Was wichtig ist

Super Tuesday: Biden liegt in vielen Staaten vorn. Bei den Vorwahlen der Demokraten setzt sich Biden Prognosen zufolge in mindestens acht Bundesstaaten durch. Sein schärfster Konkurrent Sanders gewinnt demnach bislang nur drei Staaten. Die Entwicklungen im Liveblog. Entscheidend für den Wahlausgang sind Kalifornien und Texas. Dort sind die Rennen noch offen. Fünf Lehren aus dem Super Tuesday von Thorsten Denkler

EU-Kommission stellt Klimaschutzgesetz vor. Kommissionschefin von der Leyen will das Ziel festschreiben, die Europäische Union bis 2050 klimaneutral zu machen. Zwölf Mitgliedsstaaten machen derweil in einem Brief Druck für mehr Klimaschutz. Greta Thunberg, die zur Vorstellung des Gesetzes eingeladen wurde, kritisiert den Entwurf als "Kapitulation", schreiben Michael Bauchmüller und Karoline Meta Beisel.

Seehofer will Flüchtlingskinder nach Europa holen. Der Innenminister will für diesen Schritt Partner in der EU gewinnen. Die Zahl der betroffenen Kinder beziffert er auf etwa 5000. Zudem zeigt sich Seehofer bereit, die Türkei stärker zu unterstützen. Zum Text. Ein Anfang wäre damit gemacht, doch Deutschland kann mehr tun, kommentiert Constanze von Bullion.

Erste Coronavirus-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland. Damit haben sich Menschen in allen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt infiziert. Zur Nachricht. Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen steigt - und damit die Verunsicherung: Dürfen Chefs Home-Office anordnen? Was können Eltern tun, wenn Schule und Kita geschlossen bleiben? Die wichtigsten Antworten von Sibylle Haas (SZPlus).

DFB-Pokal: München gewinnt auf Schalke, Saarbrücken wirft Düsseldorf raus. Der FC Bayern setzt sich dank Kimmichs Tor knapp mit 1:0 beim FC Schalke 04 durch und steht im Pokal-Halbfinale. Zum Spielbericht. Die Münchner in der Einzelkritik. Überraschend kommt auch Saarbrücken weiter. Der Viertligist gewinnt im Elfmeterschießen mit 7:6 (1:1) gegen Bundesligist Düsseldorf. Zur Meldung

Was wichtig wird

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Die Fraktionen von Linke, SPD und Grüne schicken den früheren Regierungschef Ramelow (Linke) erneut ins Rennen. Für die AfD kandidiert Fraktionschef Höcke. Mit dem neuen Anlauf für die Wahl des Ministerpräsidenten um 14 Uhr soll die seit Wochen anhaltende Regierungskrise Thüringens beendet werden. Einen Tag vor der Wahl musste sich ein CDU-Abgeordneter wegen des Verdachts auf das Coronavirus in Quarantäne begeben. Zwischenzeitlich war fraglich, ob die Wahl würde stattfinden können. Der Politiker ist aber nicht infiziert.

Sondertreffen der EU-Innenminister in Brüssel. Beraten wird über die angespannte Lage an der griechischen Grenze zur Türkei. Dabei dürften Möglichkeiten diskutiert werden, wie Athen beim Schutz der EU-Außengrenzen unterstützt werden kann.

Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags von Hanau. Zwei Wochen nach dem rassistischen Anschlag wird am Abend an die Opfer erinnert. Zu dem zentralen Trauerakt im Congress Park Hanau werden unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Kanzlerin Merkel und Hessens Ministerpräsident Bouffier erwartet. Geladen sind etwa 650 Gäste.

Frühstücksflocke

Stadt der Frauen. Über Nacht haben Chiles Feministinnen mehr als 60 Plätze, Denkmäler und Parks der Hauptstadt umgetauft. Die Namen der berühmten Männer haben sie überklebt und sie mit violetten Tüchern markiert - der Farbe des feministischen Protests. Von Benedikt Peters