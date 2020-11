Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

Biden äußert sich in öffentlichem Statement. Der derzeit in Führung liegende Kandidat der Demokraten tritt spätabends auf. Er wolle sein Programm umsetzen, das Coronavirus unter Kontrolle und die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen. Und sich um den Klimawandel kümmern. Außerdem verspricht Biden, die zerstrittene Nation zusammenzuführen. Aktuelle Entwicklungen im Live-Blog

SZ PLUS Trump wirkt wie ein geschlagener Mann. Der amtierende Präsident redet nicht wie ein Sieger. Manchmal wirkt es so, als glaube er selbst nicht mehr, was er sagt. Von Christian Zaschke

Die Verunsicherung im Lager des Präsidenten wächst. Trumps Leute ziehen wegen angeblichen Wahlbetrugs vor Gericht. Bisher haben sie kaum greifbare Erfolge. Doch ein Ziel hat ihre Kampagne bereits erreicht. Von Reymer Klüver

Bremen und Köln trennen sich 1:1. Auch in Bremen reicht es für den 1. FC Köln nur zu einem Punkt. In einem weitgehend trostlosen Spiel verhindert ein Bremer Elfmeter den ersten Kölner Sieg der Saison. Torhüter Horn muss verletzt vom Platz. Mehr zum Spiel

Die News zum Coronavirus

RKI meldet 23 339 Neuinfektionen in Deutschland. Das ist der dritte Höchstwert innerhalb von drei Tagen. Der Marburger Bund schlägt vor, Infizierte in Hotels unterzubringen um eine Ansteckung von Familienmitgliedern zu verhindern. Die Kosten müsse der Staat tragen. Die Bundesregierung erklärt ganz Italien und weitere Länder zu Risikogebieten. Mehr Nachrichten aus Deutschland

Dritter Tag in Folge Höchstwert bei Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten. Die USA verzeichnen mehr als 121 000 Neuinfektionen - 19 von 50 Bundesstaaten melden einen Rekordwert bei den Neuansteckungen. Weitere weltweite Meldungen

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Wie es bei der US-Wahl weitergeht. Im alles entscheidenden Bundesstaat Pennsylvania wird über die Nacht nicht weitergezählt. Die Verantwortlichen machten keine Angaben, wann für sie die Nacht endet, doch man kann davon ausgehen, dass bis zum späten Vormittag deutscher Zeit keine tiefgreifenden Veränderungen kommen werden.

Großdemonstration von "Querdenken" in Leipzig. Laut Ordnungsamt der Stadt Leipzig sind 20 000 Teilnehmer angemeldet. Auch eine Gegendemonstration ist geplant.

Letzter Abflug vom Berliner Flughafen Tegel. Gegen 15 Uhr soll Flug AF 1235 der Air France in Richtung Paris abheben. Damit schließt sich ein Kreis, denn schon der erste regelmäßig geplante Zivilflug nach Tegel am 2. Januar 1960 war ein Flug derselben Fluggesellschaft. Der Flughafen schließt zugunsten des neuen Flughafens Berlin Brandenburg (BER) in Schönefeld. Auf dem Gelände in Tegel soll ein Forschungs- und Industriepark entstehen.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

"Mörder ist da noch das angenehmste Schimpfwort". Der Gynäkologe Janusz Rudzinski behandelt in Brandenburg Frauen aus Polen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen. Im Interview erklärt er, warum er die Politik der Regierung in Warschau für "mittelalterlich" hält. Interview von Edeltraud Rattenhuber

Warum der Arktische Ozean nicht zufriert. Das arktische Meereis lässt so lange auf sich warten wie noch nie seit Beginn der Messungen. Das bedroht nicht nur Tiere, sondern den ganzen Planeten. Von Julian Rodemann

Fleischloses Dänemark. In Dänemark leben doppelt so viele Schweine wie Menschen. Nun will die Regierung zwei Veggiedays pro Woche in staatlichen Kantinen einführen - und die Aufregung ist natürlich groß. Von Kai Strittmatter

Anschlag auf die Wiener Lebensart. Die österreichische Hauptstadt gilt vielen als lebenswerteste Metropole der Welt: kulturell begütert, beschaulich, sicher. Für Experten dagegen war es nur eine Frage der Zeit, bis der Terror auch dort Einzug halten würde. Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Walflosse stoppt entgleiste U-Bahn. In Spijkenisse schießt ein Zug über den Prellbock hinaus. Zum Glück steht hinter den Gleisen ein riesiges Kunstwerk. Von Thomas Kirchner

12 Dinge, die das Leben jetzt besser machen. US-Wahl, Corona, der Anschlag in Wien: Kopf und Herz haben es im Moment schwer. Wir haben leicht umzusetzende Tipps gesammelt, mit denen Sie Ihrer Seele jetzt etwas Gutes tun können. Zum Text im SZ-Magazin

Das ist: Sarah McBride, erste trans Senatorin in den USA. Die 30-Jährige wurde mit großer Mehrheit gewählt. Sie will sich vor allem für eine gerechtere Gesundheitspolitik und die Rechte queerer Menschen einsetzen. Von Magdalena Pulz bei jetzt

Frühstücksflocke

Corona statt Courier. Unser Autor Martin Wittmann liebte schon als Kind Tennis und die alten Helden wie Andre Agassi oder Jim Courier. Und schon immer versuchte er vergeblich, ihnen nachzueifern. Seine Frau konnte alldem nichts abgewinnen - bis die Pandemie kam und sie als Waffe gegen das Herumsitzen einen Schläger zur Hand nahm. Jetzt spielen sie die Bälle gemeinsam übers Netz, das bei ihr allerdings Zaun heißt. Zur neue Folge unserer Kolumne "Alles Gute".