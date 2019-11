Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

SPD gibt neue Parteispitze bekannt. Am Samstag gegen 18 Uhr verkündet die Partei, wer die Stichwahl um den Parteivorsitz gewonnen hat. Die etwa 425 000 SPD-Mitglieder konnten entweder für Klara Geywitz und Olaf Scholz oder für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans stimmen. Die Sieger sollen auf dem Parteitag am 6. Dezember offiziell zur neuen Doppelspitze gewählt werden. Wenn endlich feststeht, wer die Partei künftig führen soll, ist aber noch lange nichts in Ordnung, analysiert Mike Szymanski.

Attentäter von London war vorzeitig aus Haft entlassener Terrorist. Bei dem Mann, der am Freitagabend auf der London Bridge Passanten mit einem Messer angriff, soll es sich den Ermittlern zufolge um Usman K. gehandelt haben. Der 28-Jährige saß wegen Terror-Straftaten sechs Jahre lang im Gefängnis und wurde im Dezember 2018 entlassen. Er soll Medienberichten zufolge zugestimmt haben, eine Fußfessel zu tragen. Auf der London Bridge verletzte er fünf Menschen, zwei davon tödlich, ehe die Polizei ihn erschoss. Details von London-Korrespondentin Cathrin Kahlweit

Scholz sieht keinen Handlungsbedarf bei Rentenbesteuerung. Rentenexperten wie Bert Rürup hatten bereits 2007 in einem Brandbrief vor der Gefahr einer doppelten Besteuerung gewarnt. Ausgerechnet zwei SPD-Minister lehnen es nun ab, der möglichen Ungerechtigkeit bei der Rentenbesteuerung nachzugehen. Von Cerstin Gammelin und Hendrik Munsberg

SZ PLUS Die Haushaltsdebatte im Rückblick. Wer das Volk verstehen will, sollte dessen Vertreter kennenlernen. Bei der Haushaltswoche im Bundestag geht es um Geld - und um viel mehr. Eine Deutschland-Reise im Plenarsaal. Von Nico Fried und Boris Herrmann

Perus Oppositionschefin Fujimori aus Gefängnis entlassen. Die Vorsitzende der mächtigen rechtsgerichteten Partei Fuerza Popular war vor mehr als einem Jahr wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen worden. Nach der Freilassung ihrer Vorsitzenden könnte die FP gestärkt in die Neuwahl des Parlaments im Januar gehen. Zur Nachricht

Schalke gewinnt 2:1 gegen Neuling Union Berlin. Der FC Schalke 04 hat zum Auftakt des 13. Spieltags in der Fußball-Bundesliga einen glücklichen Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin geschafft. Die Mannschaft von Trainer David Wagner verbesserte sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz. Mehr dazu

Was wichtig wird

AfD wählt neue Parteivorsitzende. Jörg Meuthen will am Samstag als Vorsitzender wiedergewählt werden, könnte es aber mit Gegenkandidaten zu tun bekommen. Alexander Gauland wird nicht mehr antreten - als aussichtsreichste Kandidaten für seine Nachfolge gelten Tino Chrupalla und Gottfried Curio, schreibt Jens Schneider. Die AfD trifft sich ab dem Vormittag zum Bundesparteitag in Braunschweig. Im Laufe des Tages wollen mehr als 10 000 Menschen in der Stadt gegen die Programmatik der AfD demonstrieren.

Klimademonstrationen angekündigt. Klimaaktivisten um "Fridays for Future" und "Ende Gelände" wollen am Samstag in der Lausitz gegen die Klimapolitik der Bundesregierung und für einen schnellen Kohleausstieg demonstrieren. Dazu werden mehrere Tausend Menschen im Braunkohlerevier erwartet.

Gruppenauslosung zur Fußball-EM 2020. Bei der Auslosung am Samstag (18 Uhr) werden zunächst nur zwei der drei Vorrundengegner der deutschen Nationalmannschaft ermittelt. Für den dritten deutschen Gegner gibt es bis nach den Playoff-Spielen Ende März noch sieben Optionen.

Von der Leyen tritt neues Amt an. Die CDU-Politikerin löst am Sonntag offiziell den bisherigen Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, ab. Von der Leyen schreibt damit Geschichte: Sie ist die erste Frau an der Spitze der Brüsseler Behörde und die erste Deutsche seit der Gründung der Europäischen Kommission 1967.

Frühstücksflocke

Warum Männer Hunde als Köder nutzen. Nach Ghosting, Benching und Orbiting heißt der neueste Dating-Trend: Dogfishing. Weil man mit einem Hund an der Seite besonders sympathisch wirkt, geben sich inzwischen Menschen auf Datingportalen als Hundebesitzer aus, die gar keine sind. Von Titus Arnu