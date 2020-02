Was wichtig ist

Parteien einigen sich auf Lösung der Thüringer Regierungskrise. Bei einem Treffen von Linke, SPD und Grünen mit der CDU haben sich die Parteien auf eine gemeinsame Lösung verständigt. Demnach soll Ramelow zum Ministerpräsidenten gewählt werden, ehe im April 2021 Neuwahlen folgen.

Erster Coronavirus-Toter in Italien, Virus breitet sich aus. In Padua stirbt ein 78-jähriger Mann, der mutmaßlich mit dem Coronavirus infiziert war. Es ist der erste Virus-Tote in dem Land. Auch in Südkorea breitet sich das Virus rasant aus, hier steigt die Zahl der Infektionen auf 346 an. Ausgangspunkt war offenbar eine Kirche. Die Regierung in Seoul erklärt die betroffenen Gebiete zu einer speziellen Kontrollzone, berichtet Thomas Hahn aus Seoul.

Weinstein-Jury uneins über schwerwiegendste Anklagepunkte. Seit Dienstag berät das zwölfköpfige Gremium über das Schicksal des Ex-Filmmoguls. Am Freitag sind die Beratungen in eine Sackgasse geraten. Strittig sind offenbar die beiden schwerwiegendsten Anklagepunkte: Hier geht es nicht um einzelne Straftaten, sondern ein kriminelles Verhaltensmuster. Und eine Frau, deren Vorwürfe eigentlich verjährt wären. Von Johanna Bruckner

US-Vorwahlen: Russland hilft angeblich der Sanders-Kampagne. Das Sanders-Lager erklärt, dass die US-Behörden es vor rund einem Monat über mögliche russische Unterstützung für ihre Kampagne informiert hätten. Sanders nannte Russlands Präsidenten Putin am Freitag einen "autokratischen Schuft", der sich aus dem Wahlkampf heraushalten solle. Der Kandidat Mike Bloomberg erklärte derweil angesichts Sexismus-Vorwürfen gegen ihn, er wolle drei Frauen aus Verschwiegenheitsvereinbarungen entlassen, damit sie ihre Sicht darstellen können. Alle Neuigkeiten zu den Vorwahlen im Newsblog.

Was wichtig wird

Hamburg wählt neue Bürgerschaft. Dazu sind am Sonntag mehr als 1,3 Millionen Menschen aufgerufen. Der Stadtstaat ist in diesem Jahr das einzige Bundesland, das regulär ein neues Landesparlament wählt. Umfragen zufolge wird die SPD weiterregieren können. Auch der Koalitionspartner der Sozialdemokraten, die Grünen, kann auf ein gutes Ergebnis hoffen. Was die verschiedenen Parteien wollen, lesen Sie hier.

Demonstration gegen Hetze nach Gewalttat in Hanau. Nach dem rassistischen Anschlag in der Stadt will am Samstag ein Bündnis gegen Hetze und Menschenverachtung auf die Straße gehen. Für den Zug vom Freiheitsplatz in der Innenstadt zu den beiden Tatorten erwarten die Veranstalter bis zu 2000 Teilnehmer. Am Nachmittag ist auf dem zentralen Marktplatz von einem privaten Veranstalter noch eine Kundgebung geplant. Zur Seite Drei mit SZ Plus.

Dritte Vorwahl im US-Präsidentschaftsrennen im Bundesstaat Nevada. Den ganzen Tag über finden an rund 2000 Orten Parteiversammlungen statt, bei der sich die Demokraten für ihren Favoriten aussprechen können. Das Prozedere unterscheidet sich von Abstimmungen per Wahlzettel. Es ist unklar, wann in Nevada mit Ergebnissen zu rechnen ist. Die Republikaner halten in Nevada keine Vorwahl ab. Einem Bericht nach mischt sich Russland erneut zugunsten Donald Trumps in die Wahl ein.

G20-Finanzminister diskutieren Weg zu globaler Steuerreform. Die Finanzminister der Top-Wirtschaftsmächte beraten am Samstag in Saudi-Arabien über Neuregelungen der internationalen Konzernbesteuerung. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) forderte vor dem Treffen in der Hauptstadt Riad eine Einigung bis spätestens zum Jahresende. "Ich erwarte hier keine konkreten Ergebnisse, aber dass alle wissen, dass es dieses Jahr gelingen muss", betonte der Vizekanzler.

Solidaritätszug mit Prominenten für Wikileaks-Gründer Assange. Die Teilnehmer wollen am Samstag in London gegen die mögliche Auslieferung des 48-Jährigen an die USA protestieren. Zu den Teilnehmern gehören die Musiker Roger Waters (Pink Floyd), Chrissie Hynde (The Pretenders) und die Rapperin M.I.A., Modedesignerin Vivienne Westwood sowie der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis. Der Protestzug endet beim Parlament.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Bewaffneter Arm der völkischen Bewegung. Täter wie der Angreifer von Hanau fühlen sich von einer rechtsradikalen Stimmung getragen, die in Deutschland immer weiter um sich greift. Kommentar von Annette Ramelsberger

Einer, der alles über den Haufen werfen kann. Dieser Bewerber lässt die Konkurrenten im CDU-Wettstreit schlecht aussehen. Röttgen taktiert nicht, er argumentiert inhaltlich. Und er will Veränderungen, ohne mit Merkel abzurechnen. Kommentar von Stefan Braun

Katholische Kirche? Es reicht! Totale Unfähigkeit zur Reform: Die Ausgrenzung der Frauen und der zölibatäre Zwang für die Priester hat schon so viel Unheil angerichtet. Die politische Wochenschau von Heribert Prantl

Muslime haben ein Recht auf staatlichen Schutz. Das Versprechen von Innenminister Seehofer, härter gegen Rechtsextreme bei der Polizei vorzugehen, ist begrüßenswert. Doch damit ist es nicht getan. Kommentar von Dunja Ramadan

"Holt wenigstens diese Kinder hier raus." Auf griechischen Inseln erleben Geflüchtete einen Albtraum in völlig überfüllten Lagern. München und andere Städte wollen Menschen aufnehmen, doch dürfen nicht. Nun will eine Delegation aufbrechen und die Lage vor Ort zumindest erkunden. Von Thomas Anlauf

Fast Food. Früher war es möglich, in Restaurants zu versacken. Heute begrenzen viele die Zeit, in der man als Kunde einen Tisch besetzen darf. Das mag kurzfristig mehr Umsatz bringen, aber schadet am Ende Gast und Wirt gleichermaßen. Von Sarah-Maria Deckert im SZ-Magazin

Warum ein altes Video zur Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe trendet. Ein Grund: Friedrich Merz stimmte damals im Bundestag gegen das Gesetz. Zum Text bei jetzt.de

Frühstücksflocke

Reue und Royals. Ben Affleck und Dieter Bohlen reden über ihre Exfrauen - und haben sehr unterschiedliche Ansichten. Prinz Harry und Meghan beginnen bald ein neues Leben. Die Promis der Woche