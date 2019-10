Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Donald Trump und der australische Premier Scott Morrison bei einem Besuch in Ohio Ende September.

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Trump soll australischen Premier zur Unterstützung aufgefordert haben. Der US-Präsident wollte von Scott Morrison offenbar Infos zur Russland-Affäre. In der Ukraine-Affäre nehmen die Demokraten derweil Trumps Anwalt ins Visier. Mehr dazu. Welche weiteren hochrangigen US-Politiker involviert sind, erklärt Thorsten Denkler.

Ex-FPÖ-Chef Strache vor Suspendierung. Nach der Wahlpleite kündigt der stellvertretende FPÖ-Chef Haimbuchner an, dass die Mitgliedschaft des ehemaligen Parteichefs ausgesetzt wird. An der Suspendierung "führt kein Weg vorbei", sagt er. Hintergrund ist Straches Spesenaffäre. Diese soll auch ein wesentlicher Faktor für den Absturz der Partei bei der Wahl am Sonntag gewesen sein. Aus Wien berichtet Oliver Das Gupta.

Irland lehnt britische Brexit-Idee zu Grenzkontrollen ab. Die britische Regierung will den umstrittenen Backstop aus dem Brexitvertrag löschen. Sie könnte Berichten zufolge zeitnah Pläne für eine andere Regelung der Warenkontrollen an der irisch-nordirischen Grenze vorlegen. Irlands Außenminister hat der Idee bereits eine Absage erteilt. Mehr dazu

Opern-Legende Jessye Norman gestorben. Die US-Sängerin und mehrfache Grammy-Gewinnerin starb in einer New Yorker Klinik an einem septischen Schock und mehrfachem Organversagen. Sie wurde 74 Jahre alt. Zum Bericht

EXKLUSIV: CDU zieht Lehren aus Rezo-Video. Die Partei war überfordert, als der Youtuber im Mai ein kritisches Video über sie veröffentlichte. Generalsekretär Paul Ziemiak ändert jetzt die Arbeitsabläufe in der CDU-Zentrale. Unter anderem soll ein "Krisenradar" geschaffen und ein Newsroom eingerichtet werden, berichtet Robert Roßmann.

Was wichtig wird

70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Es soll die größte Waffenschau in der Geschichte des Landes geben. Staats- und Parteichef Xi Jinping wird eine Rede halten. Zu den Bildern. In Hongkong werden parallel zu den Feiern in Peking weitere Demonstrationen erwartet.

Osram-Aktionäre müssen über Kaufangebote entscheiden. Sie haben bis Mitternacht Zeit, um sich für die Annahme eines Übernahmeangebots zu entscheiden. Der österreichische Sensorhersteller AMS bietet 41 Euro je Osram-Aktie. Damit liegen die Österreicher in Führung, berichtet Thomas Fromm.

EuGH urteilt über Cookies. Die Richtlinie der EU von 2009 besagt, dass Webseiten-Nutzer ihre Zustimmung aktiv geben müssen, damit Unternehmen die Nutzerdaten verwenden dürfen. In Deutschland machen das viele Webseiten anders - und berufen sich dabei auf ein älteres deutsches Gesetz, erklärt Max Muth.

Frühstücksflocke

Streit um den gläsernen Turm. Auf 2337 Metern Höhe soll in Südtirol ein fünfstöckiger Turm gebaut werden. Das Areal befindet sich nur wenige Meter entfernt vom Naturpark Schlern-Rosengarten, einem Teilgebiet des Unesco-Weltnaturerbes Dolomiten. Passt die moderne Architektur zur Landschaft? Und was ist eigentlich "schön"? Alpenvereine sowie Umweltschutzverbände laufen Sturm gegen den "Fremdkörper ohne Daseinsberechtigung".