Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Alle gegen Buttigieg. Bei der sechsten und letzten TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in diesem Jahr muss sich Außenseiter und Medien-Star Pete Buttigieg erstmals richtig wehren. Die anderen Kandidaten kritisieren seine Nähe zu reichen Spendern. Der schwule Bürgermeister von South Bend, Indiana ist im Vorwahlkampf der US-Demokraten immer stärker geworden. Von Thorsten Denkler

Vor dem Impeachment im Senat droht eine Hängepartie. Wann der Senat über die Anklagepunkte gegen Donald Trump urteilen kann, ist noch offen. Die Demokraten wollen das Verfahren nicht anstoßen, bevor sie keine Zusicherung bekommen, dass wichtige Zeugen gehört werden. Die Republikaner wollen diese Zusage jedoch nicht geben. Unterdessen ist ein Abgeordneter der Demokraten zu den Republikanern übergelaufen. Alle wichtigen Neuigkeiten im Impeachment-Blog

Erster Koalitionsgipfel mit neuer SPD-Führung. Das erste Treffen von Esken und Walter-Borjans mit den Union-Chefs Kramp-Karrenbauer und Söder sei in guter Atmosphäre verlaufen, berichten Teilnehmer. Zuvor hatte sich das neu gewählte SPD-Führungsduo mit den SPD-Ministern getroffen. Es heißt, die neuen Vorsitzenden hätten nicht Marschbefehle erteilen wollen, sondern neugierig nachgefragt, in welche Felder sie sich in nächster Zeit vertiefen müssen. Zum Text von SZ-Autoren

Steinmeier: Unser Land ist im Herzen angegriffen. Nach dem Anschlag von Halle und zunehmenden Attacken auf Juden geißelt der Bundespräsident den Antisemitismus als Angriff auf die Gesellschaft. Alle müssten sich dem "ideologischen Gift" entgegenstellen. Zum Artikel von Stefan Braun

Russland und Ukraine erzielen Grundsatzeinigung über Gasvertrag. Deutschland und die EU hatten bei dem Streit um die Menge und den Preis für russisches Gas, das durch die Ukraine fließt, vermittelt. Eine Einigung bei der Frage gilt als wichtiger Schritt in Richtung Frieden für die Region. Mehr dazu

SZPlus Frauenrechtlerin soll Geld von Bordell-Betreiber bekommen haben. Das Bordell Artemis in Berlin soll das größte Deutschlands sein. Die Frauenrechtlerin Seyran Ateş, eine lautstarke Kritikerin der Prostitution, hat es stets verteidigt. Nun steht der Verdacht im Raum, sie könnte Geld vom Betreiber angenommen haben. Von Ronen Steinke

Was wichtig wird

SZPlus Britisches Unterhaus stimmt über Brexit-Abkommen ab. Dazu wird Premierminister Boris Johnson das entsprechende Ratifizierungsgesetz einbringen. Gleichzeitig soll eine Verlängerung der bis Ende 2020 vorgesehenen Übergangsfrist ausgeschlossen werden. Eine Mehrheit gilt nach Johnsons hohem Wahlsieg als sicher: Seine Tories haben einen Vorsprung von 80 Sitzen auf alle anderen Parteien. Damit kann Johnson das Land auch über den Brexit hinaus stark verändern. Von Cathrin Kahlweit

Klimapaket ist Thema im Bundesrat. Bund und Länder hatten im Vermittlungsausschuss einen Kompromiss erzielt. Der Bundestag hatte diesem am Donnerstag zugestimmt. Der Kompromiss sieht vor, dass die Länder vom Bund mehr Geld bekommen - als Ausgleich etwa für Steuerausfälle wegen der geplanten Mehrwertsteuersenkung bei Bahntickets im Fernverkehr. Diese soll Anfang 2020 in Kraft treten.

Koalitionsvertrag in Sachsen wird unterzeichnet. Nach fünf Jahren Schwarz-Rot wollen nun CDU, Grüne und SPD gemeinsam regieren. Damit gibt es erstmals ein Dreierbündnis im Freistaat. Nach der Wiederwahl von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer im Landtag stehen die Benennung und Vereidigung der Minister an.

Frühstücksflocke

"Jeder sollte das Land, in dem er lebt, einmal zu Fuß durchqueren". Das Neue, das Unbekannte lässt sich nur in der Ferne finden? Stimmt nicht, sagt Spaziergangsforscher Bertram Weisshaar. Ein Gespräch übers Wandern, über Löwen im Käfig und die Schönheit zerstörter Landschaften. Interview von Eva Dignös