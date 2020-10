Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Ärzte: Trumps Gesundheitszustand bessert sich. Sollte es Trump weiter so gut gehen wie am Sonntag, hoffe man, ihn womöglich bereits an diesem Montag entlassen zu können. Die Behandlung könnte dann im Weißen Haus fortgesetzt werden. Am Freitagmorgen habe Trump jedoch hohes Fieber gehabt und seine Sauerstoffsättigung im Blut sei zurückgegangen. Während dieser Zeit sei ihm Sauerstoff zugeführt worden. Zur Meldung. Amerikas eigentliche Krankheit ist die Zwietracht, kommentiert Stefan Kornelius (SZ Plus).

Papst ruft zu neuer "Geschwisterlichkeit" auf. In seiner Enzyklika "Fratelli Tutti" schreibt Franziskus, der Traum von gemeinsamer Gerechtigkeit und Frieden scheine "wie eine Utopie aus anderen Zeiten". Er sieht durch die Pandemie Fragen nach Menschenwürde und Gerechtigkeit verschärft und wendet sich gegen Nationalismus sowie die Ausgrenzung von Flüchtlingen und Alten. Mehr Informationen von Annette Zoch

Kritik an Heils Home-Office-Plänen. Arbeitnehmer sollen nach dem Willen des Arbeitsministers künftig einen Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage Home-Office im Jahr haben - sofern keine nachvollziehbaren Gründe dagegensprechen. Für den Deutschen Gewerkschaftsbund ist das zu wenig. Die FDP kritisiert, dass der Minister das veraltete Arbeitszeitgesetz offenbar überhaupt nicht anfassen wolle. Die Hintergründe von Thomas Öchsner und Henrike Roßbach

Außerdem wichtig

Das Wochenende kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

EXKLUSIV Attacke auf jüdischen Studenten in Hamburg. Kurz vor dem Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge in Halle gibt es vor der Hamburger Synagoge eine antisemitische Attacke. Der Täter trägt militärische Kleidung und schlägt mit einer Schaufel zu. Sicherheitskräfte können ihn überwältigen und festnehmen. Das Opfer soll mit einer erheblichen Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht worden sein, schreiben Georg Mascolo und Ronen Steinke.

EXKLUSIV Grünen-Spitze fordert Stopp für neue Autobahnen und Bundesstraßen. Verkehrsminister Scheuer solle geplante Bauprojekte erst auf Klimaziele und Wirtschaftlichkeit prüfen, verlangen Parteichefin Baerbock und Fraktionschef Hofreiter. Und er soll das besonders umstrittene Autobahnprojekt A49 sofort auf Eis legen. Von Markus Balser

Armenien wirft Türkei offene militärische Einmischung im Südkaukasus-Konflikt vor. "Es gibt 150 hochrangige türkische Offiziere, welche die Militäroperationen Aserbaidschans leiten", sagt Ministerpräsident Paschinjan. Aserbaidschans Staatschef Aliyew bestreitet jede Verwicklung Ankaras - doch Erdoğan hatte zuvor Hilfe zugesagt. Angeblich sind auch syrische Islamisten für Aserbaidschan im Einsatz. Zum Text von Thomas Avenarius

30 Jahre Deutsche Einheit. Bundespräsident Steinmeier appelliert an den Gemeinsinn, Günther Jauch scheitert mit einer Gesprächsrunde und die Unzufriedenen machen ihrem Ärger draußen Luft, schreibt Jan Heidtmann. Die Feierlichkeiten in Bildern.

59 Sarkophage in Ägypten entdeckt. Nahe Sakkara werden mehr als 2500 Jahre alte Särge ausgegraben. Sie seien in sehr gutem Zustand und hätten ihre Originalfarbe erhalten, sagt der zuständige Minister. Eine Leiche habe ausgesehen, "als wäre sie erst gestern mumifiziert worden". Es gebe weitere Funde: Eine unbekannte Zahl weiterer Sarkophage müsse noch geborgen werden. Mehr dazu

Wolfsburg und Augsburg trennen sich unentschieden. Der VfL hat die besseren Chancen, wartet aber weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Ein Treffer wird wegen einer Abseitsposition aberkannt. Augsburg verpasst den Sprung auf den ersten Platz. Zum Text von Thomas Hürner

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Dann kaufen wir unsere Häuser eben selbst. Bedroht von der Übernahme durch Investment-Firmen gründen Berliner Mieter eine Genossenschaft und erwerben ihren Wohnkomplex. Das klingt nach Revolution - und löst heftige politische Attacken aus. Von Jan Heidtmann

"Zeigen wir dieser Neonazigruppe doch, was Proud Boys tatsächlich sind". Schwule Männer kapern gerade das Hashtag #ProudBoys - und setzen so ein Zeichen gegen die gleichnamige rechtsextreme Gruppe aus den USA. Zum Text

Warum gerade viele Kastanienbäume blühen. Blüten im Herbst? Das ist leider keine Laune der Natur, sondern ein Zeichen dafür, dass es den Bäumen extrem schlecht geht. Von Katrin Blawat

SZ-Leser diskutieren​

30 Jahre Deutsche Einheit: Was eint Deutschland heute, was trennt es noch? "Gebetsmühlenartig wird jedes Jahr festgestellt von Politikern, von Medien, dass die 'Teilung noch sichtbar' ist - diese Jahrestagslamentiererei, macht es nicht besser", schreibt Steuerverschwender. Postit stimmt zu: "Das durchaus verständliche Abarbeiten an diesem Ost/West-Problem gleicht dem permanenten Rumgetaste an einem schmerzenden Zahn. Es wird nicht besser, eher das Gegenteil passiert." Auch Poetnix rät dazu, positiv zu denken. Die Wiedervereinigung wäre unterm Strich "eine der wenigen Erfolgsgeschichten in der Weltpolitik". Diskutieren Sie mit.