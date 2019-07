4. Juli 2019, 07:41 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Manfred Weber im Gespräch mit Ursula von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg.

Was heute wichtig ist und wird.

Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Groko streitet wegen Nominierung von der Leyens. Die SPD ist dagegen, dass die Verteidigungsministerin EU-Kommissionschefin wird, weil mit ihr keiner der im Europa-Wahlkampf angetretenen Spitzenkandidaten nominiert wurde. Ihre Abgeordneten wollen in Straßburg gegen von der Leyen stimmen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wirft der SPD im Gegenzug vor, "die Interessen Deutschlands" zu missachten. Die Einzelheiten von Robert Roßmann und Wolfgang Wittl.

Unbekannte bedrohen Journalisten, die über Neonazis berichten. Die zwei Mitarbeiter des WDR bekamen Briefe, dessen Inhalt sich als Backpulver herausstellte. Die Polizei vermutet einen rechtsextremen Hintergrund. Zur Meldung

Ein Toter und zwei Verletzte nach Ausbruch des Vulkans Stromboli in Italien. Rettungskräfte sind auf der Insel mit Hubschraubern im Einsatz. Dutzende Menschen wurden mit Booten in Sicherheit gebracht. Mehr dazu

Trump will in Volkszählung doch nach Staatsbürgerschaft fragen. Einen Tag, nachdem das Handelsministerium das Vorhaben aufgegeben hat, kündigt der US-Präsident eine neuerliche Kehrtwende an. Für ihn sei das Thema von großer Bedeutung. Zur Nachricht. Die Hintergründe erklärt Thorsten Denkler.

Niederlande ziehen ins Finale der Fußball-WM der Frauen ein. Dort trifft das Team am Sonntag auf den Titelverteidiger USA. Beim 1:0 gegen Schweden erzielt Jackie Groenen das entscheidende Tor in der Verlängerung. Von Anna Dreher

Costa Cordalis gestorben. Der Schlagersänger wurde 75 Jahren alt. Mit dem Schlager "Anita" gelang Cordalis 1976 sein größter Hit. Zur Nachricht. Ein Nachruf von Hans Hoff.

Was wichtig wird

Juncker empfängt von der Leyen. Nach der Nominierung von der Leyens als EU-Kommissionspräsidentin empfängt der amtierende Kommissionspräsident Juncker seine nominierte Nachfolgerin. Bei einer Plenarsitzung in Straßburg informiert Ratspräsident Donald Tusk das Parlament über den jüngsten EU-Gipfel.

BGH verhandelt Klage gegen Amazon. Verletzen Google-Anzeigen Markenrechte? Geklagt hat die Firma Ortlieb, die wasserdichte Ausrüstung herstellt. Das Unternehmen stört, dass Amazon bei Google Anzeigen mit der Wortmarke "Ortlieb" schaltet. Klickt man darauf, werden aber auch Produkte anderer Hersteller angezeigt.

Prozess im Missbrauchsfall Lügde wird fortgesetzt. Die zwei Angeklagten sollen über Jahre hundertfach Kinder schwer sexuell missbraucht haben. Am dritten Verhandlungstag sollen weitere Opfer und Angehörige als Zeugen aussagen. Am ersten Verhandlungstag hatten die Angeklagten Geständnisse abgelegt.

BGH verkündet Urteil zu Klageaktivitäten der Deutschen Umwelthilfe. Ein Autohaus aus dem Raum Stuttgart, das erfolgreich wegen unzureichender Information über Kraftstoffverbrauch und Emissionen verklagt wurde, wirft der Umwelthilfe Rechtsmissbrauch vor. Sie wolle hauptsächlich Geld machen

Frühstücksflocke

Heiß, heißer, Juni. Der vergangene Monat hat fast überall Temperaturrekorde gebrochen. Was sind die Konsequenzen, und werden jetzt alle Sommer so? Werner Bartens, Hanno Charisius, Christoph von Eichhorn und Marlene Weiß beantworten die drängendsten Fragen.