Von Christian Simon

Schwesig und Dreyer kandidieren nicht für SPD-Vorsitz. Zusammen mit Thorsten Schäfer-Gümbel werden sie die Partei aber kommissarisch führen, bis eine neue Spitze gewählt ist. Von Schäfer-Gümbel ist bereits bekannt, dass er sich im Herbst aus der Politik zurückziehen will. Zum Text. Außenminister Maas regt an, dass die Partei künftig von einer Doppelspitze geführt werden solle. Diese solle in einer Urwahl bestimmt werden. Zur Meldung.

US-Präsident Trump besucht Großbritannien. Vor seinem Abflug in den USA wetterte er noch einmal gegen den Gastgeber und griff den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan heftig an. In London trifft Trump neben der scheidenden Premierministerin May auch Mitglieder der königlichen Familie. Die Bilder des Besuchs

LKA ermittelt nach Tod von Kasseler Regierungspräsident. Walter Lübcke (CDU) war am Wochenende von einem Angehörigen leblos aufgefunden worden. Der 65-Jährige wurde in den Kopf geschossen. Die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar. Zur Meldung

Auf den heißesten Tag des Jahres folgen Gewitterwarnungen. Am Sonntag kletterten die Temperaturen auf fast 33 Grad. Eine Folge: Am Montagmorgen zogen starke Gewitter über Nordrhein-Westfalen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) müssen sich Teile von Deutschland auf weitere schwere Unwetter einstellen. Die ersten Wärmegewitter haben bereits für Schäden gesorgt. Zum Text

Arroganz statt Inhalte im Umgang mit Rezo. Was passiert, wenn Politiker eine Medienrevolution nicht verstehen? Gastbeitrag von Bernhard Pörksen

Die AfD und ihr lockerer Umgang mit Geld. Ein interner Kassenprüfbericht wirft der Landtagsfraktion der AfD zahlreiche Versäumnisse vor. Es geht um überteuerte Couchmöbel, unbegründete Zulagen und verschwundene Kontoauszüge. Von Lisa Schnell

Der Weltmeister mit der Plauze. Völlig überraschend gewinnt Andrés Ruiz junior den Schwergewichtstitel im Boxen. Ruiz war ursprünglich gar nicht als Gegner von Anthony Joshua vorgesehen. Von Jürgen Schmieder

SPD: Kann das Trio die Partei stabilisieren? "Das nenne ich mal gerechte Aufgabenverteilung! Frau Dreyer soll wohl die Sympathiepunkte sammeln, während Frau Schwesig schon mit der Laubsäge an diversen Stuhlbeinen dran ist. Wozu man dazu diesen TSG braucht erschließt sich mir nicht," kommentiert Droschkenkutsche und fügt hinzu, dass es "4 Wochen funktionieren könnte. Danach wird es problematisch." Muskateller sieht das ähnlich und mutmaßt, dass "vielleicht ein Sarrazin oder ein Buschkowsky wieder einen ganzen Haufen Wähler zurückholen könnte." Diskutieren Sie mit uns.