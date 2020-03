Detailansicht öffnen Erfahrung mit Notlagen: Finanzminister Olaf Scholz bekämpfte schon 2008 die Finanzkrise, unter anderem durch Kurzarbeitergeld. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

ARD, ZDF, CNN, RTL, FAS, BPK - es gibt fast keinen Kanal mehr, auf dem Olaf Scholz in diesen Tagen nicht sendet. Die Corona-Krise lässt den wortkargen Hanseaten über sich hinauswachsen. Nicht nur, dass er plötzlich alles erklären kann und auch will, etwa wer wo wie viel Geld beantragen soll, um die Folgen der Krise zu mildern. Der Bundesfinanzminister kann plötzlich auch empathisch sein. Er macht Mut, er sagt Dank, und er verspricht, beinahe jeden Wunsch zu prüfen. Könnten Gehaltszulagen der Arbeitgeber an ihre Beschäftigten für den Einsatz in der Virus-Krise steuerfrei gestellt werden? Wird geprüft, sagt Scholz am Dienstag bei Bild-TV. Es gehe um "kleine zusätzliche Beträge".

Olaf Scholz ist ganz klar zurück im politischen Geschäft; er ist nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der wichtigste Krisenmanager der Bundesregierung gegen Corona. Wenn er hustet, wird besorgt nachgefragt, ob das etwa das Virus sei. Man bangt, bis das Testergebnis kommt und ist erleichtert, dass es negativ ausfällt. Der Bundesfinanzminister wird gebraucht, um, und in dieser Einschätzung ist er sich mit seiner Chefin einig, die vielleicht schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zu bewältigen.

Überhaupt sind Angela Merkel und Olaf Scholz ein eingespieltes Krisenteam. Der Sozialdemokrat ist der einzige, der schon dabei war im Jahr 2008, als die erste große Koalition von Angela Merkel mit den Folgen der dramatischen Banken- und Finanzkrise zu kämpfen hatte. Weil die Banken wankten, brach die Wirtschaft ein, Millionen Arbeitnehmern drohte die Arbeitslosigkeit. Damals war Olaf Scholz Arbeitsminister und erfand das Kurzarbeitergeld.

Da Kanzlerin Merkel unter Quarantäne steht, wird Scholz sie erstmals im Bundestag vertreten

Dass das Team Scholz/Merkel eingespielt ist und schon einmal erfolgreich in der Krisenbekämpfung war, ist zumindest eine kleine gute Nachricht. Man muss also auch keine Sorge haben, dass es am Mittwoch im Bundestag schiefgehen könnte. Die Bundeskanzlerin wird nicht dabei sein, wenn die Abgeordneten in ungewöhnlicher Sitzordnung - Abstandsregel einhalten - und ungewöhnlicher Geschwindigkeit - erste, zweite, dritte Lesung binnen weniger Stunden - das in wenigen Tagen aufgestellte Gesetzespaket mit den Corona-Hilfen verabschieden sollen. Weil Angela Merkel in Quarantäne ist, und auch nicht per Video zugeschaltet werden soll, wird sie nur auf Phönix verfolgen können, was im Bundestag passiert. Der Vizekanzler wird sie erstmals im Bundestag vertreten - rein protokollarisch, wie man in seinem Umfeld betont.

Olaf Scholz soll um 9.10 Uhr vor das Plenum treten, um seinen Nachtragshaushalt einzubringen; insgesamt hat er ein Paket von 756 Milliarden Euro schnüren lassen. Das war bei dem Minister, der für seinen Hang zum Mikromanagement bekannt ist, so nicht zu erwarten gewesen. "Klotzen, nicht kleckern" ist die Devise von Olaf Scholz in der Krise, und bisher hat er es geschafft, dass alle mitziehen. Die Ministerkollegen von der Union sind an Bord, die Fraktionen im Bundestag, sogar die meisten Oppositionspolitiker, von denen man in diesen dramatischen Tagen der um sich greifenden Epidemie sowieso keinen Widerspruch erwartet. Abgerechnet wird erst, wenn das Virus besiegt ist. In der akuten Krise fordern Scholz und auch die Kanzlerin eine "nationale Kraftanstrengung", alle müssen mitmachen, sich an die Regeln halten.

Ein bisschen nervös werden die Kanzlerin am Bildschirm und ihr Vertreter im Bundestag am Mittwoch dennoch sein. Schließlich steht eine etwas heikle Abstimmung bevor. Weil der Bund deutlich mehr neue Schulden machen will als die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse es erlaubt, soll die Klausel für "außergewöhnliche Notsituationen"aktiviert werden. Dafür braucht es eine sogenannte Kanzlermehrheit im Bundestag; konkret also eine Zustimmung von mindestens 355 Parlamentariern. Damit nichts schiefgeht, hat Scholz viele Kontakte zu den Abgeordneten gesucht; hat sich etwa zuschalten lassen zur virtuellen FDP-Fraktionssitzung.

Es läuft, könnte man meinen, wären da nicht die Umfragen. In Krisen schlagen ja immer die Stunden der Exekutive, das Vertrauen der Bürger in ihre Politiker steigt. Die aktuellen Umfragewerte spiegeln das wider, sie schwanken bei plus fünf bis sechs Prozentpunkten für die Union. Aber nur bei plus einen bis zwei für die SPD. In der Krise ist also bisher vor allem das Vertrauen in die Union gestiegen. Das mag auch mit daran liegen, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sich besonders hervorgetan hat. Aber natürlich ist es auch, dass es für Scholz und die SPD das bekannte Problem gibt: Wer ist Koch und wer ist Kellner. Die Bürger vertrauen der Kanzlerin mehr als dem Vizekanzler. Der Krisenmanager Scholz zahlt sich noch nicht für die SPD aus; aber auch hier gilt, dass erst nach der Krise abgerechnet wird.

In der SPD staunen jetzt auch einige, wie gut sich Scholz schlägt, ganz besonders oben an der Spitze. Dort regieren seit Dezember Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Das dachten sie jedenfalls, bis das Virus kam und Scholz wieder zum Gesicht der Sozialdemokratie gemacht hat. Neu ist aber auch, dass die Parteiführung trotzdem allem zusammenhält. Die engere Parteiführung hat ja schon länger eine Internetgruppe gegründet, die rege Nachrichten austauscht. Wenn Olaf Scholz mal nicht irgendwo auftritt oder in Verhandlungen sitzt, dann bestimmt in einer Telefonschalte mit der Parteispitze. Die dürfte jetzt weniger an dem Bundesfinanzminister zu kritisieren haben, schließlich sind einige ihrer Forderungen inzwischen obsolet geworden. Den ausgeglichenen Haushalt hat Scholz aufgegeben, die Investitionen trotzdem hoch gehalten, zumindest auf dem Papier. Scholz will lieber neue Schulden machen als sparen. Walter-Borjans hatte ihm ja einst im internen Wahlkampf um den Parteivorsitz vorgeworfen, das Land mit der schwarzen Null stranguliert zu haben. Dieses Seil ist nun weg.