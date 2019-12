Was wichtig ist

SPD stimmt für Weiterführung der großen Koalition. Der Bundesparteitag, der an diesem Samstag fortgesetzt wird, stimmt für den Leitantrag und damit für Gespräche mit der Union. Zum Bericht von Stefan Braun. Ebenfalls angenommen wird der Vorschlag aus dem Vorstand, fünf statt wie geplant drei Stellvertreter einzusetzen. Als solche werden Klara Geywitz, Anke Rehlinger, Sepil MIdyatli, Hubertus Heil und Kevin Kühnert gewählt.

Trump kritisiert Milliarden-Kredite an China. Der US-Präsident kritisiert via Trump die Kreditvergabe-Politik der Weltbank. Im laufenden Jahr wurden Kredite in Höhe von etwa 1,4 Milliarden Dollar an China gewährt, wie das Institut selbst angibt. Auch US-Finanzminister Mnuchin forderte am Donnerstag, die Kreditvergabe der Weltbank an China zu kappen. Als Gründe nannte er die wirtschaftliche Stärke der Volksrepublik und systematische Menschenrechtsverstöße. Zur Meldung

Immer mehr Menschen gehen zur Tafel. Die rund 940 gemeinnützigen Hilfsorganisationen haben nach eigenen Angaben zuletzt 1,65 Millionen Menschen mit Lebensmitteln versorg. Dass seien zehn Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Die Zahl der Rentner unter den Tafelkunden sei sogar um 20 Prozent gestiegen. Zur Meldung

Johnson dominiert letztes TV-Duell. Jeremy Corbyn ist zu anständig, zu handzahm, um Premier Johnson im letzten Fernsehduell vor der Wahl wirklich gefährlich zu werden. Johnson hingegen spielt seine Lieblingsrolle: sich selbst. Zum Bericht von Cathrin Kahlweit

Osram wird österreichisch. Der Chip-Hersteller AMS erreicht nach eigenen Angaben sein selbstgesetztes Ziel und sichert sich 55 Prozent der Aktien des Münchner Lichtkonzerns Osram. Die Österreicher garantieren, dass es bis Ende 2022 bei Osram keine fusionsbedingten Kündigungen geben wird. Zum Bericht von Thomas Fromm

SZPlus "Sparen ist kein Selbstzweck." Die Hypo-Vereinsbank streicht knapp 1300 Stellen, will aber weiter wachsen. Für Bankchef Michael Diederich ist das kein Widerspruch - das Münchner Institut soll Taktgeber sein im Unicredit-Konzern. Interview von Marc Beise und Stephan Radomsky

Was wichtig wird

Weitere Streiks in Frankreich erwartet. Am Wochenende soll es wegen der Proteste gegen die Rentenreform wieder massive Störungen im Nah- und Fernverkehr geben. Die französische Staatsbahn SNCF kündigte an, dass nur 10 bis 15 Prozent der Züge fahren werden.

EU-Kommissionspräsidentin in Äthopien. Auf ihrer ersten Dienstreise nach Afrika in neuer Funktion trifft EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den äthiopischen Ministerpräsidenten und diesjährigen Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed.

Gladbach empfängt FC Bayern zum Spitzenspiel. Die Borussia empfängt den Rekordmeister als Tabellenführer mit vier Punkten Vorsürung vor den Bayern. Bei einem Sieg der Münchner haben sowohl RB Leipzig als auch der FC Schalke 04 die Chance, Tabellenführer zu werden. Der BVB hat Fortuna Düsseldorf zu Gast.

Frühstücksflocke

Ein Anruf bei Sven Trump, Trump Gegner. In Madrid findet der UN Klimagipfel statt, doch der US-Präsident fehlt. Donald Trump hat seine Teilnahme abgesagt. Kein Problem für seinen Namensvetter Sven - der entfernte Verwandte des US-Präsidenten fährt trotzdem hin. Zum Interview von Max Sprick