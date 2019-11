Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Wie Zalando seine Mitarbeiter überwacht. Bei dem Online-Modehändler beurteilen Mitarbeiter gegenseitig ihr Verhalten. Zalando hält das für einen Fortschritt - Angestellte sprechen von Leistungsdruck und Stress. Von Alexander Hagelüken und Michael Kläsgen

Bundesgerichtshof lässt Prozess wegen Terrorverdachts gegen Franco A. zu. Der Bundeswehrsoldat soll aus rechtsextremer Gesinnung heraus einen Anschlag geplant haben. Ein Termin für den Prozess steht noch aus. Zur Nachricht

Terrorverdächtiger in Berlin verhaftet. Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, einen Anschlag vorbereitet zu haben. Der Syrer soll sich in Messenger-Gruppen über den Bau von Waffen und die Herstellung von Sprengstoff informiert haben. Zur Meldung

Schweden stellt Ermittlungen gegen Julian Assange ein. Die Voruntersuchungen gegen den Wikileaks-Gründer wegen Sexualdelikten werden eingestellt. Die Staatsanwaltschaft nennt Mangel an Beweisen als Grund. Assange befindet sich derzeit in Großbritannien in Haft, die USA haben einen Auslieferungsantrag gestellt. Dort wird ihm Geheimnisverrat zur Last gelegt. Von Gunnar Herrmann

EXKLUSIV Viele Betreuungsplätze für Grundschüler fehlen. Einer Studie zufolge ist der Bedarf an Nachmittagsbetreuung weitaus höher als das Angebot, und das Problem wird sich noch verschärfen. Nun solle der Bundestag mehr Mittel zur Verfügung stellen und auch die Angebote müssten flexibler werden, fordern die Forscher. Von Edeltraud Rattenhuber

Neue Hinweise auf Hintermänner im Fall Daphne Galizia. Die maltesische Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Kontakt mit den Drahtziehern des Mordes an der Journalistin stehen soll. Dieser verlangt für seine Mithilfe an der Aufklärung Immunität. Für den Fall, dass sich die Hinweise als richtig erweisen, unterzeichnete Maltas Premierminister eine Absichtserklärung für eine Begnadigung. Mehr dazu

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Fahrkarten für Plastikflaschen. Wer in Rom PET-Flaschen entsorgt, bekommt Geld für den Kauf von U-Bahn- und Bustickets gutgeschrieben. Das Modell kommt bei den Römern gut an. Von Oliver Meiler

Zwei Organisationen verbreiten Mehrheit der Anti-Impfkampagnen. Wer sind die harten Impfgegner? Wie nutzen sie moderne Medien? Forscher haben Antworten in Facebook-Werbung gefunden. Von Berit Uhlmann

Die besten Lehrer Deutschlands. Ferdinand Stipberger und Sebastian Schmidt erhalten für ihre innovativen Lehrmethoden den Deutschen Lehrerpreis. Was macht ihren Unterricht aus? Von Anna Günther

SZ-Leser diskutieren​

Ist Verkehrsminister Scheuer noch tragbar? Mit einer ironischen Gegenfrage antwortet Kasandra: "Was kann ihm die Autolobby denn vorwerfen?" Josef Gwinner schließt in seine Kritik Scheuers Vorgänger mit ein: "Ramsauer, Dobrinth oder Scheuer. Wie wäre es, wenn wir die Partei, die alle diese Herren in Berlin als Verkehrs- und Infrastrukturminister abgestellt hat, fragen würden, wie sie denn in Zukunft, der Wichtigkeit dieses Amtes gerecht werden will?" Das Fazit von nicolebeatrice lautet: "Hätte Scheuer nur einen Funken Anstand, wäre er schon längst zurückgetreten." Diskutieren Sie mit uns.