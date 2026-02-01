Zuletzt hatte sie keine Geduld mehr mit den Uneinsichtigen, den Zögerlichen und den Rückwärtsgewandten, und schon gar keine Zeit mehr für Umwege und diplomatisches Gesäusel. Rita Süssmuth hat 2022 noch ein Buch geschrieben und den Titel mit einem Ausrufzeichen versehen: „Parität jetzt!“ Nicht irgendwann, nicht schritt- und scheibchenweise. Nein! Jetzt! Parität als die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in allen möglichen Ämtern, vor allem aber in der Politik und auch in der Wirtschaft.