Von Jana Anzlinger

Was wichtig ist

Trumps Sicherheitsberater stellt geordneten Übergang in Aussicht. Allerdings macht O'Brien auch klar: Für ihn ist Trumps Niederlage nicht amtlich. Der designierte Präsident Biden sagt, er befürchte viele weitere Tote, wenn er nicht bald in die Corona-Planung eingebunden werde. Aktuelle Meldungen zur US-Wahl. Unterdessen zettelt Trump einen Kleinkrieg mit Georgias oberstem Wahlaufseher an. Mehr dazu von Thorsten Denkler. Es ist an den Republikanern, den Präsidenten zurück in die Wirklichkeit zu holen, kommentiert Christian Zaschke (SZ Plus) .

Obama: "Mir fiel es schwer, Trump ernst zu nehmen." Das schreibt der frühere US-Präsident Obama in seinen Memoiren. Kanzlerin Merkel kommt darin gut weg, Frankreichs ehemaliger Präsident Sarkozy weniger. Aus seiner Abneigung gegen Trump macht er keinen Hehl. Von Reymer Klüver

Spanische Großbank kauft Kerngeschäft von Wirecard. Nach SZ-Informationen zahlt Santander mehr als 100 Millionen Euro. Damit ist es Insolvenzverwalter Jaffé bisher gelungen, mehrere Konzernteile des pleitegegangenen Zahlungsdienstleisters für insgesamt etwa 500 Millionen Euro zu veräußern. Die Details von Klaus Ott

Aktuelle News zum Coronavirus

Merkel mahnt: Soziale Kontakte weiter reduzieren. Die Kanzlerin und die Länderchefs hoffen die noch immer hohen Infektionszahlen zu senken. Dafür sollen die geltenden Maßnahmen mindestens bis Ende November beibehalten werden. Von Nico Fried und Kathrin Zinkant. Wie es dazu kam, dass bei dem Bund-Länder-Gipfel kaum Entscheidungen getroffen wurden, analysiert Nico Fried . Alarmismus und Vielstimmigkeit im Kampf gegen Corona schaden Kanzlerin und Ministerpräsidenten, kommentiert Stefan Braun .

RKI meldet 14 419 Neuinfektionen. Das sind knapp 1000 Fälle weniger als vor einer Woche. Das Robert-Koch-Institut zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 815 746 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Merkel spricht beim SZ-Wirtschaftsgipfel. Nach der Bundeskanzlerin, die ab circa 9 Uhr im Livestream zu sehen sein wird, hält Finanzminister Scholz bei der digitalen Konferenz eine Rede. Außerdem sprechen heute unter anderem Sternekoch Raue und Bafin-Chef Hufeld. Hier geht es zur Registrierung für den Livestream - und hier auf der Themenseite finden Sie alle Texte zum SZ-Wirtschaftsgipfel.

Autogipfel mit Vertretern der Branche und Bundeskanzlerin. Es geht um Impulse hin zu klimaschonenderen Antrieben und gegen die Auswirkungen der Corona-Krise. An der abendlichen Videokonferenz mit Merkel sollen auch Vertreter mehrerer Länder, Gewerkschafter und die Spitzen von Union und SPD teilnehmen. Diskutiert werden voraussichtlich eine Verlängerung von Kaufanreizen für Elektroautos und ein Abwrack- und Austauschprogramm für ältere Lastwagen.

Kramp-Karrenbauer hält Grundsatzrede. Die Bundesverteidigungsministerin spricht unter anderem über das Verhältnis der EU zu den USA, über die Bundeswehreinsätze in Afghanistan und in Mali und über die Zusammenarbeit mit Frankreich im Rüstungs- und militärischen Bereich. In Verteidigungsfragen gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen Kramp-Karrenbauer und Frankreichs Präsident Macron, schreibt Daniel Brössler.

Chefs von Facebook und Twitter sollen vor US-Senat aussagen. Bei der Anhörung vor dem Justizausschuss sprechen Zuckerberg und Dorsey über den Umgang mit der Präsidentschaftswahl. In den sozialen Netzwerken wurden in den Tagen vor und nach der US-Wahl zahlreiche Posts gesperrt oder wegen falscher Aussagen markiert.

Deutschland spielt gegen Spanien in der Nations League. Die Fußball-Nationalmannschaft strebt im letzten Länderspiel des Jahres den Gruppensieg an. Dem Team von Bundestrainer Löw reicht schon ein Unentschieden für Platz eins. Als Gruppenerster würde sich Deutschland für das Finalturnier der Nationenliga im Oktober 2021 qualifizieren. Spanien hat zuletzt drei Pflichtspiele ohne Sieg aneinandergereiht. So wächst die Ungeduld mit Trainer Enrique, schreibt Javier Cáceres.

Frühstücksflocke