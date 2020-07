Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Xaver Bitz

Das Wichtigste zum Coronavirus

Gesundheitsminister beschließen freiwillige Corona-Tests an Flughäfen. Rückkehrer sollen sich an deutschen Flughäfen künftig auf eigenen Wunsch kostenlos testen lassen können. Eine Pflicht, wie zuvor von Bayerns Ministerpräsident Söder gefordert, wird es nicht geben. Im Fleischbetrieb Tönnies gibt es einen erneuten Ausbruch. Mehr Nachrichten aus Deutschland. Welche Urlauber jetzt am Flughafen getestet werden und warum man schon bei der Urlaubsplanung an die Heimkehr denken sollte. Die wichtigsten Fragen und Antworten von Eva Dignös.

EXKLUSIV Deutsche Krankenhäuser finanziell unter Druck. Durch Corona sind laut einer Studie die meisten Krankenhäuser ins Defizit gerutscht. Doch die Pandemie hat bestehende Strukturprobleme nur verstärkt, sagt ein Experte - und macht Lösungsvorschläge. Von Rainer Stadler

800 000 Infektionen in Russland. Nur die USA, Brasilien und Indien haben weltweit mehr Infizierte. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht derzeit keine Anzeichen dafür, dass das Virus bald ausgerottet ist. Weitere Meldungen aus der ganzen Welt

Außerdem wichtig

Nachrichten kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

Hagia Sophia wird erstmals seit 86 Jahren für Freitagsgebet genutzt. Der türkische Präsident Erdoğan und hunderte geladene Gäste beten vor und in dem nun wieder als Moschee genutzten Gästehaus. Dabei fehlt trotz der herrschenden Corona-Pandemie oftmals der notwendige Sicherheitsabstand. Bilder aus Istanbul. Mit einem großen Schauspiel will Erdoğan wieder an das osmanische Reich anknüpfen, kommentiert Thomas Avenarius. Doch der Präsident missbraucht die Hagia Sophia für eigene Ziele.

"Das System hat sich kaum verändert". Bei ihrer preisgekrönten Recherche zum Fall Weinstein wurde Megan Twohey und Jodi Kantor klar, warum viele missbrauchte Frauen schwiegen. Ein Gespräch über Zweifel, Privatagenten vor der Haustür und die Kraft des Journalismus. Mit SZ Plus zum Interview von Gianna Niewel und Pia Ratzesberger

Entführte Hella Mewis von irakischen Sicherheitskräften befreit. Die deutsche Kulturförderin war in Bagdad verschleppt worden. Nach Angaben von Außenminister Heiko Maas wurde Mewis in die deutsche Botschaft in der irakischen Hauptstadt gebracht. Zum Artikel

