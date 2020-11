Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

Joe Biden führt in wichtigem Swing State Pennsylvania. Der Demokrat liegt in dem besonders umkämpften Bundesstaat einige tausend Stimmen vor US-Präsident Trump. Sollte Biden in Pennsylvania gewinnen, käme er rechnerisch auf 273 Wahlleute und hätte die Wahl gewonnen. Auch in Georgia liegt Biden inzwischen vorne. Die Entwicklungen im Live-Blog

SZ PLUS Welche Chancen Trumps Klagen haben. Der Präsident strengt derzeit in mehreren Bundesstaaten Klagen an. Entweder um die Auszählung von Stimmen zu stoppen oder um die Gültigkeit von später eingetroffenen Briefwahlstimmen in Frage zu stellen. Trumps wichtigste Argumente - und was Experten davon halten, analysiert Thomas Kirchner.

Die Demokraten müssen sich auf Trumps Strategie einstellen. Der Präsident wird die Wahl wohl nicht mehr gewinnen - aber er kann die Präsidentschaft an sich reißen. Es geht nicht mehr um Stimmen, es geht um Chaos und den 8. Dezember. Kommentar von Stefan Kornelius

EU verhängt Sanktionen gegen belarussischen Machthaber Lukaschenko. Damit soll der Druck auf ihn erhöht werden. Die Strafmaßnahmen sehen ein Einreiseverbot vor und ermöglichen das Einfrieren von Vermögenswerten. Mehr dazu

Razzien bei mutmaßlichen Kontaktleuten des Wien-Attentäters in Deutschland. Zwei der Islamisten, bei denen Durchsuchungen stattfanden, sollen den Wiener Attentäter im Sommer dieses Jahres besucht und bei ihm übernachtet haben. Von Florian Flade und Georg Mascolo

Untersuchungsausschuss des Bundestags lädt viele Wirecard-Verantwortliche als Zeugen. In dem Milliardenskandal haben die Abgeordneten viele Fragen: Neben Ex-Chef Braun sollen vier frühere Aufsichtsräte und zwei ehemalige Manager aussagen. Von Cerstin Gammelin

FU Berlin will Rüge wegen Giffeys Doktorarbeit neu prüfen. Das erklärt das Präsidium der Freien Universität. In einem ersten Verfahren waren Mängel in der Arbeit der Familienministerin festgestellt worden, jedoch keine Zweifel daran, dass es sich um eine eigene wissenschaftliche Arbeit handelt. Zur Nachricht

17-Jähriger nach tödlichem Angriff zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Hauptangeklagte hatte am Nikolaustag vor einem Jahr einen Mann am Königsplatz in Augsburg mit einem Faustschlag niedergeschlagen. Der Mann starb an den Verletzungen. Die beiden anderen Angeklagten werden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Von Florian Fuchs

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bundesländer wollen vereinfachten Zugang zur Grundsicherung verlängern. In einer Entschließung des Bundesrates heißt es, die Bundesregierung solle dies bis Ende 2021 ermöglichen. Am Montag tagt das Corona-Kabinett, um über die Lage zu urteilen. Mehr Meldungen aus Deutschland

Mehrere EU-Länder melden so viele Corona-Tote wie noch nie. Die Zahl der in Folge der Virus-Erkrankung Verstorbenen ist unter anderem in Polen, Ungarn und der Ukraine auf einem Höchststand. In den USA gibt es bei den Neuinfizierten erneut einen Höchstwert. Weitere Nachrichten weltweit

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

RKI: Corona-Tests nur noch für Kranke. Angesichts überlasteter Labore und der bevorstehenden Grippesaison ändert das Robert-Koch-Institut die Teststrategie. Von Berit Uhlmann

Trumps eingeredeter Betrug. Mit einem Auftritt im Weißen Haus erneuert Trump seine haltlosen Vorwürfe, die Wahl sei ein einziger Betrug der Demokraten. Seine Argumentation: abenteuerlich bis hilflos. Von Thorsten Denkler

EXKLUSIV Corona-Dunkelziffer in München war deutlich höher als gedacht. Bei der ersten Welle im Frühjahr haben sich offenbar deutlich mehr Münchner mit Covid-19 angesteckt, als Fälle registriert wurden. Das geht aus einer Studie der LMU hervor, die auch zukunftsweisend sein könnte. Von Stephan Handel

SZ-Leser diskutieren​

Diskutieren Sie über die US-Wahl. Während VIMOB noch das "vorsintflutliche Wahlsystem der USA kritisiert", stellt sich earthbird die Frage, welches die wichtigste Aufgabe für Biden sein wird, sollte er zum US-Präsidenten gewählt werden "Der Nation die Vorzüge von Anstand und Ehrlichkeit nahezubringen.." Auch anasemanini blickt nach vorn: "Der Stresstest für die Demokratie in den US ist mit der Abwahl Trumps in die entscheidende Phase eingetreten. Helm aufsetzen, anschnallen. It is going to be a rough ride!" Diskutieren Sie mit.