Was wichtig ist

US-Senat spricht Trump im Amtsenthebungsverfahren frei. Die Demokraten wollten den US-Präsidenten des Amtes entheben - und sind damit gescheitert. Der republikanisch dominierte Senat hat ihn von allen Anklagepunkten freigesprochen. Beim Impeachment konnte der Präsident sich auf seine Partei verlassen. Dass sich dieser nach seinem Freispruch nun zügeln wird, glauben wenige, berichtet Alan Cassidy.

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Kramp-Karrenbauer wollte FDP-Kandidaten verhindern. In einem Interview mit dem ZDF sagt die CDU-Parteichefin, sie habe FDP-Chef Lindner "herzlich gebeten", Kemmerichs Aufstellung zu stoppen. Sie sei nun für einen Rücktritt des mit AfD-Stimmen gewählten Ministerpräsidenten, sagt Kramp-Karrenbauer - und warnt die Parteikollegen in dem Freistaat vor einer Zusammenarbeit mit Kemmerich. Der Schachzug der AfD im Thüringer Landtag ist der nächste Versuch der Partei, bürgerlich zu sein, schreiben Jens Schneider und Markus Balser.

Merz legt seinen Posten bei Blackrock nieder. Der frühere Fraktionschef will die CDU "noch stärker bei ihrer Erneuerung" unterstützen - und sich wieder ausschließlich politisch betätigen. Eine Kandidatur um ein Bundestagsmandat bei der kommenden Wahl lässt er weiterhin offen. Zur Meldung

Kirk Douglas stirbt im Alter von 103 Jahren. Der Schauspieler mit den markanten Gesichtszügen war einer der frühen Stars in Hollywood. Oft war er als harter Kerl in Western und Abenteuerfilmen zu sehen. Mehr dazu

Flugzeug rollt in Istanbul von Landebahn und zerbricht. Mehr als 170 Menschen werden verletzt, als ein Flugzeug der Billig-Airline Pegasus hart landet, von der Landebahn abkommt und zerschellt. Mindestens drei Menschen sterben. Zur Meldung

DFB-Pokal: FC Bayern steht im Viertelfinale. Die Münchner gewinnen ihr Achtelfinalspiel 4:3 gegen die TSG Hoffenheim. Dass es am Ende noch einmal spannend wird, liegt daran, dass die Münchner irgendwann etwas zu selbstsicher auftreten, berichtet Benedikt Warmbrunn. Auch der Viertligist Saarbrücken steht im Viertelfinale.

Was wichtig wird

Kanzlerin Merkel besucht Südafrika. Beim Meinungsaustausch mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa dürften die Krisen im Bürgerkriegsland Libyen und in der Sahel-Zone eine wichtige Rolle spielen. Zweites wesentliches Thema ist eine Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen. Deutschland war zuletzt nach China und vor den USA mit einem Volumen von etwa 17 Milliarden Euro zweitwichtigster Handelspartner Südafrikas.

EuGH-Gutachten zur Haftung im Brustimplantate-Skandal. Nach dem Skandal um fehlerhafte Silikon-Brustimplantate der Firma PIP in Frankreich hat eine Betroffene vor dem Oberlandesgericht Frankfurt den Haftpflichtversicherer des Herstellers auf Schadenersatz verklagt. Der Versicherer will nur für Fälle in Frankreich zahlen. Verstößt dies gegen das Diskriminierungsverbot in der EU? An diesem Donnerstag legt der zuständige Generalanwalt seine Schlussanträge vor. Ein Urteil wird in einigen Wochen erwartet.

Frühstücksflocke

Die vermutlich erste Kiwi-Pizza der Welt. Ein schwedischer Bauarbeiter bekommt zehn Kilo Kiwis geschenkt und weiß zunächst nicht wohin damit. Dann hat er eine Idee und geht zu seinem Pizzabäcker. Im Internet wird er dafür gefeiert - oder verdammt. Von Magdalena Pulz