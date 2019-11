Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Holpriger Wahlkampfauftakt für Johnson. Großbritanniens Premier muss mit viel Gegenwind kämpfen. Eine von ihm verfasste Zeitungskolumne, in der er die Wirtschaftspolitik von Labour-Chef Corbyn mit den Methoden von Josef Stalin vergleicht, wird scharf kritisiert. Mehr zum Wahlkampf lesen Sie hier. Kurz nach Ende seiner Amtszeit hat zudem Ex-Parlamentssprecher John Bercow seine Neutralität aufgegeben. "Ich denke, dass der Brexit der größte außenpolitische Fehler in der Nachkriegszeit ist", sagte er in London.

180 000 Lufthansa-Passagiere von Streik betroffen. Bei der Lufthansa haben Flugbegleiter einen zweitägigen Streik begonnen. 1300 von etwa 6000 Flügen werden ausfallen. Die Details

Altmaier fordert grundlegende Reform des politischen Systems. Die Thüringen-Wahl sei eine tiefgreifende Zäsur, die großen Parteien müssten nun zu Veränderungen bereit sein. Der Wirtschaftsminister spricht sich für eine Verkleinerung des Bundestags und weniger Minister aus. Zum Bericht

Saudi-Arabien soll Twitter-Angestellte für Spionage angeheuert haben. Saudische Regierungsvertreter haben offenbar Mitarbeiter rekrutiert, um Tausende Twitter-Konten auszuspähen. Bei einem US-Bezirksgericht ist deshalb Beschwerde eingereicht worden. Mehr dazu

15-Jährige soll dreijährigen Halbbruder mit Messer getötet haben. Nach Angaben der Polizei soll sich die Tat am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Detmold zugetragen haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei leiteten am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Teenagerin ein. Zur Meldung

Bayern München und Bayer Leverkusen siegen in der Champions League. Die Bayern gewinnen das erste Spiel unter Interimstrainer Hansi Flick gegen Olympiakos Piräus mit 2:0 und ziehen vorzeitig ins Achtelfinale ein. Bayer Leverkusen gewinnt 2:1 gegen Atlético Madrid und holt seine ersten drei Punkte der Champions-League-Saison.

Was wichtig wird

Mike Pompeo besucht Deutschland. Der US-Außenminister kommt am 7. November nach Deutschland. Anlass ist der Jahrestag des Mauerfalls, an den eigentlichen Feierlichkeiten in Berlin nimmt er aber nicht teil. Pompeo trifft sich mit in Deutschland stationierten US-Soldaten sowie Außenminister Heiko Maas.

Kramp-Karrenbauer hält Grundsatzrede zur Cyber Defense-Strategie der Bundeswehr. Die Verteidigungsministerin spricht im Rahmen ihres Besuches der Universität und des Cyber Defense-Insititutes der Bundeswehr in München.

Endgültiges Wahlergebnis in Thüringen wird bekannt. Für die FDP klärt sich erst damit endgültig, ob sie im Landtag vertreten sein wird. Die Partei hat nach dem vorläufigen Ergebnis mit 5,0005 Prozent die Fünf-Prozent-Hürde wohl um gerade mal fünf Stimmen übersprungen.

Frühstücksflocke

Sitzen ein Ossi und ein Wessi in einem Boot. Die Wendezeit war auch die Zeit der Ossi-Wessi-Witze. Wie sehr ist dieses Land mittlerweile in Sachen Humor zusammengewachsen? Sara Maria Behbehani und Cornelius Pollmer gehen dieser Frage in ihrem Text nach - natürlich mit Beispielen-Witzen über den Sozialismus, über Honecker und die Stasi.