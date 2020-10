Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Coronavirus

Trump infiziert - Test von Pence fällt negativ aus. Auch die Frau des US-Vizepräsidententrägt trägt das Coronavirus nicht in sich. Was bedeutet die Infektion Donald Trumps, der leichte Symptome zeigt, und seiner Frau Melania, für den US-Wahlkampf? Mit dieser Frage hat sich Thorsten Denkler beschäftigt (SZ Plus). Wie Trump das Virus bislang klein geredet hat, lesen Sie hier. Der US-Präsident ist 74 und damit ein Risikopatient. Was das genau heißt, erklärt Berit Uhlmann. Über die Infektion des US-Präsidenten und seiner Frau sollte nicht gespottet werden, kommentiert Stefan Kornelius.

Ausbruch bei Tönnies kostet Kreis Gütersloh 9,6 Millionen Euro. Noch ist unklar, ob und wie viel das Unternehmen davon zahlen wird. Das RKI meldet 2673 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Rom verhängt Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Die Behörden führen steigende Fallzahlen in der italienischen Hauptstadt auf die Missachtung des Abstandsgebots zurück. Fachjournale werfen der US-Arzneimittelbehörde Nachlässigkeit vor und befürchten politischen Druck bei der Zulassung eines Corona-Impfstoffs. Weltweite Meldungen

Was wichtig war

Staats- und Regierungschefs wollen EU "digital souveräner" werden lassen. Europäische Unternehmen und Verbraucher sollen nicht angewiesen sein auf Internetkonzerne und Technologien von anderen Kontinenten, etwa aus den USA. Das wurde am letzten Tag des EU-Gipfels beschlossen. Die Teilnehmer einigen sich außerdem auf Sanktionen gegen Belarus - jedoch kommt dieser Schritt beschämend spät, kommentiert Matthias Kolb.

Merkel zur deutschen Einheit: "Wir werden sehr viel Kraft aufbringen müssen." Die Kanzlerin lobt die Kreativität der Ostdeutschen, die Grüne Göring-Eckardt erinnert an Peter Maffay und AfD-Chef Chrupalla an mehr Mitmenschlichkeit: Zum Jahrestag der Einheit bietet die Politik manch Überraschendes. Zum Bericht von Stefan Braun

Untersuchungsausschuss will Herausgabe des Wirecard-Insolvenzgutachtens. Linke, Grüne und FDP stellen einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht München. Sie erhoffen sich so einen ungeschönten Blick auf das Unternehmen. Von Klaus Ott und Nils Wischmeyer

Ex-AfD-Sprecher Lüth gesteht "abscheuliche" Äußerungen. Der frühere leitende Mitarbeiter der AfD-Bundestagsfraktion war in einer TV-Dokumentation ohne Nennung seines Namens mit menschenverachtenden Sätzen gegen Migranten zitiert worden. Von Jens Schneider

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Können Masken der Gesundheit schaden? Im Internet kursieren Gerüchte, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gegen Corona sei ungesund oder gar lebensgefährlich. Experten geben jedoch Entwarnung. Zum Text

Schwere Vorwürfe gegen Scheuer Im Maut-Affäre. Im Untersuchungsausschuss werfen Manager der Betreiberfirmen dem Minister vor, er habe versucht, sie zu Falschaussagen zu drängen. Scheuer bestreitet die Vorwürfe - nun steht Aussage gegen Aussage.

SZ Plus Wer hinter der Gruppe "Proud Boys" in den USA steckt. Gavin McInnes gründete einst das Vice-Magazin und galt als Vorzeige-Hipster. 2016 rief er die rechte Schlägertruppe ins Leben, die neulich über einen Kommentar von US-Präsident Trump jubelte. Wer ist dieser Mann, der keinen Hehl aus seiner Unterstützung für rechte Ideologien macht?

SZ-Leser diskutieren​

Ihre Reaktion auf Trumps positiven Corona-Test? Einige Leser zweifeln daran, dass Trump wirklich erkrankt ist, so auch crowdvoting: "Beim Präsidenten der Fake News könnte auch diese Meldung ein Fake sein. Es könnte ein Versuch sein, durch persönliche Betroffenheit Sympathiewerte zu steigern und nach einer wundersamen Genesung zu verkünden: 'Es ist ja gar nicht so schlimm.'" Auch das Mitleid hält sich in Grenzen: "Meine erste Reaktion war einfach nur Erleichterung. Meine Hoffnung ist, dass die Infektion seine Wiederwahl noch unwahrscheinlicher macht und die beängstigende Situation, dass er seine Abwahl nicht annimmt, unwahrscheinlicher macht", schreibt Houlgate. Diskutieren Sie mit.