Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Magdalena Pulz

Was wichtig ist

Republikaner nominieren Trump formell als Präsidentschaftskandidaten. Zum Auftakt des Parteitags hat der Präsident wie erwartet die Mehrheit der Delegiertenstimmen bekommen. Unter den Rednern waren etwa sein Sohn Trump Jr., der Biden als "Peking-Biden" verspottete, und Ex-UN-Botschafterin Haley. Überraschend ist, wie scharf, wie bitter und wie böse viele Reden klingen, berichtet Christian Zaschke aus New York. Warum sich Trump am liebsten auf seine Familie verlässt, analysiert Hubert Wetzel aus Washington für SZ-Plus-Leser.

Viele Kitas nehmen Bildungsauftrag nicht zufriedenstellend wahr. Die Ergebnisse des Ländermonitorings, das die Bertelsmann Stiftung vorgelegt hat, machen deutlich, dass die Bildungschancen für die Kleinsten davon abhängen, wo sie leben. Für Kinder in Ostdeutschland steht deutlich weniger Fachpersonal zur Verfügung als im Westen. Zum Text von Edeltraud Rattenhuber

Lukaschenko versucht Proteste in Belarus zu unterdrücken. Mit Verhaftungen von Oppositionsaktivisten, Entlassungen und Einschüchterungen versucht der Präsident, die Proteste zum Verstummen zu bringen. Von Daniel Brössler und Julian Hans

"Sea-Watch 4" sucht Hafen für 200 Geflüchtete. Es ist die erste Fahrt des Rettungsschiffes. Man habe in Italien und Malta angefragt, die Flüchtlinge aufzunehmen, so eine Sea-Watch-Sprecherin. Noch gebe es keine Rückmeldung. Zuletzt wurden vor Libyen 22 Ertrunkene geborgen. Zur Meldung

Proteste nach Schüssen auf Schwarzen. Nach erneuter Polizeigewalt gegen einen offenbar unbewaffneten Schwarzen ermittelt das Justizministerium des US-Bundesstaates Wisconsin. 125 Mitglieder der Nationalgarde wurden in die Stadt Kenosha beordert, um für den Schutz von Feuerwehrleuten und anderen Kräften zu sorgen. Außerdem galt am Montagabend eine Ausgangssperre ab 20 Uhr. Zur Nachricht

Ronaldinho aus Arrest in Paraguay entlassen. Der frühere Weltfußballer und sein Bruder wurden im Frühjahr mit einem gefälschten Pass bei der Einreise in das Land erwischt. Nach fünf Monaten dürfen sie nun in ihre Heimat Brasilien zurückkehren, müssen allerdings eine Strafe von insgesamt 200 000 Dollar zahlen. Mehr Informationen

SZPLUS Vier Prozent Dividende - aber nur für Genossen. Millionen Bankkunden ärgern sich derzeit über Mini-Zinsen. Einige Volks- und Raiffeisenbanken locken nun mit einer lukrativen Offerte. Zum Überblick von Thomas Öchsner

Alles Wichtige zum Coronavirus

Haseloff stellt Fans stufenweise Rückkehr in Sport- und Konzerthallen in Aussicht. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident strebt für Stadien, Sport- und Konzerthallen zwar bundeseinheitliche Vorgaben an - entscheiden soll aber das jeweilige Infektionsgeschehen vor Ort. Derweil warnt das Auswärtige Amt vor Reisen nach Paris und Südfrankreich. Beide Gebiete werden vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete gelistet. Zur Nachricht

Fauci warnt vor übereilter Impfstoff-Zulassung. Der US-Immunologe sieht unter anderem die Gefahr, dass sich für andere Vakzine keine Testpersonen mehr finden. Derweil wurde für den Gazastreifen ein kompletter Lockdown verkündet. In dem dicht besiedelten Gebiet wurden erste Fälle außerhalb von speziellen Quarantäne-Einrichtungen nachgewiesen. Weltweite Meldungen im Überblick

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Treffen des Koalitionsausschusses in Berlin. Bei dem Gespräch zwischen Spitzenvertretern der Union und der SPD im Kanzleramt soll es neben der aktuellen Corona-Lage und zukünftigen Regelungen für das Kurzarbeitergeld unter anderem auch um die regionalen Auswirkungen des US-Truppenabzugs gehen.

Maas vermittelt im Gas-Streit zwischen Griechenland und der Türkei. Der Außenminister reist zunächst nach Athen und später nach Ankara. Griechenland bezichtigt die Türkei, vor griechischen Inseln illegal Erdgasvorkommen zu erkunden. Die Regierung in Ankara sagt dazu, dass die Gewässer, in denen probeweise nach Erdgas gebohrt wird, zum türkischen Festlandsockel gehören.

Melania Trump spricht beim Parteitag der US-Republikaner. Am Dienstagabend soll die First Lady vom Rosengarten des Weißen Hauses aus als Hauptrednerin sprechen. Der Präsident selbst beschließt den Parteitag an Donnerstag mit einer Rede.

Prozess gegen einen 39-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern beginnt. Das Verfahren steht in Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach. Dem Mann wird vorgeworfen, seine leiblichen Kinder, darunter einen Säugling, und ein Stiefkind sexuell missbraucht und Bilder der Taten über Chatgruppen verschickt zu haben.

Frühstücksflocke

Latent destruktiv, aber leider geil. Zärtlicher Zynismus und Champagner: Sean Connery wird neunzig Jahre alt. Wäre es nicht schön, wenn er noch einmal aus dem Ruhestand käme und einen letzten Bond-Film drehte? Von Juliane Liebert