Von Juri Auel

Was wichtig war

Verwirrung um Verbleib von belarussischer Oppositionspolitikern Kolesnikowa. Nachdem der Grenzschutz des Landes zunächst behauptet hatte, sie sei in die Ukraine ausgereist, heißt es jetzt, sie sei verhaftet worden. Zwei junge Frauen erzählen, warum sie in Belarus gegen das Lukaschenko-Regime protestieren. "Die Weißrussen sind stolz auf Maria", sagen sie. Lukaschenko kann sich vielleicht als Machthaber halten, aber es wäre eine Scheinmacht, kommentiert Frank Nienhuysen.

EXKLUSIV Mützenich kritisiert Altmaier wegen Zweifel an möglichen Russland-Sanktionen. Die Bundesregierung prüft Strafen gegen Moskau wegen der Vergiftung des Oppositionellen Nawalny. Wirtschaftsminister Altmaier hat darüber grundsätzliche Bedenken geäußert. SPD-Fraktionschef Mützenich nennt dies nun "erstaunlich". Bei den möglichen Sanktionen geht es auch um einen Baustopp für die Gaspipeline Nord Stream 2. Die Handhabe gegen das Projekt ist bescheiden. Zu den Details mit SZ Plus

Weite Teile Afrikas von Überschwemmungen betroffen. Stellenweise fiel an einem Tag so viel Regen wie sonst in drei Monaten, Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Sauberes Wasser wird knapp - angesichts von Corona ist das verheerend, berichtet Anna Reuß.

Presserat sieht umstrittene "taz"-Kolumne von Meinungsfreiheit gedeckt. Zu dem Text mit dem Titel "All Cops are berufsunfähig" waren 382 Beschwerden bei dem Selbstkontrollgremium der deutschen Presselandschaft eingegangen. Angesichts mutmaßlich rassistisch motivierter Vorfälle in der Polizei wurde in ihm scharfe Kritik an Beamtinnen und Beamten geäußert. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sogar eine Strafanzeige erwogen. Die Einzelheiten

Anklage im Fall um verunreinigte Glukose aus Kölner Apotheke. Eine werdende Mutter starb, nachdem sie ein Glukosemittel getrunken hatte. Wie sich herausstellte, enthielt die Substanz ein giftiges Präparat. Nun gibt es eine Anklage wegen versuchten Mordes.

Neun Verletzte nach Explosion in Bad Pyrmont. Ein 36-Jähriger Mann hat in einer Kellerwohnung eine Explosion ausgelöst - und dabei sich sowie acht Polizisten verletzt. Grund soll ein Beziehungsstreit gewesen sein. Zur Meldung

Coronavirus

Bars und Kneipen dürfen in Bayern öffnen, Testzentren an Bahnhöfen und Autobahnen schließen. Nach den Pannen bei Corona-Tests informiert Ministerpräsident Söder über Änderungen der Strategie. Der Freistaat erlaubt zudem wieder Ligapartien im Amateur-Fußball, bei größeren Freiluftveranstaltungen herrscht Maskenpflicht. Alle Entwicklungen im Überblick

Keine Hallenausstellung bei Frankfurter Buchmesse. Die Buchmesse wird 2020 stattdessen fast ausschließlich digital stattfinden - als Abschluss eines ohnehin schwierigen Jahres. Mehr dazu

Bis der Mitschüler Corona kriegt. Seit zwei Wochen hat unsere Autorin ihr Leben zurück: Die Kinder gehen zur Schule, ihr Mann und sie arbeiten. Doch der Frieden währt nicht lange. Eine Geschichte über den Alltagswahnsinn für Familien im Herbst 2020 von Christiane von Hardenberg (SZ Plus). Christina Berndt erläutert im Video, warum sich das Wagnis Schule lohnt.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Fußball: Brasilien zahlt Marta jetzt genauso viel wie Neymar. Die brasilianischen und englischen Fußballerinnen bekommen von ihren Verbänden künftig so viel Geld wie die Männer. Sie gehören zu sieben einsamen Vorreitern. Anna Dreher mit den Einzelheiten

Fox News expandiert auch nach Deutschland. Das lineare TV ist in großen Schwierigkeiten. Aus diesem Grund sucht das konservative Nachrichten-Netzwerk, welches US-Präsident Trump hofiert, nach neuen Einnahmemöglichkeiten. Von Jürgen Schmieder

13 000 Stühle vor dem Bundestag - stellvertretend für 13 000 Geflüchtete in Moria. Die Bewegung Seebrücke organisierte die Aktion, nachdem vergangene Woche der erste Corona-Fall in Moria bestätigt worden ist. Zum Text

SZ-Leser diskutieren​

Brexit: Wie sollte die EU mit Johnsons Drohung umgehen? Jo zufolge sollte Europa die Sache fallen lassen: "Dann gibt's eben keinen Vertrag mit England. Dann sollen sie eben zusehen, wie sie alleine klar kommen. Mit allen Konsequenzen (auch für uns). Von diesem ganzen Populismus habe ich langsam echt gestrichen die Nase voll." Seltenwuetich schreibt: "Wird es nicht langsam Zeit, Rückgrat zu zeigen? Was nützen mir ein paar Euro mehr Geschäft, wenn Europa an Glaubwürdigkeit und Standfestigkeit verliert? Genug ist genug!" Funxxsta plädiert für Gelassenheit: "Man darf annehmen, dass sich die EU und die Unternehmen, die mit englischen Partnern beziehungsweise Kunden arbeiten, auf einen harten Brexit mittlerweile eingestellt haben." Diskutieren Sie mit.