Was wichtig ist

Buttigieg und Sanders kämpfen in New Hampshire um Vorwahl-Sieg. Am Dienstag finden in dem Ostküstenstaat die zweiten demokratischen Vorwahlen statt. Hier sind zwar nicht sehr viele Delegiertenstimmen zu holen, aber es geht vor allem darum, Schwung für die weiteren Bundesstaaten mitzunehmen. Spannend wird sein, zu sehen, ob Pete Buttigieg seinen Überraschungserfolg von Iowa wiederholen kann, berichtet Thorsten Denkler.

Kramp-Karrenbauer sieht Fortbestand der Koalition nicht gefährdet. Nach der Ankündigung ihres Rücktritts macht die CDU-Chefin deutlich, dass die Union zu Regierung und Koalition stehe. Auch Vizekanzler Scholz (SPD) zeigt sich überzeugt, dass eine stabile Regierungsarbeit weiter möglich sei. Saarlands Ministerpräsident Hans (CDU) greift die Werteunion scharf an. Ein Bekenntnis für diese sei "eine Beleidigung für alle CDU-Mitglieder", sagt er. Mehr dazu. Wie sich eine Volkspartei nach dem Ende der Ära Merkel selbst zerlegt, beschreiben Nico Fried und Robert Roßmann (SZ Plus).

Mehr als 1000 Menschen durch Coronavirus gestorben. Die Zahl der Infizierten in China übersteigt 42 000. Bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf beraten heute und morgen Experten über Therapieansätze und mögliche Impfungen. Zum Bericht

EXKLUSIV: Weniger Steuern - aber Sozialabgaben steigen deutlich. Die durchschnittliche Steuerbelastung war im vergangenen Jahr für alle Einkommensgruppen so gering wie seit 25 Jahren nicht mehr. Am meisten wurden Menschen mit besonders hohem Einkommen entlastet. Das geht aus internen Berechnungen des Bundesfinanzministeriums hervor. Durch die steigenden Beitragsbemessungsgrenzen zahlen viele allerdings höhere Sozialabgaben. Von Cerstin Gammelin

Linke in Thüringen in Umfrage bei 39 Prozent - CDU stürzt ab. Nach dem Debakel um die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten kommt die Linke in einer Blitzumfrage in Thüringen auf 39 Prozent. Das sind acht Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl im Oktober. Der Umfrage zufolge wäre die CDU der große Verlierer einer Neuwahl. Zur Meldung

Weinsteins Verteidigung sät Zweifel. Seit der vergangenen Woche dürfen Weinsteins Anwälte ihre Zeugen präsentieren. Bislang hatten die Verteidiger nicht punkten können. Am Montag gelingt ihnen vor Gericht der erste richtige Gegenschlag. Aus dem Prozess berichtet Johanna Bruckner.

Was wichtig wird

Bundesverfassungsgericht verhandelt über AfD-Klage gegen Seehofer. Der Innenminister hatte das Verhalten der Partei in einem Interview als "staatszersetzend" bezeichnet. Das Ministerium hatte den Text zeitweise auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die AfD wirft Seehofer einen Verstoß gegen seine Neutralitätspflicht als Amtsträger vor. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Das Thema ist heute brisanter denn je, schreibt Wolfgang Janisch.

Daimler veröffentlicht Bilanz für 2019. Konzern-Chef Ola Källenius wird am Dienstagvormittag wohl einen herben Gewinneinbruch verkünden. Seit seinem Amtsantritt bei dem Auto- und Lastwagenbauer im Mai hatte er schon mehrfach die Erwartungen nach unten korrigiert. Daimler braucht den Aufbruch, kommentiert Stefan Mayr.

Bekanntgabe der Nominierten für den Leipziger Buchpreis 2020. Der mit 60 000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse ehrt seit 2005 herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen und Übersetzungen in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung. Er wird am 12. März 2020 verliehen.

Frühstücksflocke

Mit dem Zug nach Vietnam. Wer ferne Ziele mit dem Zug bereisen will, hat es bei der Buchung der Strecke oft nicht leicht. Mit der Deutschen Bahn kommt man nur schwer über Nachbarländer hinaus und auch andere Portale helfen nur umständlich weiter. Elias Bohun hat ein Reisebüro für weite Zugfahrten bis nach Japan, Thailand oder Vietnam gegründet. Zum Interview von Marcel Laskus