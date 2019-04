1. April 2019, 07:31 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

Komiker Selensky gewinnt erste Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine. Der Polit-Neuling liegt im ersten Wahlgang mit 30,4 Prozent deutlich vor Amtsinhaber Poroschenko (17,8 Prozent). Nun müssen wohl beide in eine Stichwahl in drei Wochen, wie Florian Hassel aus Kiew berichtet.

Einwanderung und Arbeitslosigkeit sind bei der Europawahl die wichtigsten Themen. Viele Europäer treibt aber auch die Sorge um Lebenshaltungskosten, Gesundheit und Korruption um. Dies ist das Ergebnis einer EU-weiten Umfrage. In den einzelnen Ländern herrschen dabei sehr unterschiedliche Prioritäten, wie Andrea Bachstein erklärt.

Erdoğan siegt bei Kommunalwahlen - knappe Ergebnisse in Großstädten. Die Wahlen sind die ersten seit der Einführung des Präsidialsystems und gelten als Stimmungstest für Erdoğan. In den Großstädten Ankara und Istanbul wird es für ihn knapp. Von Türkei-Korrespondentin Christiane Schlötzer

Drei Tote bei Flugzeugabsturz in Südhessen. Die Kleinmaschine stürzt in ein Spargelfeld und brennt dort komplett aus. Auf dem Weg zur Unfallstelle kollidiert ein Polizeiwagen mit einem anderen Auto: Drei Polizisten werden schwer verletzt, die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs sterben. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Britisches Parlament berät über Brexit-Alternativvorschläge. Die Abgeordneten hatten bereits am Mittwoch über acht Vorschläge abgestimmt - keiner wurde angenommen. Findet sich nun doch eine Mehrheit für den Verbleib in einer dauerhaften Zollunion mit der EU? Die möglichen Brexit-Szenarien

Debatte im Bundestag um neue Organspende-Regeln. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) und SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach stellen ihren Plan für eine Reform der Organspende vor: die sogenannte "Doppelte Widerspruchslösung". Demnach gilt jeder als potenzieller Organspender - es sei denn, er widerspricht dem ausdrücklich. Welchen Alternativvorschlag es gibt und was die Argumente sind.

Auftakt der Hannover Messe. Unter dem Motto "Industrial Intelligence" werden mehr als 6000 Aussteller erwartet. Partnerland ist in diesem Jahr Schweden. Eröffnet wird die Messe von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die beim Rundgang von Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven begleitet wird.

Frühstücksflocke

Sind Sie schlauer als ein Amerikaner? Regelmäßig überprüft das Pew Research Center, ein Forschungsinstitut in den USA, wie gut die Amerikaner sich mit Wissenschaft auskennen. Bei der letzten Befragung kamen die Teilnehmer im Schnitt auf 6,7 richtige Antworten. Wie viele der elf Fragen können Sie richtig beantworten?