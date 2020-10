Von Julia Hippert

Die News zum Coronavirus

Biden: Keine TV-Debatte, solange Trump Covid-19 hat. Er freue sich darauf, mit Trump debattieren zu können, aber "ich denke, wenn er immer noch Covid hat, sollten wir keine Debatte veranstalten", sagte Biden Reportern. Die nächste Debatte ist für den 15. Oktober angesetzt, die dritte für den 22. Oktober. Weitere Meldungen zur US-Wahl

Trump stoppt Verhandlungen über Corona-Hilfspaket. Unmittelbar nachdem er die Präsidentschaftswahl gewonnen habe, werde ein großes Konjunkturpaket verabschiedet, schrieb Trump bei Twitter. Die Verhandlungsführerin der Demokraten im Kongress, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, sei nicht kompromissbereit gewesen, klagte Trump am Dienstag auf Twitter. Seine Seite habe ein Paket in Höhe von 1,6 Billionen US-Dollar vorgeschlagen. Die Demokraten hätten aber auf 2,4 Billionen beharrt, behauptete er. Mehr dazu

EXKLUSIV Die Zins-Geschäfte des Corona-Testherstellers. Der Biotech-Konzern Qiagen entwickelte Corona-Tests, kümmerte sich um deren Zulassung und schiffte sie in die Welt. Neben 18,3 Millionen Euro staatlicher Förderung vom Bundesland Nordrhein-Westfalen erhielt Qiagen in den vergangenen Jahren auch rund zwei Millionen Euro Unterstützung durch das Bundesforschungsministerium. Recherchen von SZ und WDR legen nahe, dass das Unternehmen seine zu versteuernden Gewinne offenbar mittels Steuertricks um Millionensummen gedrückt hat und Gewinne in Steueroasen parkt. Die Einzelheiten von Petra Blum und Viktoria Spinrad (SZ Plus)

Außerdem wichtig

Was sonst noch wichtig ist

EXKLUSIV Umweltverbände kämpfen gegen Gas-Beihilfen. Die EU will klimaneutral werden und dafür den Ausstieg aus der Kohle fördern. Die Europaabgeordneten stimmten aber mit großer Mehrheit dafür, unter bestimmten Bedingungen weiterhin Investitionen in neue Gas-Infrastrukturen zu fördern. Umweltschützer sind entsetzt. Mehr dazu von Michael Bauchmüller und Björn Finke

Facebook kündigt Löschung sämtlicher QAnon-Seiten an. Künftig sollen alle Facebook-Seiten und -Gruppen sowie alle Instagram-Accounts gelöscht werden, die die Verschwörungstheorie-Bewegung vertreten, wie das Online-Netzwerk mitteilte. Mitte August hatte Facebook zunächst nur angekündigt, gegen QAnon-Anhänger vorzugehen, wenn sie Gewalt androhen oder sich darüber unterhalten. Die Details

Nawalny bezeichnet Altkanzler Schröder als "Putins Laufbuschen". Der russische Oppositionspolitiker wirft Schröder in einem Interview vor, er versuche, "diesen Giftanschlag zu leugnen". Er habe keinen Zweifel daran, dass Schröder verdeckte Zahlungen von Putin bekommen habe. Der SPD-Politiker hatte zuletzt gesagt, dass es noch keine "gesicherten Fakten" zum Giftanschlag auf Nawalny gebe. Mehr dazu

Eddie Van Halen mit 65 Jahren gestorben. Der Rockmusiker Eddie Van Halen ist den Folgen einer Krebserkrankung erlegen. Das hat sein Sohn bei Twitter bekannt gegeben. Zur Meldung

Mario Götze vor Wechsel nach Eindhoven. Wie mehrere Medien am Dienstagabend übereinstimmend berichteten, hat der zuletzt vereinslose Fußball-Weltmeister einen Medizincheck beim PSV Eindhoven absolviert. Der 28-Jährige soll dort einen Zweijahresvertrag erhalten. Alle Meldungen zum Transfermarkt

SZ-Journalisten geben Einblick in die SZ-Werkstatt. Bei der Nacht der Autoren 2020 stellt sich die Chefredaktion an diesem Mittwoch den Fragen der Leserinnen und Leser. Das Social-Media-Team erklärt, wie man Kontakt mit der SZ aufnehmen kann und Autoren erklären, wie man Themen für das Streiflicht findet. Die drei Gespräche sind von 19 Uhr an live im Stream zu sehen. Mehr dazu

Was wichtig wird

Prozess um Mord im Kleinen Tiergarten beginnt. Angeklagt ist ein 55-Jähriger, der einen Georgier tschetschenischer Abstammung in der Berliner Parkanlage am 23. August 2019 erschossen haben soll. Die Bundesanwaltschaft geht in ihrer Anklage von einem Auftrag staatlicher Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation aus. Der Fall führte zu einer weiteren Krise in den deutsch-russischen Beziehungen. Zur Meldung

Chemie-Nobelpreisträger werden verkündet. Im Vorjahr wurden drei Batterieforscher ausgezeichnet, nämlich der in Jena geborene US-Amerikaner John Goodenough, der in Großbritannien geborene Stanley Whittingham und der Japaner Akira Yoshino. Der damals 97-jährige Goodenough war bis heute der älteste Empfänger eines Nobelpreises überhaupt.

TV-Duell zwischen Pence und Harris. Am Abend treffen die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten in Salt Lake City aufeinander. Zwischen Pence und Harris wird eine Plexiglaswand stehen. Der Abstand zwischen den Rednerpulten wurde verdoppelt. Und die Pandemie dürfte auch den Inhalt der Debatte prägen. In einem anderen Jahr, unter anderen Umständen, wäre das Treffen zwischen den Vizekandidaten ein Duell der B-Liga. Nun aber, inmitten der Corona-Krise, hat die TV-Debatte zwischen den beiden eine neue Bedeutung erhalten, schreibt Alan Cassidy.

Testspiel der deutsche Nationalmannschaft gegen die Türkei. Das DFB-Team bestreitet an diesem Mittwoch (Anstoß: 20.45 Uhr) in Köln gegen die Türkei das erste von drei Länderspielen innerhalb von sieben Tagen. Das Testspiel darf wegen der Corona-Lage in Köln nur vor höchstens 300 Zuschauern stattfinden. Der Deutsche Fußball-Bund hatte usprünglich geplant, bis zu 9200 Freikarten zu verteilen.

Frühstücksflocke

Hochkarätige Vaterliebe. Ein japanischer Sammler ersteigert einen seltenen Diamanten und benennt ihn nach seiner Tochter. Welche teure Familientradition dahintersteckt, lesen Sie hier.