Was wichtig ist

Erdoğan und Putin einigen sich auf Waffenruhe für Idlib. Das wird nach Verhandlungen zwischen den Präsidenten der Türkei und Russlands bekannt. Moritz Baumstieger berichtet. Ankara entsendet angesichts der eskalierenden Lage an der Grenze zu Griechenland Einheiten, die die Rückkehr von Flüchtlingen in die Türkei verhindern sollen. Mehr Infos. Die TV-Kritik zur Sendung von Maybrit Illner über die EU-Flüchtlingspolitik lesen Sie hier.

Coronavirus: Robert-Koch-Institut rechnet bald mit Medikamenten. Man sei optimistisch, dass es "in den nächsten Wochen" Therapeutika geben werde, sagt Präsident Lothar Wieler. Das RKI meldet für Deutschland inzwischen 400 Infizierte. Wie Unternehmen mit dem Coronavirus umgehen, lesen Sie hier. Die Furcht vor Covid-19 beeinträchtigt die medizinische Versorgung, Schutzanzüge und Masken werden knapp. Hausärzte fühlen sich im Stich gelassen (SZ Plus). Am Freitag kommen die EU-Gesundheitsminister in Brüssel zusammen.

EXKLUSIV Deutsche Bank trennt sich von umstrittenem IT-Manager. Der Mann war 2018 als Geschäftsführer der Bundeswehr-IT-Tochter BWI geschasst worden, nachdem seine Verwicklung in die Berateraffäre der Bundeswehr herausgekommen war. Die Bank störte die Vorgeschichte entweder nicht - oder aber man informierte sich nicht ausreichend. Warum nun die Trennung erfolgte, ist unklar. Mehr Infos

Liste zu Verbindungen zwischen Argentinien und Hitler-Deutschland aufgetaucht. Darauf stehen die Namen von 12 000 Personen und Firmen, die in den 1930er und 1940er Jahren von Argentinien aus mit dem Naziregime sympathisiert haben. Manche von ihnen sollen am Waschen geraubter jüdischer Vermögen beteiligt gewesen sein. Zum Text von Christoph Gurk und Jorgos Brouzos

Was wichtig wird

Sondertreffen der EU-Außenminister zum Syrien-Konflikt. Das Treffen wurde kurzfristig angesetzt. Syrische Regierungstruppen haben im Dezember eine Offensive auf die letzte große Rebellenregion Idlib im Nordwesten des Landes gestartet. Fast 950 000 der drei Millionen Einwohner der Region sind nach UN-Angaben auf der Flucht.

Bundestag debattiert über Kohleausstiegsgesetz der Regierung. Bis spätestens Ende 2038 will Deutschland aus der klimaschädlichen Kohle-Stromproduktion aussteigen - das sieht das geplante Gesetz der schwarz-roten Bundesregierung vor. Der Bundestag berät darüber ab dem späten Vormittag in erster Lesung.

Prozess gegen mutmaßliche IS-Anhängerin beginnt. Die Frau verschleppte ihre Kinder zum "Islamischen Staat" nach Syrien. Während eines Bombenangriffs im Dezember 2018 starb ihr achtjähriger Sohn. Jetzt muss sie sich in Düsseldorf unter anderem wegen Kindesentziehung mit Todesfolge verantworten. Ihr drohen bis zu 15 Jahre Haft. Mehr Infos

Frühstücksflocke

Wein aus der Leitung. In einem kleinen Ort in der Nähe von Bologna staunten die Bewohner am Mittwoch, als sie ihre Wasserhähne aufdrehten. Mehr dazu