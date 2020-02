Was wichtig ist

Trump lobt seine Wirtschaftspolitik über alle Maßen. In seiner dritten Rede zur Lage der Nation erklärt der US-Präsident, die USA stünden durch die von ihm angestoßenen Reformen besser da als je zuvor. Nach der etwa 90-minütigen Rede zerreißt Trumps demokratische Widersacherin Pelosi sein Redemanuskript. Von Thorsten Denkler

Buttigieg liegt bei Vorwahl in Iowa knapp vor Sanders. Die US-Demokraten haben erste Teilergebnisse der Vorwahl bekannt gegeben. Pete Buttigieg, der ehemalige Bürgermeister von South Bend (Indiana), liegt demnach knapp vor Bernie Sanders. Auf den weiteren Plätzen folgen Elizabeth Warren, Joe Biden und Amy Klobuchar. Zur Meldung

EXKLUSIV: Ein Revisor ringt mit dem ADAC. Ein Mitarbeiter des Autoklubs soll Missstände aufgedeckt und auf Korrekturen gedrängt haben. Der Konzern kündigte ihm fristlos. Nun liegt der Fall vor Gericht. Von Uwe Ritzer

Streit um Vollverschleierung in Schulen. Eine Hamburger Schülerin darf den Unterricht vollverschleiert besuchen, entscheidet ein Gericht. Nun will der Senat ein Gesetz gegen Nikabs an Schulen erlassen. Auch Schleswig-Holsteins Jamaika-Koalition einigte sich, ein Verbot der Vollverschleierung einzuführen. Zur Nachricht

Al-Sisi bekommt Dresdner Semperopernball-Orden aberkannt. Die Verleihung der Auszeichnung an den ägyptischen Präsidenten hatte eine kontroverse Debatte ausgelöst, mehrere Künstler hatten sich davon distanziert. Die Einzelheiten

Coronavirus: Zehn Infizierte auf Kreuzfahrtschiff. An Bord des vorJapan unter Quarantäne liegenden Schiffs befinden sich nach Angaben der Reederei auch acht Deutsche. Bei ihnen wurde bislang keine Infizierung festgestellt. Deutschlands Bevölkerung ist nicht gut auf die Krankheit vorbereitet, kommentiert Hanno Charisius (SZ Plus).

DFB-Pokal: Aus für Leipzig und Dortmund im Achtelfinale. RB Leipzig verliert in Frankfurt 1:3. Werder Bremen gelingt die Sensation gegen Borussia Dortmund - mit einem 3:2.

Was wichtig wird

US-Senat stimmt über Amtsenthebung ab. Nach etwa drei Wochen kommt das Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Trump in der Kongresskammer damit zu einem Ende. Da Trumps Republikaner im Senat die Mehrheit haben, wird ein Freispruch des Präsidenten erwartet.

Siemens erwartet stürmische Hauptversammlung. Zum Aktionärstreffen in München haben verschiedene Gruppierungen Proteste angekündigt. Im Zentrum steht die Kritik von Klimaaktivisten an der Beteiligung des Konzerns an einem riesigen Kohlebergbauprojekt in Australien. Doch auch Investoren greifen Siemens verbal an. Die Münchner geraten zunehmend unter Druck, schreibt Thomas Fromm.

Thüringer Landtag wählt neuen Ministerpräsidenten. Rund drei Monate nach der Wahl stellt sich Amtsinhaber Ramelow (Linke) zur Wiederwahl, obwohl sein angepeiltes Bündnis aus Linken, SPD und Grünen mit zusammen 42 Sitzen keine Mehrheit im Parlament hat. Die AfD stellt ihm einen Kandidaten entgegen: den ehrenamtlichen Bürgermeister des 350-Einwohner-Ortes Sundhausen, Kindervater (parteilos). Vor der Wahl ist vieles kompliziert, sicher ist nichts, berichtet Ulrike Nimz.

Frühstücksflocke

Was ein Bollerwagen über Google Maps verrät. Der Berliner Künstler Simon Weckert will mit rund 99 Smartphones die Stauanzeige in Google Maps manipuliert haben. Das Video von den Handys im Bollerwagen wurde schon fast zwei Millionen mal angeschaut. Selbst wenn sich die Aktion technisch nicht mit absoluter Sicherheit bestätigen lässt, verrät sie einiges über das blinde Vertrauen in Google Maps. Von Max Hoppenstedt