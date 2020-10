Von Julia Hippert

Die News zum Coronavirus

Trump positiv auf Coronavirus getestet worden. Das teilte Der US-Präsident bei Twitter mit. Demnach hat sich auch seine Frau infiziert. Zuvor war eine der engsten Mitarbeiterinnen des Präsidenten, Hope Hicks, positiv auf das Coronavirus getestet. Hicks war noch am Dienstag mit Trump im Präsidentenflieger Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland, Ohio, geflogen. Beobachtern zufolge trug Hicks am Debattenabend keine Maske. Mehr dazu

RKI meldet 2673 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste Wert in Deutschland seit Ende April. Die Bundeswehr unterstützt derzeit mit etwa 1350 Soldaten verschiedene Corona-Hilfsmaßnahmen. Insgesamt stehe ein Kontingent von bis zu 15 000 Soldaten kurzfristig für die Hilfe bereit. Weitere Meldungen aus Deutschland.

Fachjournale werfen US-Arzneimittelbehörde Nachlässigkeit vor. Die Lebens- und Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) kontrolliere die meist von Pharmakonzernen in Auftrag gegebenen Studien lasch, langsam und verschwiegen, heißt es in einer Untersuchung des renommierten Fachmagazins Science. Auch die Autoren eines im The New England Journal of Medicine veröffentlichten Artikels erheben Vorwürfe gegen die US-Behörde: Politischer Druck beeinflusse die FDA bei der Zulassung möglicher Corona-Impfstoffe. Die Einzelheiten

Außerdem wichtig

Was sonst noch wichtig ist

EU-Gipfel macht Weg frei für Sanktionen gegen Belarus. Zypern hat in der Nacht zu Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel sein Veto gegen die geplanten Strafmaßnahmen zurückgezogen. Die geplanten Sanktionen sollen 40 Personen treffen, denen eine Beteiligung an Wahlfälschungen oder der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste vorgeworfen wird. Belarus' Machthaber Lukaschenko steht zunächst nicht auf der Sanktionsliste. Die Details

Maut-Untersuchungsausschuss: Schwere Vorwürfe gegen Scheuer. Die Chefs der betreffenden Firmen sagten aus, sie hätten dem Verkehrsminister angeboten, mit der milliardenschweren Vertragsunterzeichnung der Mautverträge bis nach dem EuGH-Urteil zu warten. Die inzwischen erfolgte Schadenersatzklage der Betreiber über 560 Millionen Euro wegen der späteren Kündigung der Verträge wäre dann nicht möglich gewesen. Scheuer selbst behauptet im Bundestag, diesen Vorschlag der Betreiber habe es nie gegeben. Zudem soll der CSU-Politiker von den Betreibern nach dem Scheitern der Maut falsche Angaben gefordert haben. Mehr dazu von Markus Balser

Snowden soll 5,2 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten zahlen. Es geht um Erlöse aus den Memoiren und zahlreichen Auftritten des Whistleblowers. Ein Gericht stellt fest, dass Snowden gegen seine Verpflichtung verstoßen habe, die Veröffentlichungen mit Bezug zu seiner Geheimdiensttätigkeit zur Freigabe vorlegen zu lassen. Das Justizministerium betont, Snowden solle nicht von einem "Vertrauensbruch" profitieren. Zur Meldung

Athen und Ankara vereinbaren System zur Vermeidung von Zwischenfällen im östlichen Mittelmeer. Unter anderem solle eine "Hotline" eingerichtet werden, um Konflikte auf See und in der Luft zu vermeiden, teilt die Nato nach mehrwöchigen Verhandlungen der beiden Bündnismitglieder in der Zentrale in Brüssel mit. Hintergrund der Verhandlungen ist der Streit zwischen der Türkei und Griechenland um Erdgas im östlichen Mittelmeer. Mehr dazu

Lewandowski zum Fußballer des Jahres in Europa gewählt. Auch bei der Wahl zum Weltfußballer ist der Pole Favorit. Bei den Trainern gewinnt Hansi Flick. Zum Text von Sebastian Fischer

Machbare Aufgaben für München und Dortmund in der Champions League. Der FC Bayern trifft auf Atlético Madrid, Salzburg und Moskau. Auf Dortmund warten St. Petersburg, Lazio Rom und Brügge. Leipzig bekommt Paris, Manchester United und Istanbul Basaksehir zugelost. Mönchengladbach spielt gegen Real Madrid, Schachtjor Donezk und Inter Mailand. Mehr dazu

Was wichtig wird

Ende der neunten Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase. Das Abkommen soll die Handelsbeziehungen nach der Brexit-Übergangsphase ab Jahresende regeln. Heute dürfte sich klären, ob eine Einigung in Sicht ist und die Verhandlungen intensiviert werden. Noch im Oktober müsste das Abkommen stehen, da es danach noch ratifiziert werden müsste. Wie Johnson Druck gegenüber Brüssel aufbauen will.

EU-Sondergipfel geht zu Ende. Thema am zweiten Tag sollen unter anderem die Bemühungen um die Stärkung des EU-Binnenmarkts sein, der in der Corona-Krise durch einseitig verhängte Grenzkontrollen einiger EU-Staaten gelitten hat.

Debatte zum Thema 30 Jahre Deutsche Einheit im Bundestag. Es hat sich viel getan seitdem die DDR am 3. Oktober 1990 dem Geltungsbereich des Grundgesetzes und somit der Bundesrepublik Deutschland beigetreten ist. Daran erinnert auch der Bundestag in einer für zwei Stunden angesetzten Debatte. Dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung entdecken selbst jüngere Menschen jedoch noch ihre ostdeutsche Identität. Zum Essay von Antonie Rietzschel (SZ Plus)

Frühstücksflocke

Das Pizzaschachtel-Paradox. Das Picknick im Park gehörte zu diesem Corona-Sommer wie der Mozzarella zur Tomate: die Wolldecke und ein kaltes Bier in der Tasche, eine duftende Pizza unter dem Arm, der Karton noch warm, die Ecke fettig vom Olivenöl. Die Romanik verpufft allerdings schnell bei dem Versuch, den klebrigen Pizza-Karton in einen öffentlichen Mülleimer zu bugsieren. Und nachhaltig ist das auch kein bisschen. Mit welchen Ideen andere Länder dieses quadratische Problem zu lösen versuchen.