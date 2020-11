Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Staatschefs einigen sich auf Waffenruhe in Bergkarabach. Der Regierungschef von Armenien und der Präsident von Aserbaidschan verständigen sich auf ein Ende aller Kampfhandlungen. Die neue Waffenruhe kommt unter Vermittlung des russischen Präsidenten Putin zustande. Sie sollte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kraft treten. Russische Truppen sollen das Ende der Kampfhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan überwachen. In Armenien gibt es nach Bekanntwerden der Vereinbarung spontane Proteste. Zur Meldung

US-Justizminister Barr macht Weg frei für Untersuchungen zu angeblichem Wahlbetrug. Bundesstaatsanwälte sollen Vorwürfen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl nachgehen, noch ehe deren endgültiges Ergebnis beglaubigt ist. Der amtierende Präsident Trump stellt die Bekanntgabe vielversprechender Ergebnisse der Hersteller eines Corona-Impfstoffs wenige Tage nach der US-Wahl als politisch motiviert dar. Der kanadische Premierminister Trudeau telefoniert nach eigener Aussage als erster Staatschef mit dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden. Alle Entwicklungen nach der US-Wahl

Live-Autorengespräch nach der US-Wahl: Was bedeutet Bidens Wahlsieg für die USA - und was kann Verlierer Trump in der Übergangszeit noch ausrichten? Diskutieren Sie heute von 15 Uhr an live mit US-Korrespondent Thorsten Denkler. Stellen Sie schon jetzt hier Ihre Fragen.

Britisches Oberhaus stimmt gegen Binnenmarktgesetz. Mit Hilfe des Binnenmarktgesetzes will die Regierung den bereits gültigen Austrittsvertrag mit der EU aushebeln. Doch wie schon beim ersten Anlauf im Oktober stimmt das House of Lords mit überwältigender Mehrheit gegen die entscheidenden Klauseln. Die Einzelheiten von Alexander Mühlauer

EU-Staaten wollen bei Whatsapp und Signal mitlesen. Nach dem Terroranschlag in Wien hat der EU-Ministerrat eine beinahe beschlussfertige Resolution vorbereitet, die fordert, Ermittlungsbehörden den Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation via Whatsapp, Signal oder andere Messenger-Dienste zu erlauben. Das berichtet der österreichische Rundfunk. Doch eine Hintertür in den großen Messengern würde dazu führen, dass Schwerkriminelle und Terroristen andere, noch sicherere Apps verwenden. Mehr dazu von Karoline Meta Beisel und Max Muth

Die News zum Coronavirus

Spahn pocht auf schnellen Vertrag mit Biontech und Pfizer. Die EU-Kommission verhandelt bereits seit einiger Zeit mit den Unternehmen über einen Rahmenvertrag zur Lieferung des Impfstoffs an alle EU-Staaten. Es gebe bisher einen Vorvertrag, aber keinen Abschluss, kritisierte Spahn am Montagabend im ZDF-heute journal. "Ich könnte es als deutscher Gesundheitsminister jedenfalls schwer erklären, wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller verimpft würde als in Deutschland selbst." Mehr dazu

Ukrainischer Präsident Selenskyj positiv getestet. Während der Behandlung will er offenbar in Selbstisolation arbeiten. Weitere Meldungen aus aller Welt

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Merkel berät mit Kurz und Macron zum Kampf gegen islamistischen Terror. Nach den Anschlägen in Dresden, Paris, Nizza und Wien wollen Deutschland, Frankreich und Österreich mit der EU-Spitze über eine Initiative gegen islamistischen Terror debattieren. Neben der Kanzlerin wollen sich in einer Pressekonferenz auch EU-Ratschef Michel und EU-Kommissionschefin von der Leyen äußern.

Start der Deutschen Islamkonferenz. Bei dem virtuellen Treffen geht es in diesem Jahr um die Frage, wer in deutschen Moscheen in welcher Sprache predigen soll. Eröffnet wird die Veranstaltung von Bundesinnenminister Seehofer.

Creditreform veröffentlicht "Schuldneratlas Deutschland 2020". Die Kreditauskunftei informiert damit jährlich über die Entwicklung der Zahl der Überschuldungsfälle bei den deutschen Verbrauchern. Konkret geht es diesmal auch um den Einfluss von Corona auf die Situation der deutschen Haushalte.

Erster öffentlicher Prozesstag um Stuttgarter Krawallnacht. Einem 18-jährigen Auszubildenden wird ein besonders schwerer Fall von Landfriedensbruch zur Last gelegt. Bei den Krawallen in Stuttgart hatten sich Dutzende - vor allem junge Männer - im Juni in der Innenstadt Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Mehrere Beamte wurden verletzt und Schaufenster zerstört.

Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2019 zu Partnerschaftsgewalt. An der Präsentation nehmen Bundesfamilienministerin Giffey und der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, teil.

Frühstücksflocke

First Pets. Wenn die Bidens ins Weiße Haus einziehen, bringen sie die beiden Schäferhunde Champ und Major mit. Nach vier haustierlosen Trump-Jahren schreiben sie damit eine bewährte Tradition fort. Ein Überblick von Papagei Polly bis Waschbärin Rebecca