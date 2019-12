Was wichtig ist

Weltweit werden deutlich mehr Waffen verkauft. Die 100 größten Rüstungsproduzenten der Welt haben 2018 fast fünf Prozent mehr Waffen verkauft als im Vorjahr. Besonders in den USA steigen die Zahlen stark. Die führenden fünf US-Unternehmen verkauften zusammen Rüstungsgüter im Wert von insgesamt 148 Milliarden Dollar. Die Zahlen der vier gelisteten deutschen Konzerne nahmen dagegen insgesamt um 3,8 Prozent ab. Mehr dazu

EXKLUSIV: EU-Währungshüter kritisiert Stabilitätspakt. Paolo Gentiloni, neuer Wirtschaftskommissar in Brüssel, will die Eurostaaten zu mehr Investitionen ermuntern. Dazu möchte er den Stabilitäts- und Wachstumspakt reformieren. Zum Bericht von Björn Finke

Mindestens ein Toter nach Vulkanausbruch in Neuseeland. Etwa 50 Menschen seien auf der kleinen Insel White Island gewesen, als es zur Eruption gekommen sei, sagt die Polizei. Mehrere Besucher werden noch vermisst. Zur Meldung

Rebensburg gewinnt Super-G in Lake Louise. Die deutsche Skirennläuferin feiert beim ersten Saisonrennen in Kanada ihren 18. Weltcup-Erfolg und gewinnt klar vor der Italienerin Nicol Delago. Mehr dazu

Was wichtig wird

Ukraine-Gipfel unter deutsch-französischer Vermittlung in Paris. Zum ersten Mal treffen sich der russische Präsident Putin und der neue ukrainische Präsident Selenskij, um über den Konflikt im Donbass zu verhandeln. Kanzlerin Merkel und Gastgeber Macron wollen in Paris einen Frieden vermitteln. Doch einfach wird das nicht, weil Moskau in der Region beständig seinen Einfluss zementiert.

Entscheidende Woche der UN-Klimakonferenz beginnt. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg spricht heute in Madrid. Auch die Konferenzpräsidentin, Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt, UN-Klimachefin Patricia Espinosa sowie Vertreter der EU wollen sich zum Stand der Dinge äußern. Die formellen Verhandlungen auf Ministerebene beginnen am Dienstag.

Wada-Exekutivkomitee entscheidet über Sanktionen für Russland. Dem Land war nachgewiesen worden, Dopingdaten manipuliert zu haben. Kritiker fürchten, dass die mit Funktionären des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) durchsetzte Wada aber nur möglichst glimpfliche Strafmaßnahmen für Russland konstruieren will, berichtet Thomas Kistner.

Anhörung bei Impeachment-Ermittlungen gegen Trump. Vertreter von Demokraten wie Republikanern aus dem Geheimdienstausschuss sollen im Justizausschuss die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen vorstellen. Wie es im Impeachment-Verfahren weitergeht, erklärt US-Korrespondent Thorsten Denkler.

Tötungsdelikt in Augsburg: Ermittler geben neue Erkenntnisse bekannt. Nach dem Angriff junger Männer auf einen 49-Jährigen will die Polizei am Mittag über weitere Erkenntnisse informieren. Die Ermittler nahmen bis Sonntagabend sechs Verdächtige fest, die mit dem gewaltsamen Tod des Feuerwehrmannes in Verbindung stehen sollen. Aus Augsburg berichtet Florian Fuchs.

Vermittlungsausschuss nimmt Beratungen zu Klimapaket auf. Von vier einzelnen Klimagesetzen des Paketes sind drei bereits von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Bei mehreren Steuervorhaben des Klimapakets rief die Länderkammer den Vermittlungsausschuss an. Hierbei geht es den Ländern um die Verteilung von Einnahmen und Lasten.

Frühstücksflocke

Der Solar-See. 36 Inseln mit insgesamt 1400 Photovoltaik-Modulen schaukeln auf einem Stausee im Schweizer Kanton Wallis. Das Pilotprojekt soll 50 Prozent mehr Strom liefern als herkömmliche Solarparks. Von Isabel Pfaff