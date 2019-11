Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV: Datenschützer schlagen vor, Zalandos Kontrollsoftware auszusetzen. Derzeit untersuchen Behörden, ob die Personalsoftware Zonar mit dem Datenschutz vereinbar ist. Die Untersuchung soll voraussichtlich "nicht vor Beginn des nächsten Jahres abgeschlossen" sein. Datenschützer raten dem Unternehmen, zunächst auf die Software zu verzichten. Mitarbeiter beklagen, überwacht zu werden. Von Alexander Hagelüken und Michael Kläsgen

EXKLUSIV / SZ Plus: Ibrahim Miri wirft deutschen Behörden Manipulation vor. Nach seiner zweiten Abschiebung nach Libanon erhebt das Clan-Mitglied schwere Vorwürfe. Die Dokumente, die seine Einreise nach Libanon erlaubten, seien manipuliert. Zudem sei viel Geld an die libanesischen Behörden geflossen, sagt Miri in einem per Whatsapp geführten Interview. Von Jonas Schreijäg, Nino Seidel und Ralf Wiegand

Tausende Tote durch Hitzewellen in Deutschland seit 2003. Ein Bericht der Bundesregierung verzeichnet seit Beginn der Wetteraufzeichnungen einen Temperaturanstieg um 1,5 Grad Celsius. Wegen der Hitzewellen 2003, 2006 und 2015 seien insgesamt 19 500 Menschen ums Leben gekommen. Von Michael Bauchmüller

Audi streicht 9500 Stellen in Deutschland. Der Konzern will mehr Geld und Ressourcen in die Elektrifizierung und Digitalisierung stecken. Es sollen 2000 neue Stellen geschaffen werden. Zuletzt war Audi immer stärker unter Druck geraten und hinter BMW und Daimler zurückgefallen. Von Max Hägler

Tausende Bauern demonstrieren in Berlin. Landwirte aus allen Bundesländern nehmen mit ihren Traktoren an dem Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung teil. Zur Meldung. Was die Bauern wirklich brauchen, ist finanzielle Unterstützung für umweltschonende Arbeit, kommentiert Silvia Liebrich.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Der Mann, der Hitlers Zylinder kaufte. Abdallah Chatila hat bei einer Versteigerung in München Nazi-Andenken im Wert von 600 000 Euro gekauft. Jetzt spendet er sie - an eine israelische Stiftung. Von Moritz Baumstieger

Fridays for 29,95 Euro. Fast 30 Euro kosten Tickets für das Großtreffen der Klima-Bewegung im Berliner Olympiastadion. Das kritisieren nicht mehr nur Gegner der Bewegung, die sich Schnitzel und Auto nicht madig machen lassen wollen. Von Hannah Beitzer

Die Literatur ist mächtiger als die Tyrannei. In seiner Rede zum Geschwister-Scholl-Preis spricht sich der Schriftsteller Ahmet Altan gegen Hass und Nationalismus aus - verfasst in türkischer Haft. Zu seinem Gastbeitrag

SZ-Leser diskutieren​

Wie muss sich die Agrarpolitik ändern? "Ich beneide Frau Klöckner nicht, denn zu wem soll sie nun halten?", fragt Wizzard. Die Ministerin müsse es auch noch den Wählern recht machen, "die zum Einkaufen gehen und sofort Verschwörung schreien, wenn der Preis sich erhöht". Das sei "nicht einfach unter den Hut zu bringen, um nicht zu sagen unmöglich". Lebenszeichen kommentiert mit Blick auf die Bauernproteste in Berlin: "Erstaunlich, wer sich alles so im Stich gelassen fühlt. Sogar die Branche, die in Europa am meisten subventioniert wird. Da läuft ja wohl vieles verkehrt. Und wer sorgt dafür? Gibt es Alternativen zur nachhaltigen Landwirtschaft? Und wer subventioniert diese?" Diskutieren Sie mit.