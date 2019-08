17. August 2019, 08:57 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - Die Übersicht für Eilige

US-Gericht verfügt Beschlagnahmung der Grace 1. Das US-Justizministerium begründete das mit mutmaßlichen Verstößen des Öltankers gegen US-Sanktionen. Das oberste Gericht des britischen Überseegebiets Gibraltar an der Südküste Spaniens hatte zuvor bestätigt, das Schiff freizugeben. Zum Text

Gerichtsmediziner bestätigen Selbstmord Epsteins. Der US-Unternehmer war tot in einer Gefängniszelle gefunden wurden, in der er auf einen Prozess wegen sexuellen Missbrauchs wartete. Zur Meldung

"Easy Rider"-Star Peter Fonda gestorben. Der vielfach ausgezeichnete Hollywood-Star wurde 79 Jahre alt. Er starb seiner Familie zufolge an den Folgen von Lungenkrebs. Mehr dazu

FC Bayern spielt zum Bundesliga-Auftakt unentschieden. Die Partie gegen Hertha BSC Berlin endet nach einem zwischenzeitlichen Rückstand der Münchner 2:2. Zum Spielbericht von Sebastian Fischer. Nach dem Spiel geben die Verantwortlichen des Titelverteidigers zwei Transfers bekannt: Philippe Coutinho vom FC Barcelona und Michaël Cuisance vom Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach.

Was wichtig wird

Großer Protestmarsch in Hongkong. Die Bürger der Stadt wollen am Wochenende erneut gegen die Regierung demonstrieren. In der chinesischen Sonderverwaltungszone kommt es seit mehr als zwei Monaten immer wieder zu Demonstrationen und Ausschreitungen. China hat ein hartes Vorgehen angedroht, befürchtet werden gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten.

Russische Opposition plant neue Proteste in Moskau. Die Opposition will wie in den vergangenen Wochen mit dem Protest erreichen, dass ihre Kandidaten doch noch zur Stadtratswahl am 8. Dezember zugelassen werden. Einen Antrag auf einen Oppositionsmarsch haben die Behörden abgelehnt. Trotzdem sind für Samstag einzelne Aktionen angekündigt - auch in anderen Städten. Eine Erlaubnis für eine Kundgebung in Moskau haben nur die Kommunisten und weitere linke Kräfte.

AfD-Landesparteitag im thüringischen Arnstadt. Die Partei will über das Wahlprogramm für die Landtagswahl am 27. Oktober entscheiden und die Delegierten für den Bundesparteitag wählen. Auch eine Rede des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke steht auf dem Programm.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Ein Bundesland im Elchtest. Die meisten, die kommen, sind jung und männlich: Brandenburg erlebt einen tierischen Zuzug aus Polen. Inzwischen gibt es einen Elch-Managementplan - und ein Tier mit GPS-Sender. Von Verena Mayer

SPD will Rechtsextreme härter verfolgen. Vereine verbieten und Waffen wegnehmen: Ein Papier der Parteispitze appelliert an die "Wehrhaftigkeit" der Demokratie - und fordert, den Druck auf die rechte Szene drastisch zu erhöhen. Von Mike Szymanski

Österreich, ein Sumpf. Schon wieder der Verdacht der Korruption, schon wieder ist Ex-Vizekanzler Strache im Fokus. Es ist gut für das Land, dass er nicht mehr regiert. Kommentar von Leila Al-Serori.

Junge Idealistin prallt auf die Realität. Die Klimakrise verdichtet sich zur klassischen Tragödie. Greta Thunberg ist die tragische Heldin, die die Wahrheit zwar sieht und ausspricht, aber dennoch nur scheitern kann. Kommentar von Karin Janker

Der Capitano könnte sich verschätzt haben. Italiens Innenminister Salvini schien sich sicher, bald bei Neuwahlen einen großen Sieg einfahren zu können. Doch ein überraschendes Bündnis im Parlament könnte das verhindern. Von Oliver Meiler

Besucher*innen des "Haldern Pop" hinterlassen Festivalwiese müllfrei. Der Geschäftsführer des Festivals erklärt, wie das geklappt hat. Von Jetzt.de

Die Rettung Italiens. Der Espressino, die große Schwester des Espresso, ist eine Farbe, ein Ritual, eine Lebenseinstellung - und die vielleicht größte Hoffnung für ein ganzes Land. Von Simone Buchholz

Mehr kleine Prinzen. Im Nachlass eines Schweizer Kunstsammlers fanden Fachleute Originalskizzen des "Der kleine Prinz"-Autors Antoine de Saint-Exupéry. Sie zeigen Charaktere aus dessen Weltbestseller, darunter den kleinen Prinzen höchstpersönlich und die berühmte Schlange, die einen Elefanten verschluckt hat. Der Zustand der Bilder: sehr gut. Hier gibt es sie zu sehen.