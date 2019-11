Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Pedro Sánchez feiert seinen Wahlsieg am Sonntagabend in Madrid.

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Schwere Regierungsbildung nach Neuwahlen in Spanien. Der Sozialist Pedro Sánchez gewinnt die zweite Parlamentswahl in diesem Jahr. Doch die politische Lähmung in Madrid droht noch unüberwindbarer zu werden. Wie Spanien den Weg aus der Blockade finden könnte, analysiert Korrespondent Thomas Urban.

Boliviens Präsident Morales tritt zurück. Nach wochenlangen Unruhen erklärt der langjährige Präsident Boliviens seinen Rücktritt - und spricht von einem Putsch. Mexiko bietet Morales Asyl an. Zum Bericht

Kramp-Karrenbauer will offene Auseinandersetzung. Die CDU-Vorsitzende bekräftigt in der ARD-Sendung "Anne Will" ihren Führungsanspruch. Ihre Gegner sollten auf dem anstehenden Parteitag diskutieren, anstatt "im Hintergrund das Ein oder Andere zu schüren", sagt sie. Zur Meldung

Grünen-Politiker Onay wird Oberbürgermeister von Hannover. Er setzt sich mit 52,9 Prozent gegen den CDU-Bewerber Eckhard Scholz durch. Damit beendet er die Serie der SPD, die in ihrer vormaligen Hochburg 73 Jahre lang regiert hatte. Zudem ist er auch der erste OB einer deutschen Landeshauptstadt, dessen Eltern als Zuwanderer nach Deutschland kamen. Von Peter Burghardt

Polizei in Hongkong schießt auf Demonstranten. Bei Protesten wird dadurch ein junger Mann verletzt. Sein Zustand soll kritisch sein. Die aktuellen Proteste hatten sich nach dem Tod eines Studenten in der vergangenen Woche erneut verstärkt. Mehr dazu

Was wichtig wird

EU-Außenministertreffen in Brüssel. Thema sind unter anderen die jüngsten Entwicklungen in Syrien, Afghanistan sowie in der Golfregion rund um Iran.

Österreichs Ex-Kanzler Kurz gibt bekannt, mit welcher Partei er Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Vorausgegangen waren lange Sondierungsgespräche. Am Sonntag gaben die Grünen bekannt, dass sie zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen bereit sind. Auch die sozialdemokratische SPÖ stünde für Verhandlungen zur Verfügung.

Beginn der neuen Karnevalssaison. In Düsseldorf erwacht nach neunmonatigem Tiefschlaf um 11.11 Uhr der Obernarr Hoppeditz. In Köln präsentiert sich ein neues Dreigestirn. Dort wird mit vielen tausend Feiernden auf den Straßen gerechnet.

Frühstücksflocke

"Obwohl sie schmecken wie uraltes Kakaopulver." Manche Lebensmittel aus der DDR sind bis heute begehrt. Die Schauspielerin Anna Loos hat sechs Produkte aus ihrer Kindheit gekostet. Die "Knusperflocken" liebt sie immer noch. Trotz oder wegen ihres Geschmacks: Weil damit so viele Erinnerungen verbunden sind. Was aus der DDR schmeckt, hat sie Benjamin Emonts erzählt.