Von Magdalena Pulz

Die News zum Coronavirus

Studie belegt möglichen Superspreader bei Tönnies. Laut Forschern aus Hamburg und Braunschweig hat ein Mitarbeiter durch die besonderen Umstände bei der Fleischzerlegung Kollegen im Umkreis von acht Metern angesteckt. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Trump sagt Nominierungsparteitag der Republikaner in Florida ab. Grund sei der dortige Coronavirus-Ausbruch, so der US-Präsident. Florida gehört zu den Bundesstaaten, die am stärksten von der Seuche betroffen sind. An dem geplanten Auftritt hatte es deshalb heftige Kritik gegeben. Nachrichten zur US-Wahl. Der US-Päsident hatte zuletzt in einem erneuten Fox-Interview einige Zuschauer verwirrt, berichtet Thorsten Denkler.

WHO dämpft Erwartung auf baldige Ausrottung des Coronavirus. "Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben", sagte Nothilfekoordinator Mike Ryan am Donnerstagabend in Genf. Man werde in "absehbarer Zukunft nicht in der Lage sein, das Virus zu beseitigen oder auszurotten". Zu den internationalen Meldungen

Außerdem wichtig:

Was sonst noch wichtig ist

EXKLUSIV Bundesländer verzögern Gesetz gegen Kassenmanipulation. Die neuen Vorschriften sollen Steuerhinterziehung in Geschäften verhindern. Doch nun warnt die Steuergewerkschaft sogar vor einem Scheitern des Gesetzes. Die Einzelheiten

China lässt US-Konsulat in Chengdu schließen. Der Schritt ist eine Reaktion auf die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston. Die Spannungen zwischen beiden Ländern verschärfen sich. Zu den Details

Iranisches Passagierflugzeug soll von US-Kampfjet bedrängt worden sein. Ein Zwischenfall im syrischen Luftraum sorgt für Mutmaßungen und Spannungen. Iranischen Medien zufolge hätten sich mehrere Passagiere verletzt, als die Passagiermaschine in einen plötzlichen Sinkflug gelenkt wurde, um eine Kollision zu vermeiden. Das US-Militär erklärt, nur eine Sichtkontrolle vorgenommen zu haben. Zur Nachricht

Festnahme eines Clanmitglieds nach Verfolgungsjagd am Flughafen Tegel. Der Staatsanwaltschaft zufolge erging gegen den Mann ein Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Totschlags und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 30-Jährige wurde beim Versuch der Ausreise nach Istanbul verhaftet. Zur Meldung

Was wichtig wird

Gesundheitsminister beraten über Corona-Tests für Rückkehrer. Am Mittwoch hatten sich die Ressortchefs darauf verständigt, Reisende aus sogenannten Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr zu testen. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Allerdings sind noch viele Fragen offen.

Hagia Sophia in Istanbul öffnet fürs islamische Gebet. Am 10. Juli hatte das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei den Status des Istanbuler Wahrzeichens als Museum annulliert. Präsident Erdoğan ordnete daraufhin die Nutzung als Moschee an - und stellt sich damit gegen den Westen, kommentiert Tomas Avenarius.

Kranke Flüchtlingskinder kommen nach Baden-Württemberg. Rund 900 schwer kranke Jungen und Mädchen sollen mit ihren Familien aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland geholt werden. Die ersten von ihnen sollen am Freitag in den Südwesten kommen.

EU-Kommission präsentiert Strategie für eine Sicherheitsunion. Die Kommission will aufzeigen, in welchen Bereichen die EU die nationalen Regierungen dabei unterstützen kann, die Sicherheit zu erhöhen. Dabei geht es unter anderem um die Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität.

Frühstücksflocke

"Das einzig Essbare war die Melone aus der Dekoration." Vegetarier und Veganer haben es nicht immer leicht. Das zeigen die skurrilen bis traurigen fleischlosen Alternativen in Restaurants, die Menschen auf Twitter gesammelt haben. Beim Kampf um die seltsamsten "Veggie-Alternativen" sind lokale Spezialitäten ganz oben mit dabei. Zum Text von jetzt