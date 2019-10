Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Schöner Strand, aber Banken gibt's hier auch: Die Turks und Caicos Islands haben an 44 Staaten Kontodaten gemeldet.

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

EXKLUSIV: Deutschland bekommt Milliardenvermögen aus Ausland gemeldet. Das Bankgeheimnis ist tot, jetzt fließen die Daten: Auch notorische Steueroasen melden Deutschland große Vermögen auf dortigen Konten. Wo das meiste Geld liegt, bleibt aber vertraulich. Zum Bericht von Bastian Brinkmann

Weißes Haus verweigert jede Kooperation in Ukraine-Affäre. Bei den Ermittlungen gegen Präsident Trump lehnt die US-Regierung eine Zusammenarbeit mit dem Repräsentantenhaus ab - und sagt damit den Demokraten offiziell den Kampf an. Mehr dazu

China empört über Strafmaßnahmen der USA. Washington hat nun auch Einreiseverbote gegen chinesische Offizielle verhängt, weil in China die muslimische Minderheit der Uiguren unterdrückt werde. Peking sieht "erfundene Vorwände". Zur Meldung

Studie warnt vor Milliardendefizit bei Krankenkassen. Dem Papier zufolge werden die gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2040 ein Defizit von fast 50 Milliarden aufweisen. Um das zu verhindern, müsste der Beitragssatz deutlich angehoben werden, heißt es. Als Gründe für die Ausgabensteigerung nennen die Experten die demografische Entwicklung und die höheren Pro-Kopf-Ausgaben. Von Rainer Stadler

Finanzkrise bei den UN. Die Vereinten Nationen könnten bald nicht mehr genug Geld haben, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Die Organisation spare schon seit Anfang des Jahres, sagt Generalsekretär Guterres und appelliert an die Mitgliedsstaaten, ihren Beitrag zu zahlen. Die USA schulden den UN mehr als eine Milliarde Dollar. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Bundeskabinett will Klimapaket absegnen. Die Regierung widersprach Berichten, wonach das Paket nochmal abgeschwächt worden sei. Schon vorher hatten Klimaschützer den Maßnahmenkatalog als unzureichend bezeichnet. Das geplante Gesetz sieht unter anderem einen Preis für den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid vor.

Bekanntgabe der Nobelpreisträger für Chemie. Am Dienstag war zunächst der Preis für Physik vergeben worden. Eine Hälfte der Auszeichnung ging an die Schweizer Astronomen Michel Mayor und Didier Queloz für die erste Entdeckung eines Exoplaneten, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Die andere Hälfte ging an den kanadisch-amerikanischen Kosmologen James Peebles für theoretische Grundlagen des Universums.

Europäischer Gerichtshof urteilt in Verfahren um Europäischen Haftbefehl. In dem Verfahren soll entschieden werden, ob die österreichische Staatsanwaltschaft unabhängig genug von der Exekutive ist, um Europäische Haftbefehle ausstellen zu können. Das Urteil könnte auch Auswirkungen auf die Praxis in Deutschland haben.

Urteil gegen deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner in Istanbul erwartet. Neben ihm sind sein schwedischer Kollege Ali Gharavi, der Amnesty-International-Ehrenvorsitzende der Türkei, Taner Kilic, und neun weitere Menschenrechtler angeklagt. Ihnen allen wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation beziehungsweise Terrorunterstützung vorgeworfen. Darauf stehen in der Türkei bis zu 15 Jahre Haft.

Frühstücksflocke

Putin lümmelt über den Dingen. Wieder mal veröffentlicht der Kreml Bilder des russischen Präsidenten in der Wildnis. Diesmal sind darunter aber nicht nur die üblichen Fotos des starken Outdoor-Staatschefs. Von Christian Helten