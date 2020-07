Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

Chefs der vier großen Tech-Konzerne stellen sich dem US-Kongress. Die CEOs von Apple, Amazon, Alphabet und Facebook mussten virtuell vor dem Kongress aussagen, ob sie ihre Marktmacht missbrauchen. Es werden wichtige Fragen gestellt. Denen weichen die vier allerdings ein ums andere Mal aus - und attackieren stattdessen die Konkurrenz aus China. Von Jürgen Schmieder

Grüne und SPD fordern Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Familienministerin Franziska Giffey zufolge sind junge Leute in der Lage, in diesem Alter verantwortliche Wahlentscheidungen zu treffen. Die Vorsitzenden von Grünen, Robert Habeck, und SPD, Saskia Esken, schließen sich dem an. Aus der CSU gibt es dazu eher skeptische Stimmen. Zum Artikel

Trump warnt USA vor Rückkehr zu Klimaabkommen. Der US-Präsident sagte, das Land würde so zu einem "weiteren Venezuela". Ein solcher Schritt würde die Vereinigten Staaten ihm zufolge Milliarden von Dollar kosten. Weitere Nachrichten zur US-Wahl

EXKLUSIV EU-Handelskommissar fordert härtere Maßnahmen gegen US-Strafzölle. Phil Hogan bedauert es, dass die EU keinen Kandidaten für den Chefposten bei der Welthandelsorganisation WTO ins Rennen geschickt hat. Der Ire klagt auch über die vielen Strafzölle und Drohungen, mit denen die US-Regierung die EU überziehe: "Das ist nicht die Art von Beziehung, die normal ist zwischen sehr wichtigen Handelspartnern." Von Björn Finke

Meuthen fordert Höcke zur Kampfkandidatur auf. Der AfD-Vorsitzende sagt über den Thüringer Landeschef, dieser sei kein Bundespolitiker. Er habe sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht getraut, ihn auf dem Posten des Bundesvorsitzenden herauszufordern. Meuthen warnt die Brandenburg-AfD, den aus der Partei geworfenen rechtsextremem Politiker Kalbitz im Amt des Fraktionschefs zu belassen. Mehr dazu

Die News zum Coronavirus

Brasilien meldet Rekordwert an Neuinfektionen. Mehr als 70 000 Menschen in dem südamerikanischen Land stecken sich innerhalb eines Tages an. Noch immer fehlt es an einer nationalen Strategie gegen das Virus. Weitere Meldungen aus der ganzen Welt

SZ Plus Verhindert die Pandemie Frühgeburten? Während der Corona-Krise zeichnet sich in einigen Ländern der Trend ab, dass weniger Frühchen auf die Welt kommen. Woran das liegen könnte - und was die Medizin daraus lernen kann. Von Werner Bartens

Belgien ist doppelt gelähmt. Brüssel verschärft die Corona-Maßnahmen drastisch. Vor allem die Provinz Antwerpen ist betroffen. Das Land hat zudem seit mehr als eineinhalb Jahren keine Regierung mit eigener Mehrheit. Von Matthias Kolb

Was wichtig wird

Bekanntgabe BIP für zweites Quartal und Arbeitsmarktzahlen. Das Bruttoinlandsprodukt wird vom Statistischen Bundesamt berechnet. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht die Arbeitsmarktstatistik für den Juli 2020. Erwartet werden auch Halbjahresbilanzen großer Unternehmen wie VW, Airbus und Deutscher Bahn.

BGH verkündet vier Urteile zu Schadenersatz-Ansprüchen von Autokäufern gegen VW im Dieselskandal. Die wichtigste Entscheidung betrifft die Frage, ob Kläger auch dann Ansprüche haben können, wenn sie ihr Auto erst nach Auffliegen des Abgasskandals im Herbst 2015 gekauft haben.

Italienischer Senat stimmt über Aufhebung der Immunität von Ex-Innenminister Salvini ab. In dem Fall geht um ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung aus Palermo. Der Lega-Chef hatte 2019 als Minister das private spanische Rettungsschiff Open Arms mit Migranten an Bord längere Zeit auf dem Meer vor Sizilien blockiert.

Nasa schickt Rover zum Mars. Um 13.50 Uhr deutscher Zeit wird "Perseverance" von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten. Der 1000 Kilogramm schwere Rover von der Größe eines Kleinwagens soll nach der Landung im Februar 2021 auf dem roten Planeten nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen.

Frühstücksflocke

Wenn Design daneben geht. Von Nacktschnecken-Kopfhörern bis zur Anus-Schokolade: Der Instagram-Account "UglyDesign" sammelt ein paar der furchtbarsten Ideen. Da gibt es nicht nur viel zu entdecken, sondern auch zu lachen. Zum Text