Ein Ereignis in diesen Tagen würde ihn gewiss noch einmal so richtig in Hochstimmung versetzen: Wenn Matthias Maurer zusammen mit drei weiteren Astronauten als zwölfter Deutscher von Cape Canaveral zur Raumstation ISS ins All abhebt, würde sich Rudolf Metzler das Spektakel mit Sicherheit keine Minute entgehen lassen, obwohl oder gerade weil er Ähnliches so oft live erlebt hat.

Mehr als dreißig Jahre lang ist "rm", wie sein Autorenkürzel lautete, der herausragende Spezialist der Süddeutschen Zeitung für Luft- und Raumfahrt gewesen. Einen Namen hatte sich der aus Hagen in Westfalen gebürtige Metzler zuvor schon bei der Kölnischen Rundschau gemacht, von der er 1963 als außenpolitischer Redakteur in die Nachrichtenredaktion der SZ kam. Es war die große Zeit der bemannten Weltraumflüge, in der Metzler zu einem der bekanntesten und versiertesten Journalisten in diesem Metier wurde.

Detailansicht öffnen Seine profunden Kenntnisse zur Raumfahrt hat sich Rudolf Metzler autodidaktisch angeeignet. (Foto: Privat)

Dutzende Male ist er Augenzeuge von Raketenstarts gewesen, ob im europäischen Weltraumbahnhof Kourou, im kasachischen Kosmodrom Baikonur oder im Kennedy Space Center in Florida. Vor allem die Apollo-Missionen der Nasa haben "Flying Rudi", wie er im Kollegenkreis genannt wurde, immer wieder in die USA geführt. Und selbstverständlich hat er von dort in großen SZ-Reportagen über die erste Mondlandung der Astronauten Neil Armstrong und Edwin "Buzz" Aldrin berichtet, mit denen er später persönlich zu Interviews und Hintergrundgesprächen zusammentraf - wie übrigens auch mit dem ersten Menschen im All, dem Russen Juri Gagarin, und dem ersten deutschen Kosmonauten Sigmund Jähn.

Seine profunden Kenntnisse zur Raumfahrt, aber auch zur Fliegerei, hat sich Metzler autodidaktisch angeeignet. Sehr erfolgreich war er zudem als Autor von mehr als einem Dutzend Fachbüchern. Als Vorstandsmitglied und Vizepräsident hat er darüber hinaus viele Jahre ehrenamtlich die Interessen des Luftfahrt-Presse-Clubs (LPC) vertreten. Nun ist Rudolf Metzler im Alter von fast 92 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Seine Frau, die er bis zuletzt fürsorglich pflegte, starb nur vier Wochen nach ihm.