Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

USA kündigen Pariser Klimaabkommen auf. Ab sofort können Staaten das UN-Abkommen von 2016 verlassen. Und wie von US-Präsident Trump angekündigt, nehmen die USA auch gleich die Gelegenheit wahr. Führende Demokraten bezeichnen das als "schockierend". Mehr dazu

Regierung und Autoindustrie vereinbaren bei Autogipfel höhere Kaufprämie für E-Autos. Besitzer von Elektroautos haben es in Deutschland bislang nicht leicht. Die Regierung will das ändern - und die Wirtschaft stärker in die Pflicht nehmen. Ein höherer Zuschuss, von Staat und Herstellern zu gleichen Teilen bezahlt, soll den Verkauf von Elektroautos ankurbeln. Die Details

Thüringer CDU-Politiker wollen doch mit der AfD reden. In einer Erklärung von 17 Kommunalpolitikern werden "ergebnisoffene Gespräche" mit der AfD gefordert. Damit bricht in der Landespartei erneut ein Richtungsstreit aus. Zusammen mit der FDP kämen AfD und CDU auf eine Mehrheit im Landtag. Zur Meldung

Frühere US-Botschafterin in Kiew fühlte sich bedroht. Im Zuge der Impeachment-Ermittlungen gegen Präsident Trump hat Marie Yovanovitch in einer Anhörung im Repräsentantenhaus geschildert, wie mit einer Kampagne ihr Ruf zerstört werden sollte. Sie habe sich von Trumps Äußerungen in der Ukraine-Affäre bedroht gefühlt und Vergeltungsmaßnahmen befürchtet. Zum Bericht

Lindsay Hoyle ist neuer britischer Parlamentssprecher. Der Nachfolger für John Bercow ist gefunden: Das britische Unterhaus wählte den Abgeordneten von der oppositionellen Labour-Partei am Montagabend in der vierten Runde. Hoyle war schon zuvor einer von Bercows Stellvertretern. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen. Wer ein Jobangebot ausschlägt oder eine Fördermaßnahme ablehnt, läuft Gefahr, dass ihm für drei Monate Geld gestrichen wird. Im Extremfall entfallen alle Leistungen. Das Sozialgericht im thüringischen Gotha hält die Sanktionen für verfassungswidrig. Die Bundesregierung hält sie für notwendig, um Mitwirkung einzufordern. Lesen Sie hier ein Interview zum Thema.

EuGH entscheidet über Ruhestandsalter für polnische Richter. Der Europäische Gerichtshof entscheidet darüber, ob Polen mit einem Gesetz zur Zwangspensionierung von Richtern an ordentlichen Gerichten gegen EU-Recht verstoßen hat. Die Europäische Kommission, die in der Staatengemeinschaft die Einhaltung von EU-Recht überwacht, hatte gegen die rechtskonservative Regierung in Warschau geklagt.

ICIL-Studie zur Digitalkompetenz von Schülern. Bildungsforscher testeten 46 000 Schüler aus zwölf Ländern. Dabei sollte herausgefunden werden, wie gut sich die Jugendlichen mit Computern auskennen - die Studie gilt als eine Art Pisa-Test.

Deutsche Post präsentiert Glücksatlas 2019. Der Report vergleicht die Zufriedenheit der Bürger in unterschiedlichen Bundesländern - wiederholt lag Schleswig-Holstein an der Spitze. Als ergänzendes Thema widmet sich der Glücksatlas in diesem Jahr der Gleichbehandlung der Geschlechter.

Frühstücksflocke

Wem gehört Magenta? Wenn zwei Konzerne die gleiche Farbe nutzen, um ihre Produkte zu vermarkten, geht das selten gut. Nun streiten sich die Telekom und der Versicherer Lemonade darum, wem die rotblaue Farbe gehört. Das kleine US-Unternehmen nutzt den Streit bereits für eine Marketing-Kampagne nach dem Motto David gegen Goliath.