „Ich fühle mit ihm“, sagt Kruse, nach nur knapp dreieinhalb Jahren im Bundestag.