Nachrichten kompakt

Ramelow wird im dritten Wahlgang Ministerpräsident in Thüringen. Einen Monat nach dem politischen Beben, das die Wahl des FDP-Manns Kemmerich mit AfD-Stimmen auslöste, bekommt der Linken-Politiker im dritten Wahlgang die entscheidende Mehrheit von 42 Ja-Stimmen bei 23 Nein-Stimmen und 20 Enthaltungen. Björn Höcke (AfD) hat nach dem zweiten Wahlgang seine Kandidatur zurückgezogen. Ulrike Nimz berichtet. Höcke gerät mittlerweile innerhalb seiner Partei in die Kritik. Nach dem anfänglichen Jubel dämmert einigen in der AfD, dass der Trick mit der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich die Partei weiter isoliert hat, schreiben Markus Balser und Jens Schneider (SZ Plus).

Biden stoppt Sanders' Vormarsch beim "Super Tuesday" in den USA. Im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur liegt Biden jetzt mit insgesamt 432 Delegiertenstimmen vor seinem Parteikollegen Sanders (349 Stimmen). Die Ergebnisse im Überblick. Biden galt zuvor als erledigt im Rennen um die Präsidentschaft. Hubert Wetzel beschreibt die Geschichte seiner Rückkehr (SZ Plus). Die großen Verlierer des Tages sind Elizabeth Warren und Mike Bloomberg. Der Milliardär zieht seine Kandidatur zurück.

Coronavirus: Israel verschärft Einreisebedingungen. Reisende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien dürften nicht mehr einreisen, es sei denn, sie sind bereit dazu, sich in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben. Italien prüft unterdessen, alle Schulen für begrenzte Zeit zu schließen. Mehr dazu. Gesundheitsminister Spahn sagt im Bundestag, dass in den kommenden Wochen möglicherweise eine "zweite Stufe" in der Bekämpfung des Virus in Kraft treten könnte. Planbare Operationen in Krankenhäusern würden dann verschoben. Die Entwicklungen in Deutschland.

EXKLUSIV: Deutsche Firmen unter Zwangsarbeit-Verdacht. Mehrere Unternehmen sollen von der Ausbeutung uigurischer Zwangsarbeiter profitiert haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine australische Studie - die aber große Mängel aufweist. Nicht allen Firmen blieb genügend Zeit, die Vorwürfe zu überprüfen, zumal viele Büros wegen der Corona-Epidemie in China gerade sehr spärlich besetzt sind. Von Christoph Giesen und Frederik Obermaier

EU-Kommission stellt Gesetzesentwurf für Klimaneutralität vor. Es ist eines der wichtigsten Vorhaben des sogenannten "Green Deal" von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Bis 2050 soll die EU "klimaneutral" werden. Von 2030 an sollen die Zwischenziele regelmäßig nachgeschärft werden können. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die zu Gast in Brüssel ist, kritisiert, die Maßnahmen müssten schneller kommen. Mehr dazu

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Fließende Grenze zum Völkischen. Der Verfassungsschutz will den nationalen Flügel der AfD bald offiziell beobachten. Die Partei zieht dagegen vor Gerichte. Schon längst ist der Flügel keine klar abgrenzbare Truppe mehr. Von Georg Mascolo, Sebastian Pittelkow und Katja Riedel

Haben die Fernsehlieblinge gefälscht? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind für ihre Ideen und die hohen moralischen Standards ihrer Sendungen bekannt - nun werden Fälschungsvorwürfe laut. Von Hans Hoff

"Es sind Kulturgüter." Bernhard Pacher, der 500 Schusswaffen besitzt, über den Unterschied zwischen "Waffennarr" und "Waffensammler", Psychotests und die Gefahren für die Allgemeinheit. Interview von Rudolf Neumaier

SZ-Leser diskutieren​

