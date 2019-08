Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Der Tag kompakt

Soli-Reform könnte verfassungswidrig sein. Ab 2021 soll der Solidaritätszuschlag für 95 Prozent der Steuerzahler abgeschafft werden. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags zweifelt in einem Gutachten an der Verfassungsmäßigkeit der nur teilweisen Abschaffung, berichtet Cerstin Gammelin. Der ursprüngliche Zweck des Solidaritätszuschlags ist entfallen, seine Beibehaltung für wenige Menschen ist ungerecht, kommentiert Henrike Roßbach.

Hoeneß nennt Gründe für seinen Rückzug. Der noch amtierende Präsident des FC Bayern möchte künftig mehr Zeit für die Familie haben. Auch die Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr, bei der es deutliche Kritik an ihm gab, sei ein Punkt gewesen, aber nicht der ausschlaggebende, erklärt er bei einer Pressekonferenz. Von Martin Schneider

SZ Plus: Der Monarch geht. Aber erst mal nur in Altersteilzeit. Hoeneß regierte den FC Bayern mit Instinkt, Provokationen, seinem phänomenalen Gedächtnis und Herz. Über einen Mann - und die Schwierigkeit loszulassen. Von Christof Kneer und Benedikt Warmbrunn

EXKLUSIV Morfall Lübcke: Hessischer Verfassungsschutz in Erklärungsnot. Der Bekannte des mutmaßlichen Mörders im Fall Lübcke war ein Waffennarr. Eine Waffenerlaubnis konnte ein Gericht ihm nicht verwehren. Der Verfassungsschutz habe keine "gerichtsverwertbaren" Beweise vorlegen können, die den Schritt rechtfertigt hätten. Von Lena Kampf und Ronen Steinke

Berliner Mietendeckel wird entschärft - auf 9,80 Euro. Darauf hat sich die rot-rot-grüne Koalition geeinigt. Ursprünglich geplant waren 7,97 Euro. Grundlage für die Mietobergrenzen soll der Mietspiegel von 2013 sein - und nicht wie zuletzt geplant der für 2011. Zur Nachricht

Verteidiger beantragt zwölf Jahre Haft für Andreas V. Im Lügde-Prozess hatten Andreas V. und Mario S. beide bereits am ersten Verhandlungstag gestanden. Ihnen wird vorgeworfen, in mehreren hundert Fällen Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat für Andreas V. 14 Jahre Haft gefordert. Zur Nachricht

Staatsanwaltschaft begrenzt Ermittlungen gegen Strache auf Untreue. Die österreichischen Behörden verzichten im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video auf Ermittlungen gegen den Ex-Vizekanzler bezüglich Vorteilsannahme. Die Justiz sieht eine Gesetzeslücke, durch die der FPÖ-Politiker nicht belangt werden könne - denn Strache war im Juli 2017 kein Amtsträger. Zur Meldung

Kalbitz räumt Teilnahme an rechtsextremer Demo ein. Der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg hat im Jahr 2007 eine "Veranstaltung" in Athen besucht. Er soll einem Spiegel-Bericht zufolge mit bekannten NPD-Funktionären in einem Hotel übernachtet haben. Mehr dazu

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Abschied von der Weltpolitik. Es ist manchmal demütigend für die Kanzlerin: Macron stiehlt ihr die Schau, ihr internationaler Einfluss schwindet. Kann sie wirklich so bis zum Ende der Legislatur weitermachen? Kommentar von Cerstin Gammelin

Die genetischen Wurzeln der Liebe. Zu welchem Geschlecht sich ein Mensch hingezogen fühlt, bestimmt auch sein Erbgut. Der Einfluss ist aber so komplex, dass sich Homosexualität nicht aus der DNA lesen lässt. Von Kathrin Zinkant

Jan Böhmermann will SPD-Vorsitzender werden. Und Twitter ist begeistert. Auch Kevin Kühnert äußert sich dazu. Mehr dazu auf jetzt.de

SZ-Leser diskutieren​

Schluss mit Billigflügen - ist das die Lösung für mehr Klimaschutz? "Ein Schritt in die richtige Richtung", findet anasemanini. "Allerdings müsste auch parallel die Bahn-Infrastruktur drastisch ausgebaut werden." khwenning ist skeptisch: "Anstelle über eine Wettbewerbsverzerrung für europäische Flüge zu diskutieren, sollten zuerst die Kurzstreckenflüge durch eine wie auch immer angesetzte Verteuerung unattraktiv gemacht werden." Für eroland ist das nur "einer von vielen Lösungsansätzen". Seiner Meinung nach fehlten noch: "Keine Kreuzfahrten, kein privater Autoverkehr, Unternehmen verpflichten, Umweltmaßnahmen zu ergreifen, privater Konsumverzicht, Ernährungsumstellung, weniger Fleischkonsum." Diskutieren Sie mit.