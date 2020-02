Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Der Tag kompakt

Kemmerichs Wahl in Thüringen und die Folgen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer fordert SPD und Grüne auf, einen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs vorzuschlagen, doch diese winken ab. Noch ist unklar, wie Kemmerich abgelöst werden soll. Der FDP-Vorstand spricht dem Vorsitzenden Lindner das Vertrauen aus. Die Linke will den abgewählten Regierungschef Ramelow nur dann nochmal in eine Ministerpräsidentenwahl schicken, wenn sich eine Mehrheit im Landtag abzeichnet. Der Tag in der Liveblog-Nachlese und im Überblick. Im Fall einer Neuwahl des Landtags drohen der CDU massive Verluste.

EXKLUSIV Anschlag von Halle: Video wirft Fragen zu Polizei-Einsatz auf. Vier Monate nach der Tat können SZ, NDR und WDR ein Überwachungsvideo auswerten, das die ersten Minuten nach dem Anschlag auf die Synagoge zeigt. Zu sehen ist, wie zunächst nur ein Streifenwagen eintrifft - acht Minuten nach dem ersten Notruf, in dem bereits von einem Angreifer mit Maschinengewehr die Rede gewesen war - und wie dann weder Polizisten noch Passanten der niedergeschossenen Jana L. Erste Hilfe leisten. Zum Text. Ronen Steinke spricht im Video über die Recherche. Warum Zeugen in Notlagen untätig bleiben, lesen Sie hier mit SZ Plus.

SZ PLUS Webasto-Chef zu Coronavirus: "Ich würde mir wünschen, dass die Menschen abgeklärter damit umgehen." Seit bei Mitarbeitern das Coronavirus festgestellt wurde, ist der bayerische Autozulieferer im Ausnahmezustand. Firmenchef Holger Engelmann spricht über Angestellte, die ausgegrenzt werden, und sagt, "dass die Lage in China Auswirkungen auf unsere Geschäftszahlen haben wird". Zum Interview von Thomas Fromm

"Doomsday Glacier" steht auf der Kippe. Der Thwaites-Gletscher ist einer der mächtigsten Gletscher der Antarktis. Rutscht er ins Meer, könnte der Meeresspiegel massiv steigen. Ein Forschungsprojekt soll nun klären, ob der Kipppunkt bereits überschritten ist. Ab dann wäre ein Schmelzen nicht aufzuhalten. Von Angelika Jung-Hüttl

Gericht weist Schadensersatzklage gegen Lkw-Hersteller ab. Daimler, Volvo, Iveco, MAN und DAF sollen zwischen 1997 und 2011 ihre Verkaufspreise abgesprochen haben. Um angebliche Schadenersatzansprüche von Käufern durchzusetzen, wurde die Firma "Financialrights Claims" gegründet. Sie will nun in Berufung gehen. Die Klagesumme beläuft sich auf 600 Millionen Euro. Mehr Infos

Bayerisches Volksbegehren "Mietenstopp" nimmt erste Hürde. 51.983 Menschen haben unterschrieben. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass in 162 Kommunen im Freistaat die Mieten in laufenden Verträgen sechs Jahre lang nicht erhöht werden dürfen. Nun entscheidet das Innenministerium, ob die Initiative zulässig ist. Zum Bericht von Sebastian Krass

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Die Lähmung im Umgang mit der AfD ist vorbei. Sachsens CDU-Ministerpräsident Kretschmer geht die Rechtspopulisten aufs Schärfste an. Bündelt die politische Mitte nach dem Schockmoment von Thüringen nun ihre Kräfte? Von Thomas Hummel

Biologen belegen flächendeckendes Hummelsterben. Der Klimawandel lässt Lebensräume von Hummeln in Europa und Amerika rasant schrumpfen, zeigt eine Langzeitstudie. Viele Arten stehen wohl vor dem Aussterben, mit weitreichenden Folgen. Von Thomas Krumenacker

"Gerade der Pelzkragen ist ein absolut überflüssiges Accessoire" Im Münchner Club "Bahnwärter Thiel" ist Pelz jetzt verboten - auch künstlicher. Wir haben mit Betreiber Daniel Hahn über den Schritt gesprochen. Interview von Christina Waechter

SZ-Leser diskutieren​

Was bedeutet die Corona-Epidemie für Chinas Regierung? "Wie ernst es wirklich für Chinas Staatsführung wird, hängt von der Opferbereitschaft der Bürger ab", schreibt crowdvoting. "Wären Unzufriedenheit und Opferbereitschaft ähnlich hoch wie in Hongkong, hätte Staatschef Xi ein Problem. Allerdings kann ich dafür noch keine Anzeichen ausmachen. Langfristig gesehen sind der Umgang der Staatsführung mit der Epidemie und die offensichtlichen Mängel im Gesundheitswesen eine ernstzunehmende Hypothek, welche den innenpolitischen Handlungsrahmen der Partei einschränkt." We56Mue glaubt, dass die Unterdrückung von Information durch die chinesische Regierung nicht enden wird: "In China gibt es keine Probleme außer Xi will es." Diskutieren Sie mit.