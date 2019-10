Was wichtig ist

Kurden in Nordsyrien rufen Assads Truppen zur Hilfe. Die Kurdenmilizen sehen sich ohne die USA in einer "zunehmend auswegslosen Lage" angesichts der türkischen Militäroffensive. Syriens Präsident soll die Armee bereits von Montagmorgen an zur türkischen Grenze entsenden. Zum Bericht

PiS bleibt stärkste Kraft in Polen. Die rechtspopulistische PiS geht Prognosen zufolge als Sieger aus der Parlamentswahl hervor - und sieht sich damit in ihrem Kurs bestätigt, berichtet Florian Hassel aus Warschau.

Opposition gewinnt Bürgermeisterwahl in Budapest. Die rechtsnationale Fidesz-Partei von Viktor Orbán muss eine herbe Niederlage einstecken. Der Ministerpräsident versucht, die Tragweite des Ergebnisses runterzuspielen. Mehr dazu

Hunter Biden zieht sich aus chinesischer Firma zurück. Der Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden, ist von seinem Vorstandsposten zurückgetreten. US-Präsident Trump unterstellt den Bidens krumme Geschäfte in China und in der Ukraine. Beide Länder hatte er zu Ermittlungen gegen die Familie seines Konkurrenten aufgerufen. Zur Meldung

DFB-Team siegt 3:0 gegen Estland. Bei dem EM-Qualifikationsspiel sieht Emre Can früh Rot. Doch in der zweiten Hälfte treffen Ilkay Gündogan zweimal und Timo Werner einmal, berichtet Christof Kneer. Die Spieler in der Einzelkritik.

Was wichtig wird

Mitglieder-Abstimmung für den SPD-Vorsitz beginnt. Von Anfang September bis zum vergangenen Wochenende haben sich die sieben Kandidatenteams öffentlich vorgestellt - jetzt hat die Parteibasis das Wort. Die mehr als 425 000 SPD-Mitglieder können bis zum 25. Oktober ihre Stimme abgeben. Ein zusammenfassender Rückblick zu allen Regionalkonferenzen

Britisches Parlament wird von Königin Elizabeth II. wiedereröffnet. Die Queen verliest dabei die Regierungserklärung von Premierminister Johnson. Erwartet wird, dass Johnson darin Gesetzesvorhaben für seine bereits angekündigten Investitionen in die Polizei, den Gesundheitsdienst und die Infrastruktur des Landes darlegen wird. Im Brexit-Streit käuft unterdessen die Zeit davon.

Deutscher Buchpreis wird vergeben. Drei Männer und drei Frauen, drei Neulinge und drei etablierte Autoren stehen zur Auswahl. Gute Chancen werden Saša Stanišić eingeräumt. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zeichnet mit dem Preis seit 2005 den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Der Sieger erhält 25 000 Euro.

Wirtschaftsnobelpreisträger wird verkündet. Die Auszeichnung ist der einzige der Nobelpreise, der nicht auf das Testament von Alfred Nobel zurückgeht. Er wird seit Ende der Sechzigerjahre von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Verliehen wird er von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm. Bisherige Preisträger kamen häufig aus den USA.

Frühstücksflocke

Abgestürzt. Alkoholleichen sammeln sich vor dem australischen Parlament - Bienen, die zu tief in die Blume geschaut haben. Denn jetzt, da es in Australien wärmer wird, fermentiert in manchen Pflanzen der Nektar, den die Insekten sammeln. Wenn sie dann beschwipst von ihren Touren zurückkommen, wird ihnen von Wächterbienen der Einlass in den Bienenstock verweigert, bis sie wieder nüchtern sind.