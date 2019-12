Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Der Tag kompakt

Nach der SPD-Vorstandswahl steht die große Koalition unter Druck. Nach der SPD-Vorstandswahl steht die große Koalition unter Druck. Die Hälfte der Genossen wählt nicht, von der anderen Hälfte entscheidet sich die Mehrheit für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und damit wohl auch für das Ende der großen Koalition. Die SPD, ihre Gefühle und ihr originelles neues Führungs-Duo: Über ein recht historisches Adventswochenende schreibt Mike Szymanski.

AfD wählt Meuthen und Chrupalla zum Führungsduo. Der AfD-Parteitag hat den Vorsitzenden Jörg Meuthen wiedergewählt. Zudem setzte sich als Nachfolger des scheidenden Co-Vorsitzenden Alexander Gauland dessen Wunschkandidat, der 44-jährige Tino Chrupalla durch. Der extrem rechte Flügel demonstriert auf dem Parteitag seine Stärke, analysiert Jens Schneider.

Sachsens Kenia-Koalitionsvertrag steht. CDU, Grüne und SPD haben in Sachsen die Verhandlungen zu ihrem Regierungsbündnis abgeschlossen. Die Parteien müssen den Koalitionsvertrag noch von ihren Mitgliedern ratifizieren lassen. Zur Meldung

Konservative machen Labour für Terrortat verantwortlich. Boris Johnsons Tories werfen der Oppositionspartei vor, die Messerattacke durch ihre Strafgesetzgebung erst möglich gemacht zu haben. Labour wiederum macht die rigorose Sparpolitik der Tories in den Sicherheitsbehörden mitverantwortlich für den Angriff am Freitag, bei dem ein vorbestrafter Terrorist zwei Menschen tötete. Cathrin Kahlweit berichtet aus London.

Kohle-Gegner dringen in Tagebaue ein. In der Lausitz und in der Region Leipzig veranstaltete das Bündnis "Ende Gelände" an diesem Samstag Klimaproteste. Hunderte Aktivisten stürmten drei Tagebaue. Die Polizei kritisiert die Demonstrierenden, weil sie gewaltsam die Polizeikette durchbrochen hätten. Parallel protestierten Kohle-Kumpel. Mehr dazu

Perus Oppositionschefin Fujimori aus Gefängnis entlassen. Fujimori war vor einem Jahr wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen worden. Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichts ist die Vorsitzende der rechten Partei "Fuerza Popular" nun wieder frei. Damit könnte die FP gestärkt in die Parlamentswahl im Januar gehen. Zur Meldung

Stardirigent Mariss Jansons ist tot. Kompromisslos folgte Jansons seiner Liebe zur Musik. Neben viel starkem Willen besaß der Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks eine weitere überwältigende Fähigkeit: Empathie. Zum Nachruf von Wolfgang Schreiber

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Die Menschen retten, nicht den Kapitalismus. Für die Urbanistin Ananya Roy ist unsere Gegenwart nicht nur eine der Ausbeutung, des Rassismus und der Grenz-Todeszonen - sondern auch die Zeit für Freiheitsträume und radikale Erneuerung. Gastbeitrag von Ananya Roy

Der ökologische Fußabdruck von Büchern. Um die Umwelt zu schonen, verzichten immer mehr Verlage auf das Einschweißen von Büchern. Ist der E-Book-Reader klimafreundlicher? Von Lothar Müller

Horror-Mitfahrgelegenheit: Hippie-Sex auf der Autobahn. Manchmal wird die Mitfahrgelegenheit zum Horror-Trip. Folge 4: Mit linksalternativen Abenteurern durch Deutschland. Von Kolja Haaf aus der jetzt-Redaktion

SZ-Leser diskutieren​

Ihre Meinung zur neuen SPD-Spitze: "Solange es in der SPD wichtiger ist, sich um Doppelspitzen und Quoten zu kümmern, ist diese Partei für mich nicht wählbar", urteilt Anne_Theke. "Es wurde Zeit, dass die SPD-Mitglieder ihren konservativen Filz in die zweite Reihe geschickt haben", meint hingegen SZ-Leser Lebenszeichen, der glaubt, dass nur so eine Erneuerung der Partei möglich sei. "Erstmal abwarten", mahnt schließlich Stefan Pée. "In welche Richtung die SPD nun wirklich geht, muss sich herausstellen." Diskutieren Sie mit uns.