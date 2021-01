Von Juri Auel

Was wichtig war

Wahl in Georgia: Telefonmitschnitt belastet Trump. Eine neue Tonbandaufnahme belegt, wie Trump vom Innenminister des US-Bundesstaates verlangt, das Wahlergebnis zu kippen. Das ist beispiellos - und vielleicht sogar kriminell, berichtet Alan Cassidy. Die gewählte Vizepräsidentin Harris wirft Trump Machtmissbrauch vor.

EXKLUSIV Flüchtiger Wirecard-Chef betrieb offenbar eine Art Klubhaus in München. In der Villa an der Prinzregentenstraße traf sich ein wild zusammengewürfelter Männerbund. Die Mitglieder flogen regelmäßig aus Moskau, Istanbul, Chennai, London oder Wien ein. Zu der Truppe gehörten Ex-Agenten, Militärs, Geldwäscher und windige Geschäftemacher. Eine Rekonstruktion.

Vierschanzentournee: Das Springen in Innsbruck stellt die Tournee-Wertung auf den Kopf. Kamil Stoch ist der Gesamtsieg kaum noch zu nehmen - Karl Geiger und Halvor Egner Granerud hadern mit der Schanze, berichtet Volker Kreisl.

FC Bayern dreht Spiel gegen Mainz. Die Bayern werden von frechen Mainzern eine Halbzeit lang hergespielt. Doch dann machen die Münchner Ernst - und aus einem 0:2 ein 5:2, berichtet Sebastian Fischer. Kimmich bläst das Jagdhorn und hat genug Willensstärke für sechs bis zwölf Tore, Corentin Tolisso schreit den Rasen an und Thomas Müller profiliert sich als Vorbereiter. Der FC Bayern in der Einzelkritik

Die News zum Coronavirus

Karliczek: Rückkehr zum Präsenzunterricht derzeit nicht vorstellbar. Die Bundesbildungsministerin hält eine Rückkehr zur Normalität in den Schulen derzeit für ausgeschlossen. SPD-Politiker Lauterbach empfiehlt einen unbefristeten Lockdown. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Warum eine halbe Impfung gefährlich sein könnte. Eine vorerst einmalige Dosis soll die knappe Vakzinversorgung mildern. Einige Experten sehen darin jedoch eine Gefahr: Das Coronavirus könnte Resistenzen bilden. Von Kathrin Zinkant (SZ Plus)

Was wichtig wird

Entscheidung über US-Auslieferungsantrag für Assange erwartet. Der 49-Jährige Wikileaks-Gründer sitzt derzeit im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London. Im Falle einer Auslieferung drohen ihm in Amerika bis zu 175 Jahre Haft. Erwartet wird, dass beide Seiten im Falle einer Niederlage in Berufung gehen werden. Die US-Justiz wirft dem gebürtigen Australier Assange vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben.

Urteil nach tödlichem Crash und mutmaßlicher Unfallflucht. Nach einem Unfall im Kreis Ludwigsburg und der mutmaßlichen Flucht des Autofahrers entscheidet das Landgericht Heilbronn, ob der Mann am Steuer ins Gefängnis muss. Angeklagt ist er wegen fahrlässiger Tötung und versuchten Mordes. Der 44-Jährige war im Mai 2019 auf einer Landstraße mit seinem Auto von hinten in eine Gruppe gefahren. Ein 21-Jähriger starb, drei andere junge Menschen erlitten schwere Verletzungen.

Frühstücksflocke

Brautkleid bleibt Brautkleid. Die Polizei in Obersulm muss sich derzeit mit etwas herumschagen, das die Beamten selbst als "Herkulesaufgabe" beschreiben. Was ein indischer Second-Hand-Laden und 100 Hochzeitsroben damit zu tun haben, hat Moritz Geier für die Kolumne "Bester Dinge" aufgeschrieben.