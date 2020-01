Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Akute Kriegsgefahr zwischen USA und Iran. Die USA haben im Irak per Drohnenattacke Qassim Soleimani, den wichtigsten General des Regimes, getötet. Teheran nennt das eine Kriegserklärung und kündigt eine "vernichtende Reaktion" an. Zum Bericht von Moritz Baumsteiger. Wann immer für Iran militärische Entscheidungen anstanden, hatte Soleimani seine Finger im Spiel. Zum Porträt. In diesem Konflikt entscheiden sich die Überlebensfähigkeit der iranischen Theokratie und die amerikanische Weltmachtfähigkeit, kommentiert Stefan Kornelius (SZ Plus).

Politik debattiert über Leipziger Silvesternacht. Die SPD-Vorsitzende Esken hat die Polizeitaktik bei den Krawallen in Frage gestellt. Sachsens Innenminister Wöller (CDU) weist die Kritik zurück und spricht von einer neuen Stufe linksextremer Gewalt. Von linker Seite war der Polizei "rabiates Vorgehen" vorgeworfen worden. Von Jens Schneider

Schlimmste Buschbrand-Saison in Australien seit Beginn der Aufzeichnungen. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Auch das Ökosystem leidet. Australische Naturschützer beklagen katastrophale Auswirkungen der anhaltenden Buschfeuer auf Kängurus, Koalas und andere Arten. Zu den Bildern. Die Deutsche Nicole Leopold lebt in Australien und erzählt, wie es ihr mit dem Feuer ergeht. Zum Interview von Philipp Saul

Arbeitslosigkeit sinkt erstmals auf unter 2,3 Millionen. Die Anzahl der Arbeitslosen in Deutschland ist in den vergangenen sechs Jahren kontinuierlich geschrumpft. 2019 hat sich der Rückgang jedoch verlangsamt. Experten rechnen für 2020 mit einer Trendwende: Ihnen zufolge könnte die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr erstmals wieder steigen. Von Vivien Timmler

Inflation sinkt 2019 wieder. Einer ersten Schätzung zufolge lag die Teuerungsrate im vergangenen Jahr nur noch bei 1,4 Prozent - viele Ökonomen halten jedoch eine Rate von zwei Prozent für wünschenswert. Mehr dazu

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Polizei schwächt Aussagen zu Ausschreitungen ab. Der Ablauf des Silvesterabends in Leipzig wird anders beschrieben. Zudem sei der Polizist, anders als ursprünglich dargestellt, nicht notoperiert worden. SPD-Chefin Esken stellt die Taktik der Polizei infrage - und steht deshalb selbst in der Kritik. Von Xaver Bitz

"Wenn eine Person einen Namen lernen kann, kann sie auch ein Pronomen lernen." René_ identifiziert sich als nicht-binär und möchte nicht als "er" oder "sie" bezeichnet werden. Interview von Lena Mändlen (auf jetzt.de)

Und der Akku hält und hält. Oft wird behauptet, Batterien von Elektroautos müssten nach wenigen Jahren ausgetauscht werden. Zahlen einer Tesla-Flotte belegen jetzt: Die Stromspeicher halten viel länger als gedacht. Von Joachim Becker

SZ-Leser diskutieren​

Kriegsgefahr - Wie blicken Sie in Richtung Naher Osten? "Die jüngste Aktion der USA ist mit Sicherheit die soweit krasseste Provokation gegenüber dem Iran", meint NetFiddler. "Wie schlimm steht es um unsere Welt - wenn man hoffen muss, dass Iran und Irak hoffentlich vernünftiger sind als Trump", fragt sich Porcupine. "Eine weitere Eskalation des Konfliktes wird sich nicht vermeiden lassen", fürchtet tfleiter. Diskutieren Sie mit.