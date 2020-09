Von Jana Anzlinger

Was wichtig ist

Medienbericht: Trump zahlte in zehn von 15 Jahren keine Einkommensteuer. In den Jahren 2016 und 2017 soll der heutige US-Präsident nur jeweils 750 Dollar Einkommensteuer gezahlt haben - das berichtet die New York Times unter Bezug auf Steuerunterlagen. Trump spricht von "totalen Fake News". Newsblog zur US-Wahl. Die Enthüllung zeigt, dass Trump entweder sehr skrupellos im Vermeiden von Steuern war - oder ein schlechter Geschäftsmann. Und sie wirft ein Schlaglicht auf mögliche Interessenskonflikte des Präsidenten, analysiert Alan Cassidy.

Grüne sichern sich Chefposten in NRW-Großstädten. Im einst roten Nordrhein-Westfalen holen die Grünen die Oberbürgermeister-Sessel in Bonn, Aachen und Wuppertal. Das zeigt, welche Schlüsselrolle der Partei im Land inzwischen zufällt. Von Benedikt Müller-Arnold, Jana Stegemann und Christian Wernicke. In Düsseldorf verliert die SPD das Rathaus an die CDU, in Köln bleibt Reker Oberbürgermeisterin. Die Ergebnisse im Überblick

Gorleben soll bei Endlagersuche aus dem Rennen sein. Berichten zufolge steht der lange als Atommüll-Endlager gehandelte Salzstock nicht mehr auf der Liste der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Dafür werden in einem Zwischenbericht offenbar erstmals Regionen in Bayern genannt. Den Bericht legt die Bundesgesellschaft für Endlagerung heute vor. Mehr dazu

EXKLUSIV Flixbus kritisiert Milliardenhilfe für die Deutsche Bahn. Das Fernbus-Unternehmen und weitere private Bahn-Konkurrenten kritisieren die geplante Hilfe für das Staatsunternehmen und fordern, dass die EU-Kommission in Brüssel Auflagen macht. "Die Deutsche Bahn will den Wettbewerb zerstören", sagt Flixbus-Gründer Schwämmlein der SZ. Zum Text

EXKLUSIV Noch drei Wirecard-Interessenten verbleiben. Im Wochenrhythmus kommen zurzeit neue Machenschaften von Wirecard ans Tageslicht. Das macht den Verkauf des Skandalkonzerns nicht leichter. Dem hauseigenen Geldinstitut könnte die Abwicklung drohen. Zum Text von Klaus Ott und Jörg Schmitt

US-Bundesrichter stoppt Download-Verbot für Tiktok vorerst. Gemäß einer Verfügung des US-Handelsministeriums hätte Tiktok an diesem Montag aus den App-Stores in den USA verschwinden sollen. Den Antrag, das drohende Komplett-Verbot ab dem 12. November aufzuheben, lehnt das Gericht allerdings ab. Mehr dazu

Die News zum Coronavirus

EXKLUSIV Söder fordert bundesweite Corona-Ampeln. Bayerns Regierungschef plädiert für einen Katalog mit einheitlichen Maßnahmen bei hohen Infektionszahlen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer bremst - und drängt auf eine neue Test-Strategie. Von Nico Fried

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

EU und Großbritannien beraten über die Umsetzung des Brexit-Abkommens. Der sogenannte Gemeinsame Ausschuss, geleitet vom EU-Kommissionsvizepräsidenten Šefčovič und dem britischen Staatssekretär Gove, achtet auf die Umsetzung des 2019 ausgehandelten EU-Austrittsabkommens. Die EU wirft Großbritannien vor, mit dem britischen Binnenmarktgesetz gegen wesentliche Teile des Vertrags zu verstoßen.

Informelle Videokonferenz der für Tourismus zuständigen EU-Minister. Im Mittelpunkt der Beratungen soll die Frage stehen, wie der Aufholprozess der Branche am besten fortgesetzt werden kann. Der Tourismus gehört zu den Branchen, die in der Corona-Krise am schwersten getroffen sind. Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Frühstücksflocke

Sind besonders schöne Menschen besonders glücklich? Ist euer Leben automatisch froh und leicht, weil ihr gut ausseht? Oder unterstellen wir Normalos euch das? Von Kolja Haaf und Krisha Kops