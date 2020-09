Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Tiktok wählt Oracle als US-Partner aus. Amerikanischen Medienberichten zufolge hat Microsoft damit den Bieterwettstreit um die chinesische App verloren. Eine Bestätigung von Tiktok oder Oracle steht noch aus. Die Verkaufsgespräche waren notwendig geworden, nachdem die Regierung von US-Präsident Donald Trump damit gedroht hatte, den beliebten Dienst in den USA Mitte September zu verbieten, sollte Tiktok nicht an ein US-Unternehmen verkauft werden. Als Grund nannte sie nationale Sicherheitsbedenken. Die Einzelheiten

Österreicher Thiem gewinnt US Open - Zverev verpasst ersten Grand-Slam-Titel. Zverev verliert das Endspiel am Sonntagabend gegen Dominic Thiem trotz einer 2:0-Satzführung und muss sich nach gut vier Stunden mit 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben. Er vergibt damit die große Chance auf den ersten deutschen Titel beim Turnier in Flushing Meadows seit Boris Becker 1989. Zur Meldung

Kommunalwahl in Russland: Nawalny-Unterstützern gelingen Erfolge in Sibirien. Zwar können Kandidaten, die von der Putin-Partei Einiges Russland unterstützt wurden, in zahlreichen Regionen klare Siege verbuchen. Nawalnys Unterstützer gewinnen aber Wahlen zur Stadtverwaltung in Nowosibirsk, der gemessen an der Einwohnerzahl drittgrößten Stadt Russlands. Insgesamt waren in ganz Russland 9000 verschiedene Wahlen auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt. Mehr dazu

Hoffenheim zittert sich in zweite DFB-Pokal-Runde. Der Bundesligist muss gegen Chemnitz ins Elfmeterschießen, wo Torwart Baumann zweimal hält. Auch der SC Freiburg hat einen Fehlstart mit Mühe abgewendet. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich schafft nur ein 2:1 gegen den Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Bayer Leverkusen und Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart ziehen ebenfalls in die nächste Runde ein. Die Details

Die News zum Coronavirus

Söder vergleicht Kritik an bayerischen Corona-Tests mit Kritik am FC Bayern. Nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident wird bei der Kritik an der Corona-Teststrategie im Freistaat ein besonders hoher Maßstab angelegt. "Kein Land testet so viel, so schnell und so günstig wie Bayern", verteidigt er die bayerische Corona-Strategie. Die Fehler dabei seien ärgerlich, könnten aber bei insgesamt mehr als drei Millionen Tests passieren. Weitere Meldungen aus Bayern

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Lukaschenko zu Besuch bei Putin. Der belarussische Machthaber besucht zum ersten Mal seit Februar den Präsidenten Russlands. Offiziell geht es dabei um gemeinsame Handelsprojekte, Wirtschaft, Energie und Kultur. Experten rechnen jedoch damit, dass Lukaschenko möglicherweise auch um finanzielle oder militärische Unterstützung angesichts der seit Wochen andauernden Proteste bittet. Mehr dazu von Silke Bigalke

Trump zu Besuch an der Westküste. Der US-Präsident will nach Angaben des Weißen Hauses eine Siedlung nördlich von Sacramento im Zentrum Kaliforniens besuchen. Dort will er an einer Besprechung mit Einsatzkräften der Region und des Bundes teilnehmen. An der Westküste der USA toben seit Wochen einige der extremsten Feuer der vergangenen Jahrzehnte. Trump hatte die Feuer zuletzt ignoriert und lieber Wahlkampf gemacht, wohl auch, weil er in Kalifonien sowieso keine Chance hat zu gewinnen, schreibt Hubert Wetzel.

Spitzengespräche zwischen der EU und China. Zu den Gesprächen wollen sich Bundeskanzlerin Merkel, EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen per Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi zusammenschalten. Thema wird unter anderem das geplante Investitionsabkommen sein.

Frühstücksflocke

Von der Plage zur Delikatesse. Ein Berliner Paar hatte eine clevere Idee: Es bringt invasive Tierarten wie Sumpfkrebse auf den Teller, die sonst viel Schaden anrichten würden. Dieser Spirit hilft auch beim Durchhalten in der Corona-Zeit. Von Verena Mayer