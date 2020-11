Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Hippert

Das Wochenende kompakt

Biden gewinnt Präsidentschaftswahl - doch Trump gibt sich nicht geschlagen. Um 17:26 Uhr am Samstag ist CNN der erste Sender, der Pennsylvania Biden zurechnet. Damit überschreitet Biden die magische Grenze von 270 Wahlleute, die er zum Sieg der Präsidentschaftswahl braucht. Die Ereignisse zum Nachlesen. Mit Biden gewinnt auch Kamala Harris, die zur ersten schwarzen Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten wird. Damit schreibt sie Geschichte, wie Thorsten Denkler und Tobias Zick analysieren (SZ Plus). Trump erfährt von Bidens Wahlsieg beim Golfen. Er reagiert mit Frust, Ignoranz und twittert in Großbuchstaben, dass er das Ergebnis der Wahl nicht anerkennen will. Trumps Anwälte haben seit Mitte vergangener Woche versucht, die weitere Auszählung zu stoppen, und angezweifelt, dass bei Stimmabgabe oder Auszählung alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Bisher sind sie an den Gerichten nach kurzem Prozess gescheitert. Doch solange seine Parteifreunde ihn nicht fallen lassen, wird Trump weiter gegen das Wahlergebnis vorgehen, analysiert Reymer Klüver. (SZ Plus)

Erleichterung und Freude über den Sieg Bidens. Deutsche Politiker reagieren erleichtert auf den Sieg Bidens. Merz twittert als Erster, Kanzlerin Merkel gratuliert dem nächsten US-Präsidenten. Sowohl Merkel als auch EU-Ratspräsident Michel betonen die Wichtigkeit der transatlantischen Beziehungen. Daniel Brössler und Matthias Kolb fassen die Reaktionen nationaler und internationaler Politiker zusammen. In vielen Großstädten der USA feiern die Menschen den Sieg Bidens auf den Straßen, berichten Thorsten Denkler und Hubert Wetzel. Auch viele internationale Medien setzen große Hoffnungen in Joe Biden. Sie sehen aber auch die Herausforderungen, vor denen er als künftiger US-Präsident stehen wird. Eine Zusammenfassung der Pressestimmen lesen sie hier. Der CNN-Kommentator Van Jones wird vor laufender Kamera von seinen Gefühlen überwältigt und weint Tränen der Erleichterung. Dabei hatte er Trump als Präsidenten gelobt, schreibt Kerstin Lottritz. Auch viele Prominente kommentieren in sozialen Medien den Ausgang der US-Wahl. Viele von ihnen hatten sich zuvor im Wahlkampf schon engagiert. Eine Zusammenfassung von Jürgen Schmieder

Letzte Maschine startet vom Flughafen Tegel. Zum Schluss hebt eine Air-France-Maschine nach Paris ab. Zwar wird der Flughafen noch sechs Monate lang betriebsbereit sein, für den Fall, dass es eine Panne am neuen Hauptstadtflughafen BER gibt. Aber sonst ist Schluss mit TXL, nach 60 Jahren, 6,5 Millionen Starts und Landungen und einer halben Milliarde beförderter Passagiere endet eine Ära. Vor allem im Westen Berlins ist viel Wehmut zu spüren, schreibt Verena Meyer.

Bayern München besiegt Borussia Dortmund. Im Topspiel der ersten Bundesliga gewinnt die Mannschaft von Flick mit 3:2 in Dortmund. Die Borussia hat viele Torchancen und Trainer Favre wirkt nach dem Spiel nicht allzu zerknirscht über die Niederlage. Beim BVB lebt die Hoffnung auf einen engen Kampf um die Meisterschaft, schreibt Ulrich Hartmann. Kimmich verletzt sich und droht mehrere Wochen auszufallen. Für den Meister könnte das zur bislang schwersten Probe der Saison werden, analysiert Sebastian Fischer.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Ausschreitungen nach Querdenker-Demo in Leipzig. Etwa 4500 Teilnehmer demonstrieren am Samstag größtenteils ohne Mundschutz und dem nötigen Abstand gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Die Polizei bekommt das alles im Detail mit, unternimmt aber im Grunde nichts dagegen. Ab Abend sammeln sich in Nebenstraßen kleinere Gruppen von Neonazis und werfen Pyrotechnik auf Beamte. Die Polizei ist darauf nur unzureichend vorbereitet, berichten Cornelius Pollmer und Antonie Ritzschel. Die Schuld an der Blamage des Rechtsstaates tragen Polizei, der sächsische Innenminister und ein Gericht, kommentiert Cornelius Pollmer.

Corona-Test - und dann? Mehr als eine Million Mal geschieht es derzeit pro Woche in Deutschland. Ein Stäbchen wird in Mund und Nase geschoben, und die Probe zur Corona-Diagnostik ins Labor geschickt. Was genau bedeutet das Ergebnis, und stimmt es, dass viele positive Resultate falsch sind? Antworten auf die wichtigsten Fragen zu der immer häufiger vorgenommenen Untersuchung von Berit Uhlmann.

Außerdem wichtig

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Neue First Lady Jill Biden: Gekommen, um zu heilen. Fürsorglich wie Laura Bush? Cool wie Michelle Obama? Jill Biden wird die erste First Lady sein, die ihren ursprünglichen Job behält. Aber auch sonst unterscheidet die 69-Jährige einiges von ihren Vorgängerinnen. Von Gianna Niewel

Serie "Licht an": Solange wir leben, bleibt das Beste immer möglich. Ja, es kommen dunkle Wochen. Aber anstelle von weihnachtlichem Warenkapitalismus könnte es eine Zeit für das Detail sein, für die Überraschung. Und für die Dankbarkeit. Gastbeitrag von Eva Menasse

Warum Julia Kremer Miss Germany werden will. Die 31-Jährige ist die einzige Plus-Size-Kandidatin in diesem Jahr. Ihre Teilnahme am Wettbewerb und ihr Engagement gegen Fat Shaming sind für sie kein Widerspruch. Interview von Magdalena Pulz

SZ-Leser diskutieren

US-Wahl: Wie blicken Sie auf den Erfolg von Biden? "Ich wohne in einem sehr liberalen Vorort von Washington und die Erleichterung ist spürbar. Die Leute tanzen und feiern auf der Straße. Ich hoffe, dass es Biden gelingt, die beiden Lager zu versöhnen und die multilateralen Beziehungen wieder auf Kurs zu bringen", berichtet WashingtonLeserin. Eroland schreibt: "Der Albtraum hat ein Ende! Joe Biden wünsche ich eine glückliche Hand für die USA und die Weltpolitik." Place Vendôme hofft, "er belebt die transatlantischen Beziehungen wieder." Anna_Bohlika ist "unglaublich erleichtert. Leider ist der Drops noch nicht gelutscht, mindestens drei Kontrollauszählungen stehen noch aus." Diskutieren Sie mit.