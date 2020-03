Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Merkel ermahnt Erdoğan. Der türkische Präsident solle seine Probleme mit der Europäischen Union "nicht auf dem Rücken von Flüchtlingen austragen", sagt die Bundeskanzlerin mit Blick auf die Situation in Syrien und an der türkisch-griechischen Grenze. Noch schärfere Kritik kommt vom EU-Migrationskommissar. "Niemand kann die Europäische Union erpressen und einschüchtern", sagt Margaritis Schinas. Die Details. Die EU hat die Möglichkeiten einzugreifen, denn Russland und die Türkei sind wirtschaftlich abhängig, kommentiert Stefan Kornelius.

Coronavirus: RKI erhöht Risikoeinschätzung in Deutschland auf "mäßig". Bisher war sie als "gering bis mäßig" eingestuft worden. In Deutschland haben sich bislang mehr als 150 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Die Details zur aktuellen Lage. In Berlin wurde am Sonntag eine erste Infektion nur entdeckt, weil die Berliner Charité standardmäßig bei jedem Influenza-Test auch auf das neuartige Virus Sars-CoV-2 testet. Aus Berlin berichtet Hannah Beitzer

OECD: Wirtschaftswachstum könnte sich halbieren. In diesem Jahr könnte es auf eineinhalb Prozent fallen, sollte sich die Situation beim Coronavirus nicht verbessern, warnt die OECD. Würde sich die Lage bald stabilisieren, erwartet die Industrieländer-Organisation, dass die Weltwirtschaft 2020 um 2,4 Prozent zulegen wird. Von Jan Willmroth

Bund soll bei Gleichstellung mit gutem Beispiel vorangehen. In Firmen, die dem Bund gehören, sollen Führungspositionen künftig zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. So schlagen es Bundesjustizministerin Lambrecht und Frauenministerin Giffey in einem Gesetzentwurf vor. Betroffen wären 24 Unternehmen - unter anderem die Deutsche Bahn. Mehr dazu. Die Quote ist anstrengend, sie greift in die unternehmerische Freiheit ein, aber sie ist leider notwendig, kommentiert Henrike Roßbach (SZ Plus).

AfD-Chef Höcke kandidiert bei Ministerpräsidentenwahl. Er geht als Gegenkandidat zum Linken Ramelow ins Rennen. Thüringen ist nach den Querelen um die Ministerpräsidentenwahl des FDP-Politikers Kemmerich quasi führungslos. Die Wahl hatte zu massiver Unruhe innerhalb der CDU geführt: Mario Voigt wurde am Montag zum Nachfolger von Mike Mohring an der Spitze der Landtagsfraktion gewählt. Weitere Informationen

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Buttigieg hat ein Zeichen der Normalität gesetzt. Pete Buttigieg hat seinen Ehemann im nationalen Fernsehen auf offener Bühne geküsst. Er war der erste offen homosexuell lebende Kandidat, der je Delegiertenstimmen in Vorwahlen der USA gewonnen hat. Damit hat er das Land verändert. Kommentar von Thorsten Denkler

Frontex erwartet "Massenmigration nach Griechenland". Die Grenzschutzagentur schreibt in einem Bericht für politische Entscheidungsträger in der EU, dass es schwer sein dürfte, "den massiven Strom von Menschen zu stoppen". Die Details

"Meine Freundin kriegt Chemo. Desinfektionsmittel ist ausverkauft." In vielen Geschäften in Deutschland sind Desinfektionsmittel ausverkauft. Auf Twitter beklagen sich darüber Menschen, die diese Mittel wirklich brauchen. Mehr dazu auf jetzt.de

SZ-Leser diskutieren​

Coronavirus: Wie gehen Sie mit der Situation in Deutschland um? "Mit Skepsis und der üblichen persönlichen Vorsorge", schreibt Gewissen, findet es jedoch "erschreckend", dass seiner Meinung nach noch "nichts Greifbares über die Verbreitung" bekannt sei. We56Mue ist "im Moment ganz entspannt und locker". Der Leser schreibt: "In meinem Tagesablauf hat sich nichts verändert. Und ich hab auch keine Hamsterkäufe getätigt." Diskutieren Sie mit.