Donald Trump am Donnerstag in Washington.

Was wichtig ist

Trump droht Hinweisgebern in Ukraine-Affäre. Der US-Präsident vergleicht die Informanten des Whistleblowers mit Spionen und betont, dass man früher mit solchen Menschen anders umgegangen wäre als heute. Die mögliche Anspielung auf die Todesstrafe empört die Demokraten. Zur Nachricht. Was Trump in der Ukraine-Affäre zum Verhängnis werden könnte, erklärt Reymer Klüver.

EXKLUSIV Regierung streicht Zahlen aus Klimaschutzprogramm. Ursprünglich sollte für jede einzelne Maßnahme das Minderungsziel in Bezug auf Treibhausgase aufgeführt werden. Doch nun wurden die Zahlen aus dem Entwurf getilgt, berichtet Michael Bauchmüller.

Gabriel gibt Bundestagsmandat ab. Der ehemalige SPD-Chef und frühere Außenminister will seinen Sitz im Parlament zum ersten November aufgeben. In einem Schreiben an Freunde spricht er von "sehr persönlichen Gründen". Zur Meldung

Iran fährt offenbar Urananreicherung hoch. Die Internationale Atomenergiebehörde hat in einem Bericht bestätigt, dass die Islamische Republik Anfang September neu installierte Zentrifugen nun auch mit Uran nutzt oder zumindest zur Nutzung vorbereitet hat. Demnach will Iran zudem weitere 300 Zentrifugen aufbauen. Die Details

Indigo Partners hat Interesse an Condor. Die US-Beteiligungsgesellschaft wird als Favorit für die Übernahme der Condor Airline gehandelt. Der Finanzinvestor hat bei Banken und Herstellern einen exzellenten Ruf, schreibt Jens Flottau.

Was wichtig wird

Erneut Klimastreiks von Fridays for Future in vielen Staaten erwartet. Aktionen gibt es einer Übersicht der Aktivisten zufolge unter anderem in Kanada, Spanien, Indien, Italien, Schweden, Argentinien sowie in Chile, Dänemark, Finnland, Neuseeland und Portugal. Auch in Deutschland sind Kundgebungen geplant. Am vergangenen Freitag hatten sich an den Aktionen und Kundgebungen nach Schätzungen von Fridays for Future weltweit rund vier Millionen Menschen beteiligt.

SPD-Regionalkonferenz in Braunschweig zur Vorstellung der Kandidaten für den Parteivorsitz. Es geht um die Nachfolge für die zurückgetretene Parteivorsitzende Nahles. Der Auftakt der insgesamt 23 Regionalkonferenzen war am 4. September in Saarbrücken. Die neue SPD-Spitze wird bei einer Mitgliederbefragung bestimmt. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen.

DFB wählt neuen Präsidenten. Der Freiburger Fritz Keller ist beim DFB-Bundestag einziger Kandidat. Die Wahl des 62-Jährigen zum Nachfolger des im April zurückgetretenen Reinhard Grindel gilt als sicher. Der durch viele Krisen und Skandale geschwächte Verband verpasst sich zudem eine Strukturreform. Alle geschäftlichen Bereiche werden in eine GmbH ausgelagert.

Frühstücksflocke

Sinnlos, unvernünftig, wunderbar. Auf der Wiesn sind die üblichen Regeln außer Kraft gesetzt: Unvernunft und Verschwendung herrschen. Wohl nirgendwo lässt sich das besser beobachten als an Orten wie Höllenblitz, Teufelsrad oder vor dem Café Mohrenkopf. Von Julian Hans